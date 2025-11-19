ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত, পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে জানালেন জয়শঙ্কর

ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত, পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে জানালেন জয়শঙ্কর
বছরের শেষে ভারত সফরে আসতে পারেন পুতিন ৷ এই আবহে এসসিও বৈঠকের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷
Published : November 19, 2025 at 9:16 AM IST
মস্কো, 19 নভেম্বর: ডিসেম্বরে ভারত সফরের পরিকল্পনা রয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ৷ তার আগেই মঙ্গলবার ক্রেমলিনে তাঁর সঙ্গে বৈঠক সারলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ আসন্ন ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে কথা বললেন ৷ পাশাপাশি, দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েও কথা হয়েছে দু'পক্ষের ৷
এক্স হ্যান্ডেলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি নিয়ে পোস্ট করেন জয়শঙ্কর ৷ তিনি লেখেন, "আজ মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে দেখা করে সম্মানিতবোধ করছি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ আসন্ন বার্ষিক ভারত-রাশিয় শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং দুই দেশের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৷" দুই দেশের সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুতিনের দূরদর্শিতারও প্রশংসা করেন বিদেশমন্ত্রী ৷
উল্লেখ্য, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে করার জন্য ভারতের উপর 25 শতাংশের বর্ধিত শুল্ক চাপিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মোট 50 শতাংশ শুল্ক চাপায় আমেরিকা ৷ ট্রাম্পের যুক্তি, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের লভাংশ ইউক্রেনের যুদ্ধে খরচ করছে মস্কো ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত হয়ে যায় ৷ এই আবহে আগামী 5 ডিসেম্বর দুই দেশের বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য নয়াদিল্লি সফরের পরিকল্পনা রয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ৷ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করবেন ৷ এদিন সেই সমস্ত বিষয়ে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক সারলেন জয়শঙ্কর ৷
ক্রেমলিনের বৈঠকে জয়শঙ্করের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার এবং যুগ্ম সচিব ময়ঙ্ক সিং ৷ মস্কোর তরফে উপস্থিত ছিলেন, প্রেসিডেন্টশিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডেপুটি হেড ম্যাক্সিম ওরেস্কিন, প্রেসিডেন্টশিয়াল এইড ইউরি উশাকভ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী ম্যাক্সিম রিজেন্টনিকোভ এবং বিদেশমন্ত্রকের ডেপুটি আন্দ্রে রুডেনকো ৷ অবশ্য, পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের আগে সোমবার রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সার্গেই লাভরভের সঙ্গে বৈঠক করেন জয়শঙ্কর ৷
SCO বৈঠকে জয়শঙ্করের বার্তা
রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার আগে সাংঘাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর কাউন্সিলের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন জয়শঙ্কর ৷ লালকেল্লায় বিস্ফোরণ কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের দিকে আঙুল তোলেনি ভারত ৷ তবে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে দেশের কড়া অবস্থান ফের একবার তুলে ধরেন বিদেশমন্ত্রী ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে 'শূণ্য সহনশীল' মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছে ভারত ৷ সন্ত্রাসে কোনও রকম যুক্তি, ব্যাখ্যা চলে না ৷ তিনি বলেন, "ভারত দেখিয়ে দিয়েছে, জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে রক্ষার অধিকার রয়েছে ৷ আগামী দিনেও তাই করব ৷"
উল্লেখ্য, 2001 সালে রাশিয়া, চিন, কিরগিজ রিপাবলিক, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান নিয়ে সাংঘাইয়ে এসসিও-এর প্রতিষ্ঠা করা হয় ৷ 2017 সালে এই সংগঠনে যোগ দেয় ভারত এবং পাকিস্তান ৷ 2023 সালের জুলাই মাসে সংগঠনের স্থায়ী সদস্য হিসাবে যোগ দেয় ইরানও ৷
এদিন জয়শঙ্কর বলেন, "সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং চরমপন্থা-এই তিন বিষয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যই এসসিও প্রতিষ্ঠা করা হয় । আর গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ৷ বিগত কয়েক বছরে এই সমস্ত সমস্য়াগুলি আরও বেশি করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ৷ সন্ত্রাসের সকল প্রকাশের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর শূণ্য সহনশীলতা প্রদর্শন অত্যন্ত জরুরি । এর কোনও যুক্তি থাকতে পারে না ৷ প্রত্যেক দেশকেই এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে ৷"
বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও এদিন নিজের মত পোষণ করেন জয়শঙ্কর ৷ বলেন, "এই মুহূর্তে বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে ৷ চাহিদার জটিলতার কারণে জোগানের ঝুঁকিও ক্রমশ বাড়ছে ৷ এই সমস্যার সমাধানে আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে ৷ একত্রিত হয়ে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংযোগ তৈরি করতে হবে ৷"