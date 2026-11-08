ইজরায়েলে সরকার গড়তে ডাক আইজেনকোটকে, জোট-জট কাটাতে হাতে সময় 6 সপ্তাহ

ইজরায়েলে সরকার গড়তে ডাক আইজেনকোটকে, জোট-জট কাটাতে হাতে সময় 6 সপ্তাহ
Israels president election : আইজেনকোট প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নির্বাচনে লড়েছিলেন। তিনি ইজরায়েলের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।
Published : November 8, 2026 at 1:46 PM IST
তেল আভিভ, 8 নভেম্বর : ত্রিশঙ্কু ফলের পর কে ইজরায়েলে সরকার গঠন করবে, সেই জট কাটাতে শুরু হল পদক্ষেপ ৷ প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য বিরোধী জোটের নেতা 'ইয়াশার' পার্টির গাদি আইজেনকোটকে প্রথম সুযোগ দিলেন ৷
গত 27 অক্টোবর নির্বাচনের পর ফল ঘোষণা হলে দেখা যায় কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি ৷ নেতানিয়াহুর দল লিকুদ পার্টির জোট পেয়েছে 53টি আসন। বিরোধী শিবিরের পক্ষে গিয়েছে 48টি। আরব প্রভাবিত অংশ পেয়েছে 19টি আসন । তাই সরকার গঠন নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল দেশজুড়ে ৷
আইজেনকোট হলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান, যিনি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নির্বাচনে লড়েছিলেন। এই ঘোষণার পর তিনি ইজরায়েলের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার আরও এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন।
প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার পরই আইজেনকোট তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে লেখেন, "এখন জাতীর প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে সরকার গঠন করার সময়। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করব।"
জোট সরকার গঠন করার জন্য আইজেনকোট সর্বোচ্চ ছয় সপ্তাহ সময় পাবেন। তবে, 23 সালের 7 অক্টোবর হামাসের হামলা এবং তারপর থেকে গাজা ও তার বাইরে টানা তিন বছর ধরে চলা যুদ্ধের ধাক্কায় জর্জরিত ও নানাভাগে বিভক্ত এই দেশে সরকার গড়া অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে ৷
চলতি সপ্তাহে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় ইজরায়েলের প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নতুন সরকার গঠনের প্রথম সুযোগ আইজেনকোটকে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। তবে, তাঁর পক্ষে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা এখনও বেশ জটিল। যে কোনও সম্ভাব্য জোটের ক্ষেত্রে তাঁকে এমন কিছু আপস করতে হতে পারে, যার জন্য দলের ভোটারদের ক্ষুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ৷ আরব দলগুলিকে ঠেকাতে জনতার একাংশ নেতানিয়াহু এবং আইজেনকোটকে জোট সরকার গড়ার পরমর্শও দিয়েছেন ৷
গত মাসের নির্বাচনে নেতানিয়াহুর জোট পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। তবে, আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন জোটও এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই পরিস্থিতিতে আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলি, যারা এবার ঐতিহাসিকভাবে আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে, সরকার গঠনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক বা 'কিংমেকার' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ৷ যদিও তাদের নিয়ে সরকার গঠনেও উঠে আসছে জটিল কিছু অঙ্ক ৷ তাই, সবপক্ষই এখন অত্যন্ত হিসেব কষে পা ফেলছে ৷
ইজরায়েলের ইতিহাসে মাত্র একবার একটি আরব রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন জোট সরকারের অংশ হয়েছিল। গাজায় তিন বছরের বেশি চলা যুদ্ধের পর আইজেনকোটের জন্য আরব দলগুলির সঙ্গে জোট করা বিতর্কিত হতে পারে।
আইজেনকোট এবং আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলির মধ্যে যাতে কোনও জোট তৈরি না হতে পারে, সেজন্য নেতানিয়াহুও জোর প্রচার চালাচ্ছেন। এর মধ্যে আরব দলগুলি নির্বাচন 'চুরি' করেছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। হারজগের ঘোষণার ঠিক আগে ভিডিও বিবৃতিতে নেতানিয়াহু 'জাতীয় ঐক্যের সরকার' গঠনের আহ্বান জানান এবং 'সন্ত্রাসবাদের সমর্থকদের নিয়ে তড়িঘড়ি সরকার গঠন' করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন ৷
নেতানিয়াহু এবং তাঁর মিত্ররা বারবার আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলিকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, আইজেনকোট নির্দিষ্ট কিছু শর্তে তাদের সঙ্গে জোট গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে গণ্য করা এবং তাদের ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা মেনে নেওয়া।
আরেকটি অঙ্কও উঠে আসছে ৷ আইজেনকোট এবং নেতানিয়াহু (যাঁর দল লিকুদ পার্লামেন্টের একক বৃহত্তম) প্রধান ইহুদি দলগুলিকে নিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করতে পারেন। তবে, এই দুই নেতার মধ্যে বহু বিষয়ে গভীর মতপার্থক্য রয়েছে, যা মেটানো অত্যন্ত কঠিন হবে। এর মধ্যে রয়েছে কট্টরপন্থী অর্থোডক্স পুরুষদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে নেতানিয়াহুর ধর্মীয় দলগুলির উপর নির্ভরশীলতা ৷ এছাড়াও 7 অক্টোবরের হামলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যর্থতার বিষয়ে তদন্তের দাবিতে নেতানিয়াহুর বিরোধিতাও অন্যতম কারণ হতে পারে ৷
আইজেনকোট সংখ্যালঘু সরকার গঠনের চেষ্টাও করতে পারেন ৷ যেখানে আরব দলগুলি জোটের সদস্য না হয়েও বাইরে থেকে সমর্থন দেবে। তবে, তাঁর জোটের অন্যান্য সদস্যরা ইতিমধ্যে এই ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।
আইজেনকোটের দল প্রধানমন্ত্রীর ওই ভিডিওর তীব্র সমালোচনা করে এক্সে বিবৃতি দিয়েছে। তারা নেতানিয়াহুর দল লিকুদের সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছে, যেন তারা ধর্মীয়-জাতীয়তাবাদী ভিত্তিক চরমপন্থী দলগুলির সঙ্গে জোট ত্যাগ করে।
বিবৃতিতে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, আইজেনকোট কেবল সেই সমস্ত দল এবং সংসদ সদস্যদেরই জোটে অন্তর্ভুক্ত করবেন, যাঁরা তাঁর দলের নীতি ও আদর্শকে সমর্থন করেন।