শান্তি চুক্তির পরেই হামলা , লেবাননে হিজবুল্লার ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ধ্বংস করল ইজরায়েল
ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে 28 জুন জারি করা বিবৃতি অনুযায়ী, তাদের সামরিক বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লা বাহিনীর একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে।
By AFP
Published : June 29, 2026 at 11:36 AM IST
বেইরুট, 29 জুন: ইজরাইলের সেনাবাহিনী রবিবার দক্ষিণ লেবাননে একটি বিশাল সুড়ঙ্গ ধ্বংস করেছে ৷ লেবাননের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ওই এলাকায় হামলার খবর জানিয়েছে এবং ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ বলেছে যে, এই হামলার জবাব দেওয়ার অধিকার তাদের আছে।
ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে 28 জুন জারি করা এক যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, ইজরাইলের বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের একটি গ্রামে হিজবুল্লা বাহিনীর একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। ওই বিবৃতি অনুযায়ী, দক্ষিণ লেবাননের মাজদাল জৌন শহরের প্রায় 200 মিটার দীর্ঘ একটি সুড়ঙ্গকে লক্ষ্য করে চালানো এই অভিযান সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। ইজরায়েল জানিয়েছে, সুড়ঙ্গটিতে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও লঞ্চার ছিল।
ইজরাইলের সামরিক বাহিনী আরপিজি (ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী অস্ত্র) বহনকারী হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালানোর এবং দক্ষিণ লেবাননের নাবাতিয়ে এলাকায় একটি রকেট লঞ্চারকে লক্ষ্যবস্তু করার ঘোষণা করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই এই হামলাটি চালানো হয়েছে।
এই পদক্ষেপটি লেবানন ও ইজরায়েলের মধ্যে 27 জুন মার্কিন মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত নিরাপত্তা চুক্তির পর নেওয়া হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, ইজরায়েল দক্ষিণ লেবাননের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা থেকে পর্যায়ক্রমে তাদের সেনা প্রত্যাহার করবে এবং লেবাননের সেনারা ওই সব এলাকায় মোতায়েন থাকবে। তবে, ইজরাইলের সামরিক বাহিনীকে অদূর ভবিষ্যতের জন্য সম্প্রসারিত নিরাপত্তা বাফার জোনে তাদের উপস্থিতি বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। হিজবুল্লাহ নেতা নাইম কাসেম এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে জোর দিয়ে বলেছেন যে, হিজবুল্লাহ তার সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।
গত 28 জুন গভীর রাতে জারি করা এক বিবৃতিতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইজরাইলের বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের নিরাপত্তা বাফার জোনে অবস্থান করবে এবং "জঙ্গি পরিকাঠামো ধ্বংস করা, উত্তরের জনবসতিগুলির জন্য বিপদের ঝুঁকি নির্মূল করা এবং ইজরাইলের নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া অব্যাহত রাখবে।"
ইরানকে জড়িত একটি বৃহত্তর যুদ্ধের সমান্তরালে চলা এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত লেবাননে 10 লাখেরও বেশি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। হিজবুল্লাহ ও ইরান দাবি করেছে যে, দুই সপ্তাহ আগে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেবাননে শত্রুতা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের বৃহত্তর সংঘাতের অবসান ঘটানো। তবে, সাম্প্রতিক সামরিক কার্যকলাপ ইঙ্গিত দেয় যে, ইজরায়েল-লেবাননের সীমান্ত বরাবর পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত রয়েছে।