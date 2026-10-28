ইজরায়েলে রেকর্ড ভোটেও মহানাটক, সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে গদি টলমল নেতানিয়াহুর

ইজরায়েলে রেকর্ড ভোটেও মহানাটক, সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে গদি টলমল নেতানিয়াহুর
ISRAEL ELECTIONS : নেতানিয়াহুর দল 'লিকুদ' একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এলেও ম্যাজিক ফিগার ছুঁতে ব্যর্থ তাঁর জোট। বিরোধী জোট তুলনায় বেশি আসন পেতে পারে
By PTI
Published : October 28, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:54 AM IST
তেল আভিভ, 28 অক্টোবর: ইজরায়েলে মঙ্গলবার সমাপ্ত হওয়া সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না বলে ইঙ্গিত মিলেছে বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষায়। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দল 'লিকুদ' একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এলেও সরকার গঠনের জন্য ম্যাজিক ফিগার ছুঁতে ব্যর্থ তাঁর নেতৃত্বাধীন জোট। অন্যদিকে, দেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবির বর্তমান শাসক জোটের তুলনায় বেশি আসন পেতে পারে বলে দাবি করেছে ইজরায়েলের তিনটি প্রধান সম্প্রচারকারী সংস্থা ৷
ইজরায়েলের 120 সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্ট বা 'নেসেট'-এ সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন অন্তত 61টি আসন ৷ তিনটি সংবাদ সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর দক্ষিণপন্থী এবং কট্টরপন্থী শরিকদের জোট মাত্র 50টি আসনে আটকে যেতে পারে ৷ উল্টোদিকে, আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট পেতে পারে 53টি আসন ৷ এছাড়া, আরব দলগুলির ঝুলিতে 17 থেকে 18টি আসন যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷
ভোটের রেকর্ড হার
সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবার ইজরায়েলে রেকর্ড 77.7 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ যা 2022 সালের নির্বাচনের তুলনায় 7.1 শতাংশ বেশি এবং 1999 সালের পর সর্বোচ্চ ভোটদানের রেকর্ড ৷
নেতৃত্বের লড়াইয়ে কে, কোথায় দাঁড়িয়ে ?
একটি সংবাদ সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি 25টি এবং আইজেনকোটের মধ্যপন্থী দল 'ইয়াশার' 23টি আসন পেতে পারে ৷ অন্য একটি চ্যানেল লিকুদকে 24, ইয়াশারকে 22টি আসন দিয়েছে ৷ এছাড়া, নাফতালি বেনেটের বিরোধী জোট 'বি ইয়াহাদ' 12 থেকে 14টি এবং ইয়ার গোলানের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী দল 'ডেমোক্র্যাটস' পেতে পারে 10 টি আসন ৷
পরবর্তী অঙ্ক কী ?
ইজরায়েলের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুযায়ী, বৃহত্তম দল হলেই সরাসরি সরকার গঠন করা যায় না ৷ আগামী 30 অক্টোবরের মধ্যে ভোট গণনা শেষ হবে এবং 4 নভেম্বর আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা রয়েছে ৷ এরপর রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হারজগ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে এমন একজন নেতাকে সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন, যাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ৷ সেই মনোনীত নেতা সর্বোচ্চ 42 দিন সময় পাবেন জোট সরকার গঠনের জন্য ৷ যদি কোনো পক্ষই শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা 61 টি আসন সঙ্গে থাকার প্রমাণ দিতে না পারে, নতুন করে র্নিবাচন হবে ৷
কোথায় দাঁড়িয়ে নেতানিয়াহু
ইজরায়েলের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, বুথফেরত সমীক্ষার এই হিসেবের পর নেতানিয়াহুর পক্ষে দ্রুত সরকার গঠন করার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। সরকার গঠনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে তিনি বরং বিরোধী পক্ষকে জোট সরকার গড়ার সুযোগ করে দিতে পারেন ৷ বিরোধীদের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের কারণে সেই জোট কখন ভেঙে পড়ে, সেই অপেক্ষায় থাকতে পারেন নেতানিয়াহু ৷ বিরোধীরা ব্যর্থ হলে নতুন নির্বাচনের পথ প্রশস্ত হবে এবং সেক্ষেত্রে মাঝের এই সময়ে সমর্থন জোগাড় করে ফের লড়াইয়ের ময়দানে নামতে পারেন নেতানিয়াহু ৷
নির্ণায়ক ভূমিকায় আরব দলগুলি ?
সমীক্ষাগুলিতে আরব দলগুলির খুব ভালো ফল করার ইঙ্গিত মিলেছে। তারা 18টি আসন পেতে পারে ৷ যার মধ্যে 'জয়েন্ট লিস্ট' 10-11 টি এবং ইসলামপন্থী 'রাআম' পার্টির 7টি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা ৷ যদিও নেতানিয়াহু এবং আইজেনকোট আরব দলগুলির সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক জোটের সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন ৷ ফলে বাইরে থেকে সমর্থন বা আস্থা ভোটে ভোটদান থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সরকার গঠনে বড় ভূমিকা নিতে পারে ৷
রাজনৈতিক চাপানউতোর
বুথফেরত সমীক্ষার ফল আসতেই জয়ের দাবি করেছেন বিরোধী নেতা আইজেনকোট। সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (X)-এ এক পোস্টে তিনি লেখেন, "জনগণ তাদের রায় দিয়েছে এবং নেতানিয়াহু সরকারকে বরখাস্ত করেছে।" তিনি আরও জানান, শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সরকার গঠনের চেষ্টা করবেন ৷
অন্যদিকে, নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক সহযোগী গিডন সা'র বিরোধীদের এই উল্লাসকে 'অপরিপক্ব' বলে কটাক্ষ করেছেন ৷ এক্স-এ তিনি মনে করিয়ে দেন, লিকুদ এখনও ইজরায়েলের একক বৃহত্তম দল ৷
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতিতে সহমত ইজরায়েল, জানালেন নেতানিয়াহু
প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত ! যুদ্ধবিরতির মধ্যেই হামাসকে হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর