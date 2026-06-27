অস্ত্র ছাড়বে না হিজবুল্লা, যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তি চুক্তিতে সই করল লেবানন-ইজরায়েল

অস্ত্র ছাড়বে না হিজবুল্লা, যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তি চুক্তিতে সই করল লেবানন-ইজরায়েল
হিজবুল্লাকে এই চুক্তির অংশ করা হয়নি বলে জানিয়েছে আমেরিকা ৷ আর তাই মধ্যপ্রাচ্যে আদৌ শান্তি ফিরবে কি না তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে ৷
Published : June 27, 2026 at 8:32 PM IST
ওয়াশিংটন, 27 জুন: ইজরায়েল এবং লেবাননের মধ্যে সমঝোতার পথ আরও চওড়া হল ৷ শান্তি স্থাপন করতে সম্মত হল দু'পক্ষ ৷ এই মর্মে চুক্তিও হল দু'দেশের মধ্যে ৷ হোয়াইট হাউজে মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর উপস্থিতিতে আমেরিকায় কর্মরত ইজরায়েল এবং লেবাননের রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে একটি বৈঠক হয় ৷ সেখানেই ঠিক হয় লেবানন থেকে বাহিনী প্রত্যাহার করে নেবে ইজরায়েল ৷ চুক্তিতে মোট 14টি পয়েন্ট আছে বলে জানা গিয়েছে ৷
তবে হিজবুল্লাকে এই চুক্তির অংশ করা হয়নি ৷ এখনই অস্ত্র পরিত্যাগ করছে না বলে ইতিমধ্যে জানিয়েও দিয়েছে হিজবল্লা ৷ আর তাই মধ্য়প্রাচ্যে শান্তি ফিরবে কি না এবং ফিরলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে ৷
ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ইয়েচিয়েল লিটার এবং লেবাননের রাষ্ট্রদূত নাদা হামদে মোয়াওয়াদ একসুরে জানিয়েছেন, তাঁরা চান যুদ্ধ শেষ করতে ৷ ইজরায়েল রাষ্ট্রদূত বলেন, "আমাদের দেশ চায় লেবাননের সঙ্গে সংঘাতের অবসান হোক ৷ আমরা চাই ইজরায়েলের রাজধানী তেলআভিভ থেকে সরাসরি লেবাননে পৌঁছে যেতে ৷ পথে যেন বাধা না আসে ৷ আবার লেবাননের রাজধানী থেকে যাতে সরাসরি তেলআভিভে পৌঁছনো যায় সেটাও আমরা নিশ্চিত করতে চাই ৷ তবে সেটা কতটা হবে তা নির্ভর করছে লেবাননের সামরিক বাহিনীর উপর ৷"
লেবাননের রাষ্ট্রদূত বলেন, "দুদেশের মধ্য়ে শান্তি স্থাপনের এটাই প্রথম পদক্ষেপ ৷ লেবাননের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনার দিক থেকেও প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে ৷ এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে অশান্তি চিরতরে থেমে যাবে ৷ আমাদের দেশের জনগণ নিজেদের চাষের জমি ফিরে পেয়ে সেখানে কৃষিকাজ শুরু করবেন ৷ সুখে-শান্তিতে বসবাস করবেন ৷"
অন্যদিকে, রুবিও জানান, তাঁরা একটি বিশেষ দল তৈরি করবেন ৷ এই মিলিটারি কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ লেবাননে পাকাপাকিভাবে শান্তি স্থাপনের জন্য যা যা দরকার তা করবে ৷ পাশাপাশি যুদ্ধ বিধস্ত লেবাননের মানব কল্যাণের জন্য 100 মিলিয়ন ডলারও দেবে আমেরিকা ৷
ফেব্রুয়ারির শেষ দিন থেকে শুরু হয়েছে মধ্য়প্রাচ্যের যুদ্ধ ৷ সেদিন একযোগে ইরানে হামলা চালায় আমেরিকা এবং ইজরায়েল ৷ সেই যুদ্ধের অংশ হয়ে ওঠে লেবানন ৷ সেই থেকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অংশ লেবানন ৷ এ পর্যন্ত সে দেশের 4 হাজাররের বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে ৷ সম্প্রতি আমেরিকা ও ইজরায়েলের তরফে লেবাননে রকেট হামলা চালানো হয় ৷ পাল্টা জবাব দেয় লেবানন ৷ এবার সেই লেবানন আর ইজরায়েলের মধ্যে শান্তি সমঝোতা হল ৷
এদিকে, ইরানে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সম্প্রতি আবারও ধাক্কা খেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মার্কিন কংগ্রেসে হওয়া ভোটাভুটিতে ইরান থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহার করার পক্ষে ভোট দেন 50 জন সংসদ সদস্য ৷ বিপক্ষে পড়ল 48টি ভোট ৷ মূলত আলঙ্কারিক এই ভোটাভুটির ফল সরাসরি পড়বে না ট্রাম্প প্রশাসনের উপর ৷ আমেরিকার সংসদীয় ইতিহাসে রেকর্ড হিসেবে থেকে যাবে অবশ্য ৷ আর সেটা যে মার্কিন মুলুকের 45 এবং 47তম প্রেসিডেন্টকে স্বস্তিকে রাখবে না তা বলাই যায় ৷