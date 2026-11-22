সরকার গড়তে নয়া সমীকরণ ! বিরোধী নেতানিয়াহুর পার্টির সঙ্গে বৈঠক করবেন আইজেনকোট
Israel government formation: বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক আয়োজন করতে আইজেনকোট দলের কয়েকজন পদাধিকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ রবিবার আলোচনা হওয়ার কথা।
By ANI
Published : November 22, 2026 at 8:43 AM IST
তেল আভিভ, 22 নভেম্বর : ইজরায়েলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে বৃহত্তর জোট সরকার গঠনে ফের তৎপর হলেন ইয়াশার পার্টির চেয়ারম্যান গাদি আইজেনকোট।
ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যম 'দ্য টাইমস অফ ইজরায়েল' সূত্রে খবর, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক আয়োজন করার জন্য আইজেনকোট দলের কয়েকজন পদাধিকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ রবিবারই এই আলোচনা শুরু হওয়ার কথা।
এক বিবৃতিতে ইয়াশার পার্টির তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভাব্য বৃহত্তম জোট সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি একটি আন্তরিক পদক্ষেপ। জট কাটাতে সমস্ত বিকল্প রাস্তা খোলা রাখার পাশাপাশি সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দল। এর আগে গত রবিবার দুই পক্ষ প্রাথমিক বৈঠকে বসলেও কোনও রফাসূত্র মেলেনি। উল্টে ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনের সদিচ্ছা নিয়ে দুই শিবিরই একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপের পথে হেঁটেছিল।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, লিকুদ পার্টি শর্ত দিয়েছে, আইজেনকোটের জোটকে তাদের প্রস্তাবিত আইনি কর্মসূচি স্থগিত করার পাশাপাশি আরব দলগুলির সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। পাল্টা অবস্থানে অনড় থেকে নেতানিয়াহুর সঙ্গে রোটেশন বা পালাবদল পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন আইজেনকোট। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, লিকুদকে সঙ্গে নিয়ে কোনও সরকার গঠন হলে তিনিই হবেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী।
অন্যদিকে, সরকার গঠন নিয়ে আইজেনকোটের এই দৌড়ঝাঁপ এবং শরিক নির্বাচন নিয়ে জোটের অন্দরে মতবিরোধের আবহে মুখ খুলেছেন ডেমোক্র্যাটস চেয়ারম্যান ইয়াইর গোলান। তিনি জানিয়েছেন, অতি রক্ষণশীল দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠনে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে, ভুয়ো জোট সরকার নেতানিয়াহুকে ফের ক্ষমতায় থাকার সুযোগ করে দেবে দাবি করে তাতে শামিল হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন গোলান।
গত 8 নভেম্বর প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ আনুষ্ঠানিকভাবে আইজেনকোটকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। 120 আসনের ইজরায়েলি সংসদ 'নেসেট'-এ অন্তত 61 জন সাংসদের সমর্থন জোগাড় করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য তাঁকে প্রাথমিকভাবে 28 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে ৷ যা প্রয়োজনে যা আরও 14 দিন বাড়ানো যেতে পারে।
বর্তমান সংসদীয় সমীকরণই এই আলোচনার গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। গত 27 অক্টোবরের নেসেট নির্বাচনে কোনও জোটই সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার বা 61টি আসন পায়নি। নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী ও অতি-রক্ষণশীল জোট পেয়েছে 53টি আসন (লিকুদ 27, ওতজমা ইয়েহুদিত 7, ইউনাইটেড তোরাহ জুডাইজম 7, শাস 6 এবং রিলিজিয়াস জিয়োনিজম-জেহুত 6)। অন্যদিকে, আইজেনকোটের চার-দলীয় জিয়োনিস্ট জোটের ঝুলিতে গিয়েছে 48টি আসন (ইয়াশার 21, বি'ইয়াচাদ 12, ডেমোক্র্যাটস 8 এবং ইজরায়েল বেইতেনু 7)।
স্পিকার নির্বাচনে কাহানার পক্ষে 66-52 ভোটে সমর্থন দিয়েছিল দু'টি আরব-সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জয়েন্ট লিস্ট (11) এবং রা'আম (8)। তা সত্ত্বেও আইজেনকোটের জোটের শীর্ষ নেতারা তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক জোট বাঁধতে নারাজ। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য এখন বিকল্প সমীকরণ খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা।