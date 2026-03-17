রাতভর হামলায় মৃত ইরানের নিরাপত্তা সচিব লারিজানি, 'নরকে গিয়েছে'; মন্তব্য ইজরায়েলের মন্ত্রীর

রাতভর হামলায় মৃত ইরানের নিরাপত্তা সচিব লারিজানি, 'নরকে গিয়েছে'; মন্তব্য ইজরায়েলের মন্ত্রীর
ইরানে উপর ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলা শুরু হয়েছে 27 ফেব্রুয়ারি ৷ এই সংঘাতের জের দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ৷
By ANI
Published : March 17, 2026 at 6:07 PM IST
তেল আভিভ, 17 মার্চ: ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান আলি লারিজানির, দাবি করল ইজরায়েল ৷ মঙ্গলবার দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী এই খবর নিশ্চিত করেছে ৷ এই বিষয়ে ইরানের তরফে কিছু জানা যায়নি ৷ তিনি ছাড়াও ইজরায়েলের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন বাসিজ সেনাঘাঁটির কমান্ডার ঘোলামরেজা সোলেইমানি ৷
আইডিএফ জানিয়েছে, ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি আলি লারিজানিকে খতম করা হয়েছে ৷ ইরান শাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রবীণ নেতা ছিলেন লারিজানি ৷ তিনি দেশের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন ৷ সাম্প্রতিক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমনের দায়িত্বে ছিলেন লারিজানি ৷ ইরান সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের হত্যাযজ্ঞে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সামিল ছিলেন ৷
🔴Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council and the regime’s effective leader, has been eliminated.— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026
Throughout the years, Larijani was considered one of the most veteran and senior figures within the Iranian regime leadership, and was a close associate… pic.twitter.com/kBIgSSGBm0
তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করেছেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ ৷ তেহরানের সাংবাদসংস্থা টিপিএস তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, "আজ রাতের হামলায় লারিজানি এবং বাসিজ-এর কমান্ডারকে নিকেশ করা হয়েছে ৷"
টিপিএস-এর দেওয়া খবর অনুযায়ী কাটজ জানিয়েছেন, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর যৌথ নির্দেশ মতো এই হামলা চালানো হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী এবং আমি ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, ইরানের দমন-পীড়নের এই সন্ত্রাসবাদী নেতৃত্বকে খুঁজে বের করে শেষ করতে হবে ৷ এই খোঁজ চালিয়ে যেতে হবে ৷ যখনই অক্টোপাসের মাথা দেখা যাবে, তখনই তা কেটে ফেলতে হবে ৷ তাকে বাড়তে দিলে চলবে না ৷"
🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026
Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.
Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0
এদিন লারিজানির মৃত্যুর দাবির আগে আইডিএফ ঘোলামরেজা সোলেইমানির মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে ৷ তিনি বাসিজ সেনাঘাঁটির কমান্ডার ছিলেন ৷ আইডিএফ জানায়, "গতকাল আইডিএফ ঘোলামরেজা সোলেইমানিকে নিশানা করে এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ তিনি গত 6 মাস ধরে বাসিজ ইউনিটটি সামলাচ্ছিলেন ৷ সোলেইমানির অধীনে বাসিজ সেনাঘাঁটি থেকে ইরানের নিষ্পেষণের প্রধান কর্মকাণ্ড পরিচালনা হচ্ছিল ৷ চারদিকে গ্রেফতার করা হচ্ছিল, নাগরিকদের বিক্ষোভ দমনে বাহিনীদের নামানো হচ্ছিল ৷"