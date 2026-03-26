ইজরায়েলি হামলায় নিহত হরমুজ প্রণালীর পাহারাদার কম্যান্ডার আলিরেজার তাংসিরি, দাবি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

ইজরায়েলি হামলায় নিহত হরমুজ প্রণালীর পাহারাদার কম্যান্ডার আলিরেজার তাংসিরি, দাবি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর
পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে বন্ধ সঙ্কীর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী ৷ এই জলপথের নিরাপত্তায় থাকা কম্যান্ডারের মৃত্যু হয়েছে, নিশ্চিত করল ইজরায়েল ৷
Published : March 26, 2026 at 7:01 PM IST
তেল আভিভ, 26 মার্চ: সংঘাতে মৃত্যু হল হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নৌ-আধিকারিক আলিরেজা তাংসিরির ৷ তিনি ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস-এর নৌসেনার কম্যান্ডার ছিলেন ৷ ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ৷ রাতভর ইজরায়েলি হামলায় মৃত্যু হয়েছে নৌসেনা কম্যান্ডার-সহ একাধিক নৌসেনা আধিকারিকদের ৷
ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, "আইডিএফ (ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স) রেভোলিউশনারি গার্ডস নেভির কম্যান্ডারকে খতম করেছে ৷ তিনি হরমুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণের সরাসরি দায়িত্বে ছিলেন ৷ আমাদের মিত্র দেশ আমেরিকার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর ৷ হরমুজ প্রণালী খুলতে আইডিএফ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, তা সফল হয়েছে ৷"
গত 27 ফেব্রুয়ারি আমেরিকার মদতে ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ এর জবাবে উপসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেশের মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস ৷ এর সঙ্গে হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুঁশিয়ারি দেয় ৷ আইআরসিজি হুমকি দেয়, কোনও দেশের ট্যাঙ্কার এই সঙ্কীর্ণ ও কৌশলী জলপথ দিয়ে গেলে তাতে হামলা চালানো হবে ৷ স্বভাবত, থমকে যায় বহু দেশের জ্বালানি-সহ বিভিন্ন পণ্যবাহী ট্যাঙ্কারের চলাচল ৷ ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে ৷ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার এই প্রণালী খোলার কথা বললেও তাতে কর্ণপাত করেনি ইরান ৷ এই প্রণালী দিয়ে বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি পরিবহণ হয় ৷
" the idf thwarted the commander of the irgc navy, directly responsible for the terrorist act of mining and blocking the strait of hormuz for shipping. this is a clear message to all senior irgc officials: the idf will hunt and thwart you,… pic.twitter.com/H301QwKwl7
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাটজ জানান, হরমুজ প্রণালী দিয়ে কোনও জাহাজ যেতে দেখলে তাতে বোমা হামলা চালানোর দায়িত্ব ছিল আলিরেজা তাংসিরির উপর ৷ এটা ইরানের সামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্তাদের কাছে একটা পরিষ্কার বার্তা, তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন, ইজরায়েল তাঁদের খুঁজে বের করবে ৷ ইরানের তরফে আলিরেজা তাংসিরির মৃত্যু বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
এর মধ্যে অর্থের বিনিময়ে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠল ইরানের বিরুদ্ধে ৷ সংবাদসংস্থা এপি জানিয়েছে, গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল-এর মহাসচিব জাসেম মহামেদ আল-বুদিই দাবি করেছেন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য টাকা চাইছে ইরান ৷ এই প্রথম কোনও শীর্ষ কর্তা ইরানের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে জাহাজ চলাচলের অভিযোগ তুললেন ৷
" idf has eliminated the commander of the revolutionary guards’ navy – the direct official responsible for the terrorist operation of mining and blocking the strait of hormuz to maritime traffic.
তিনি বলেন, "ওরা (ইরান) হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়েছে ৷ এদিকে প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য টাকা চাইছে ৷ এটা রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলপথ সংক্রান্ত আইনের অধীনে চুক্তির লঙ্ঘন ৷ ইরানের আগ্রাসী মনোভাব ৷" আল বুদিই জিসিসি-র অন্তর্ভুক্ত বাহরিন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আর এবং সংযুক্ত আরব আমির শাহির দেখাশোনার দায়িত্ব রয়েছেন ৷ সৌদি আরবের রিয়াধে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে জাহাজ চলাচলের অভিযোগ তোলেন ৷