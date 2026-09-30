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মাঝ-আকাশে 2 পাইলটের 'মারামারি'! সৌদি আরবের দিকে ঘুরিয়ে জরুরি অবতরণ ইজরায়েলগামী বিমানের

Israel-bound Plane Diverted To Saudi Arabia: ফ্লাইট ট্র্যাকিং তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানটি একটি জরুরি সংকেত পাঠিয়েছিল ।

Israel-bound Plane Diverted To Saudi Arabia
মাঝ-আকাশে 2 পাইলটের 'মারামারি'! (চিত্র: এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 4:12 PM IST

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নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর: মাঝ-আকাশে বিমানের পাইলটদের মধ্যে মারামারি ! দুবাই থেকে তেল আভিভগামী একটি বাণিজ্যিক বিমানের এই ঘটনায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হল যে, বিমানটির গতিপথ পরিবর্তন করে সৌদি আরবে তাকে জরুরি অবতরণ করানো হয় ৷ একজন পাইলট বিমানটিকে দুর্ঘটনার কবলে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই অবস্থায় কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনার ঠিক পরপরই ইজরায়েল তাদের যুদ্ধবিমানকে প্রস্তুত রেখেছে ।

‘ফ্লাইদুবাই’-এর উড়ান এফজেড1073 (FZ1073) বুধবার স্থানীয় সময় সকাল 7টা 5 মিনিটে দুবাই থেকে যাত্রা শুরু করে । বিমানটিতে 180 জন যাত্রী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ইজরায়েলি ৷ তবে বিমানটি উড়ান শুরু করার দুই ঘণ্টার মধ্যে একটি জরুরি সংকেত পাঠায় । ফ্লাইট লাইভ-ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘ফ্লাইটরাডার24’-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি প্রথমে একটি সাধারণ জরুরি সংকেত এবং পরে ‘বেআইনি হস্তক্ষেপ’-এর (unlawful interference) দ্বিতীয় সংকেত পাঠায় ৷ একই সময়ে বিমানটি মাত্র দুই মিনিটের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে 17,400 ফুট নীচে নেমে আসে ।

ফ্লাইদুবাই জানিয়েছে, ঘটনার সময় বিমানটি জর্ডনের আকাশসীমায় ছিল । এরপর সেটির গতিপথ পরিবর্তন করে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে এটি নিরাপদে অবতরণ করে । ইরান-কেন্দ্রিক উত্তেজনার কারণে ওই অঞ্চলে যখন আগে থেকেই উচ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে, ঠিক তখনই ঘটল এই ঘটনা । ইজরায়েলি গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একটি জরুরি নিরাপত্তা বৈঠক ডেকেছেন ।

বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি নেতানিয়াহুকে অনির্দিষ্ট ও ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল । ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ গোটা ঘটনাটির তদন্ত করছে । ইজরায়েলি দৈনিক ‘হারেৎজ’ (Haaretz) ইজরায়েলি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে, পাইলটদের মধ্যে মারামারির পরই ওই সংকেত পাঠানো হয়েছিল । পত্রিকাটি আরও জানিয়েছে যে, এই ঘটনার নেপথ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ এর মধ্যে একটি হল - পাইলটদের একজন হয়তো বিমানটিকে দুর্ঘটনার কবলে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন ।

ইজরায়েলি টিভি চ্যানেল ‘চ্যানেল 12’ একজন সিনিয়র ইজরায়েলি আধিকারিকের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, "একটি ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে" এবং বিমানটি বিধ্বস্ত করার চেষ্টার অভিযোগে কো-পাইলটকে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ।

ফ্লাইদুবাইয়ের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, বিমানটি তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং সকল যাত্রী সুস্থ ও নিরাপদ আছেন । মুখপাত্র বলেন, "আমাদের দলগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে ।"

ফ্লাইটরাডার24-এর তথ্য অনুযায়ী, এফজেড1073 বিমানের যাত্রীদের তেল আভিভে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি উদ্ধারকারী বিমান তাবুকের পথে রওনা হয়েছিল । বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যাত্রীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ইজরায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ৷

সিএনএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, যাত্রীদের ফিরিয়ে আনার জন্য সৌদি আরবে একটি বিমান পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করছে ইজরায়েল। ‘ফ্লাইদুবাই’ (FlyDubai) হল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর দুবাই-ভিত্তিক একটি স্বল্প খরচের সরকারি বিমান সংস্থা । ইজরায়েলিদের কাছে দুবাই একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য ৷ 2025 সালে প্রায় 1 কোটি 10 লাখ ইজরায়েলি পর্যটক দুবাই ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ভ্রমণ করেছেন । এই অঞ্চলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও ইজরায়েলের মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক বিদ্যমান এবং 2020 সালে স্বাক্ষরিত ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’-এর মাধ্যমে দেশ দুটির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর আবু ধাবি সফরের সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের আলোচনার ঠিক পরের দিনই এই ঘটনাটি ঘটল ।

TAGGED:

MIDEAST EMERGENCY LANDING
FIGHT BETWEEN PILOTS
পাইলটের মারামারি
ইজরায়েল
PLANE DIVERTED TO SAUDI ARABIA

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