মাঝ-আকাশে 2 পাইলটের 'মারামারি'! সৌদি আরবের দিকে ঘুরিয়ে জরুরি অবতরণ ইজরায়েলগামী বিমানের

মাঝ-আকাশে 2 পাইলটের 'মারামারি'! সৌদি আরবের দিকে ঘুরিয়ে জরুরি অবতরণ ইজরায়েলগামী বিমানের
Israel-bound Plane Diverted To Saudi Arabia: ফ্লাইট ট্র্যাকিং তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানটি একটি জরুরি সংকেত পাঠিয়েছিল ।
Published : September 30, 2026 at 4:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর: মাঝ-আকাশে বিমানের পাইলটদের মধ্যে মারামারি ! দুবাই থেকে তেল আভিভগামী একটি বাণিজ্যিক বিমানের এই ঘটনায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হল যে, বিমানটির গতিপথ পরিবর্তন করে সৌদি আরবে তাকে জরুরি অবতরণ করানো হয় ৷ একজন পাইলট বিমানটিকে দুর্ঘটনার কবলে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই অবস্থায় কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনার ঠিক পরপরই ইজরায়েল তাদের যুদ্ধবিমানকে প্রস্তুত রেখেছে ।
‘ফ্লাইদুবাই’-এর উড়ান এফজেড1073 (FZ1073) বুধবার স্থানীয় সময় সকাল 7টা 5 মিনিটে দুবাই থেকে যাত্রা শুরু করে । বিমানটিতে 180 জন যাত্রী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ইজরায়েলি ৷ তবে বিমানটি উড়ান শুরু করার দুই ঘণ্টার মধ্যে একটি জরুরি সংকেত পাঠায় । ফ্লাইট লাইভ-ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ‘ফ্লাইটরাডার24’-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি প্রথমে একটি সাধারণ জরুরি সংকেত এবং পরে ‘বেআইনি হস্তক্ষেপ’-এর (unlawful interference) দ্বিতীয় সংকেত পাঠায় ৷ একই সময়ে বিমানটি মাত্র দুই মিনিটের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে 17,400 ফুট নীচে নেমে আসে ।
ফ্লাইদুবাই জানিয়েছে, ঘটনার সময় বিমানটি জর্ডনের আকাশসীমায় ছিল । এরপর সেটির গতিপথ পরিবর্তন করে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে এটি নিরাপদে অবতরণ করে । ইরান-কেন্দ্রিক উত্তেজনার কারণে ওই অঞ্চলে যখন আগে থেকেই উচ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে, ঠিক তখনই ঘটল এই ঘটনা । ইজরায়েলি গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু একটি জরুরি নিরাপত্তা বৈঠক ডেকেছেন ।
Flydubai flight #FZ1073, a Boeing 737 MAX 8, registration number A6-FKF, flying from Dubai to Tel Aviv, diverted to Tabuk, Saudi Arabia, following an onboard security incident.— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
Timeline (UTC):
03:05 — Take off from Dubai
05:21 — Altitude fluctuations begin
05:22 — Aircraft drops… pic.twitter.com/xFS6138BIA
বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি নেতানিয়াহুকে অনির্দিষ্ট ও ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল । ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ গোটা ঘটনাটির তদন্ত করছে । ইজরায়েলি দৈনিক ‘হারেৎজ’ (Haaretz) ইজরায়েলি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে, পাইলটদের মধ্যে মারামারির পরই ওই সংকেত পাঠানো হয়েছিল । পত্রিকাটি আরও জানিয়েছে যে, এই ঘটনার নেপথ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ এর মধ্যে একটি হল - পাইলটদের একজন হয়তো বিমানটিকে দুর্ঘটনার কবলে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন ।
A recovery flight is now en route to Tabuk to pick up passengers from flight #FZ1073 and take them to Tel Aviv. pic.twitter.com/wknZKhKTGn— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
ইজরায়েলি টিভি চ্যানেল ‘চ্যানেল 12’ একজন সিনিয়র ইজরায়েলি আধিকারিকের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, "একটি ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে" এবং বিমানটি বিধ্বস্ত করার চেষ্টার অভিযোগে কো-পাইলটকে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ।
ফ্লাইদুবাইয়ের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, বিমানটি তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং সকল যাত্রী সুস্থ ও নিরাপদ আছেন । মুখপাত্র বলেন, "আমাদের দলগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে ।"
#FZ1073 squawked 7700 (general emergency), but changed to 7500 (unlawful interference) a short time later. The aircraft then switched back to 7700. We have NO CONFIRMATION of the nature of the situation on board at this time. On approach to Tabuk now. https://t.co/BI5p7bThBY pic.twitter.com/LubP9SL56K— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
ফ্লাইটরাডার24-এর তথ্য অনুযায়ী, এফজেড1073 বিমানের যাত্রীদের তেল আভিভে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি উদ্ধারকারী বিমান তাবুকের পথে রওনা হয়েছিল । বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যাত্রীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ইজরায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ৷
সিএনএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, যাত্রীদের ফিরিয়ে আনার জন্য সৌদি আরবে একটি বিমান পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করছে ইজরায়েল। ‘ফ্লাইদুবাই’ (FlyDubai) হল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর দুবাই-ভিত্তিক একটি স্বল্প খরচের সরকারি বিমান সংস্থা । ইজরায়েলিদের কাছে দুবাই একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য ৷ 2025 সালে প্রায় 1 কোটি 10 লাখ ইজরায়েলি পর্যটক দুবাই ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ভ্রমণ করেছেন । এই অঞ্চলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও ইজরায়েলের মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক বিদ্যমান এবং 2020 সালে স্বাক্ষরিত ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’-এর মাধ্যমে দেশ দুটির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ।
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর আবু ধাবি সফরের সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের আলোচনার ঠিক পরের দিনই এই ঘটনাটি ঘটল ।