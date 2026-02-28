ইরানে হামলা ইজরায়েলের, বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তেহরান
ইরানে বড়সড় হামলা চালাল ইজরায়েল। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিজেই এই ঘোষণা করেছেন। তেহরানের বেশ কয়েকটি স্থানে এই হামলা চালানো হয়েছে।
Published : February 28, 2026 at 12:34 PM IST
দুবাই, 28 ফেব্রুয়ারি: ইরানের উপর ইজরায়েল একটি বড় আক্রমণ শুরু করেছে। এই তথ্য ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিজেই দিয়েছেন। ইজরায়েলের হামলার পর সাইরেন বাজতে শুরু করে। এই হামলার পর ইজরায়েলের উপরও ইরানের প্রতিশোধমূলক আক্রমণের হুমকি রয়েছে ৷ তাই ইজরায়েল জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়েছে। ইজরায়েল একটি বিশেষ জরুরি অবস্থাও ঘোষণা করেছে।
ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিজেই এই ঘোষণা করেছেন। তেহরানের বেশ কয়েকটি স্থানে এই হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলাটি ইজরায়েল-আমেরিকা যৌথভাবে চালিয়েছে। এই হামলার পর ইরানের আকাশসীমা সম্পূর্ণরূপে খালি করে দেওয়া হয়েছে। ইরানে আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন যে, গুরুতর আহতদের উদ্ধার করার জন্য রাস্তায় শুধু অ্যাম্বুলেন্সই দেখা যাচ্ছে।
হামলার পর ইজরায়েল একটি বিবৃতি জারি করে। ইজরায়েল বলেছে যে, তারা যদি আক্রমণ না করত, তাহলে ইরান তাদের উপর আক্রমণ করত। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ইরানের মানুষ তাদের বাঙ্কারে পালিয়ে যায়। ইরানে বিস্ফোরণ সম্পর্কে, ডিএম কাটজ বলেছেন যে ইজরায়েলের উপর হুমকি দূর করার লক্ষ্যে এই হামলা চালানো হয়েছে। আইডিএফ হোম ফ্রন্ট কমান্ডের মতে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া সকল শিক্ষামূলক কার্যক্রম, বৈঠক-সমাবেশ এবং কাজ স্থগিত করা হয়েছে।
ইজরায়েল ইরানে হামলা চালানোর কথা বলার পর ইরানের রাজধানী তেহরানে আরও বিস্ফোরণ ঘটে। যদিও এই হামলায় কোনও হতাহতের তথ্য জানা যায়নি। এদিকে, ইজরায়েল তেহরানকে লক্ষ্য করে হামলা চালানোর পর ইরান তার আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে। ইরানের রাজধানী তেহরানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাইলটদের প্রতি এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে এই হামলার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
ইজরায়েল ইরানে হামলা করার সঙ্গে সঙ্গে , গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ তাদের অফিসিয়াল ফার্সি ভাষার টেলিগ্রাম চ্যানেলে ইরানিদের জন্য একটি বিবৃতি জারি করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমাদের ইরানি ভাই ও বোনেরা, তোমরা একা নও! বিশেষ করে আমরা তোমাদের জন্য একটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং বিশেষ টেলিগ্রাম চ্যানেল চালু করেছি। একসঙ্গে, আমরা ইরানকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতে ফিরিয়ে আনব।"
