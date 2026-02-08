ETV Bharat / international

ইসলামাবাদ-বিস্ফোরণের দায় নিল ইসলামিক স্টেট, ভারতকে এখনও দুষছেন পাক মন্ত্রী

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি শনিবার অভিযোগ করেছেন যে, ভারত তার দেশের অভ্যন্তরের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে তহবিলের জোগান দিচ্ছে ৷

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি (ছবি: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 8, 2026 at 3:05 PM IST

ইসলামাবাদ, 8 ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি শনিবার অভিযোগ করেছেন যে, ভারত তার দেশের অভ্যন্তরের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে অর্থায়ন করছে। তবে তিনি তাঁর দাবির সমর্থনে কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি।

শুক্রবার ইসলামাবাদে একটি মসজিদে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে অন্তত 36 জন নিহত এবং 160 জনেরও বেশি আহত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে ভারতের যোগ থাকার বিষয়ে পাকিস্তানের অভিযোগ ভারত স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করার একদিন পর নকভি এই দাবি করেন।

প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করা হয়েছে

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক শুক্রবার এই হামলাকে 'নিন্দনীয়' আখ্যা দিয়ে বলেছে, "এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, পাকিস্তানের উচিত ছিল তার সামাজিক কাঠামোকে জর্জরিত করে রাখা সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে সমাধান করা ৷ কিন্তু, তার পরিবর্তে তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য অন্যদের দোষারোপ করে নিজেদেরই বিভ্রান্ত করছে। ভারত এই ধরনের যে কোনও এবং সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে, যা ভিত্তিহীন এবং অর্থহীন।"

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নকভি শনিবার বলেছেন যে, আইএসআইএস এবং তালেবানের নাম উঠে আসছে ৷ কিন্তু, তারা অন্য কোথাও থেকে তহবিল এবং 'টার্গেট' পাচ্ছে ৷ তারপরই নকভি ভারতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, "আমি আবারও স্পষ্ট করে বলছি যে, তাদের তহবিল ভারত থেকে আসছে ৷"

এর আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ কোনও প্রমাণ ছাড়াই শুক্রবার অভিযোগ করেছিলেন যে, এই হামলার সঙ্গে ভারত ও আফগানিস্তান জড়িত। শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকভি বলেছেন, দায়েশ (আইএসআইএস) এবং তালেবানের নাম উঠে আসছে। তবুও, তারা কারও কাছ থেকে তহবিল ও 'টার্গেট' পাচ্ছে এবং তারপর তিনিও ভারতের দিকে আঙুল তুলছেন।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি দাবি করেছেন, ইসলামাবাদের একটি শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে হামলাকারীদের চার সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে হামলার মূল পরিকল্পনাকারীও রয়েছে। নাকভি জানিয়েছেন, খাইবার পাখতুনখোয়ায় অভিযানের সময় গ্রেফতার করা হয়েছে। নাকভির দাবি, এই হামলার মূল পরিকল্পনাকারী একজন আফগান নাগরিক, তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

INDIA PAKISTAN TENSIONS
PAKISTAN ALLEGATIONS AGAINST INDIA
MOHSIN NAQVI
মহসিন নকভি
MOHSIN NAQVI ON ISLAMABAD BLAST

