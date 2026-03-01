মার্কিন-ইজরায়েলি হানায় মৃত্যু ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের! 40 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা তেহরানের

মার্কিন-ইজরায়েলি হানায় মৃত্যু ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের! 40 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা তেহরানের
ট্রাম্পের দাবির পর খামেনেইয়ের এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্ট করা হয় ৷ অন্যদিকে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীও দাবি করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : March 1, 2026 at 7:32 AM IST
তেহরান/ ওয়াশিংটন, 1 মার্চ : সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করল ইরানের সংবাদমাধ্যম ৷ এর আগে এমনই দাবি করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি জানান, তেহরানের একটি সামরিক অভিযানে প্রাণ গিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ লোকেদের অন্যতম খামেনেইয়ের ৷ এর কয়েক ঘণ্টা পর 86 বছর বয়সি খামেনেইয়ের মৃত্যুর কথা সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় ৷
1989 সালে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে চিহ্নিত হন খামেনেই ৷ সেই থেকে তিনিই ছিলেন ইরানের শেষ কথা ৷ তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্য়ে আসেতেই বৈঠকে বসে সে দেশের ক্যাবিনেট ৷ মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় খামেনেইয়ের মৃত্যু ব্যর্থ হবে না ৷ প্রত্যাঘাত করা হবে ৷ তাঁর মৃত্যুতে 40 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন তেহরান ৷
এদিকে, খামেনেইয়ের মৃত্যু ইরানের নাগরিকদের দেশের শাসন নিজেদের হাতে নেওয়ার দারুণ সুযোগ এনে দিয়েছে বলেও অভিমত হোয়াইট হাউজের বাসিন্দার ৷ ট্রাম্পের এমন দাবির অব্যবহিত পরই অবশ্য খামেনেইয়ের এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্ট করা হয় ৷ তাতে সরাসরি ট্রাম্প বা অন্য কাউকে কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি ৷ তরোয়ালধারী এক ব্যক্তির মুখ ঢাকা ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে, "পবিত্র ঈশ্বরের নামে...৷ "
ট্রাম্পের পাশাপাশি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও দাবি করেছেন, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার প্রয়াত হয়েছেন ৷ দুই রাষ্ট্রপ্রধানের দাবির মাঝে সংযুক্ত আবর আমিরশাহীতে হামলা চালিয়েছে ইরান ৷ বেশ কয়েকটি হোটেল এবং ভবনে নতুন করে হামলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
به نام نامی حیدر علیهالسلام pic.twitter.com/n848j6KASq— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026
খামেনেইয়ের মৃত্যুর কথা জানিয়ে ভারতীয় সময় শনিবার গভীর রাতে ট্রুথ সোশালে একটি পোস্ট করেন ট্রাম্প ৷ তাতে তিনি লেখেন, " দুনিয়ার ইতিহাসের অন্যতম খারাপ লোক খামেনেইয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ এভাবে শুধু ইরানের নাগরিকর সুবিচার পেলেন তা নয় ৷ মহান দেশ আমেরিকা থেকে শুরু করে পৃথিবীর আরও বহু দেশের বহু মানুষকে খামেনেই এবং তাঁর অপরাধের সঙ্গীরা হত্যা করেছন ৷ আজ তাঁরাও সুবিচার পেলেন ৷ আমরা যে সুনিয়োজিত ব্যবস্থার মাধ্যমে হামলা চালিয়েছি তা এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা খামেনেই বা অন্য কোনও নেতার ছিল না ৷"
এরপর তিনি আরও লেখেন, "আমি মনে করি দেশের শাসন নিজেদের হাতে নেওয়ার এটাই সেরা সুযোগ ইরানের নাগরিকদের কাছে ৷ আমাদের কাছে খবর ইরানের সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে পুলিশের একটা অংশ আর লড়াই করতে চায় না ৷ তারা আমাদের থেকে সুরক্ষা চায় ৷ আমি আগেই বলেছিলাম, লড়াই চালিয়ে গেলে সামরিক বাহিনী সদস্য থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মীদের মৃত্যু নিশ্চিত ৷ আশা করি তারা ইরানের দেশপ্রেমিক জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁ ধ মিলিয়ে দেশকে নতুন করে গড়ার কাজ করবেন ৷" এই পোস্টে ট্রাম্প আরও জানান, আপাতত ইরানে সামরিক অভিযান চলবে ৷
ট্রাম্পের পোস্ট প্রকাশ্যে আসার কিছুক্ষণ বাদে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আজ সকালে তেহেরানের প্রাণ কেন্দ্রে থাকা একটি ভবনে জোরালো হামলা চালানো হয়েছে ৷ ওই ভবনেই খামেনেই থাকতেন ৷ হামলার ধরন থেকে স্পষ্ট খামেনেইয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ "