'হরমুজ প্রণালী বন্ধই থাকবে', ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবার মুখে প্রতিশোধের বার্তা
দেশের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেই-পুত্র মোজতবা দেশবাসীর উদ্দেশে প্রথম বিবৃতি দিলেন ৷ সেখানে প্রতিটি ছত্রে শুধু প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতি ৷
By ANI
Published : March 12, 2026 at 8:33 PM IST
তেহরান, 12 মার্চ: সর্বোচ্চ নেতার পদে আসীন হয়ে প্রতিশোধের হুঙ্কার দিলেন আয়াতুল্লা সৈয়দ মোজতবা হোসেইনি খামেনেই ৷ ইজরায়েল-আমেরিকার হামলায় যাঁদের প্রাণ গিয়েছে, তাঁদের মৃত্যুর বদলা নেওয়ার শপথ নিয়েছেন তিনি ৷ আয়াতোল্লাহ খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মোজতবা দেশের সর্বোচ্চ নেতা হয়েছেন ৷ তারপর এটাই তাঁর প্রথম মন্তব্য ৷
দেশবাসীর উদ্দেশে বিবৃতিতে তিনি বলেন, "আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, আমরা আপনাদের শহিদদের রক্তের শোধ না নিয়ে ছাড়ব না ৷ এই প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা শুধু বিপ্লবের মহান নেতার শহিদ হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং শত্রুর হাতে শহিদ হওয়া দেশের সেই প্রত্যেক নাগরিকের প্রতিশোধ নেওয়া হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এখনও পর্যন্ত যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, তা সীমিত ৷ তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং এটাই অগ্রাধিকার ৷ মিনাবে তাইয়াব ট্রি স্কুলের ইচ্ছাকৃত যে অপরাধ শত্রুরা করেছে এবং এরকম আরও বেশ কিছু অপরাধ প্রতিশোধের তালিকায় রয়েছে ৷"
খামেনেইয়ের পুত্র মোজতবার কথায়, "আমরা শত্রুর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করব ৷ তারা এই ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করলে তাদের সম্পদ থেকে যতটা প্রয়োজন বাজেয়াপ্ত করে নেব আমরা ৷ সেটাও যদি অসম্ভব মনে হয়, তাহলে সম-পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস করে দেব ৷"
ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইজরায়েল হামলা এখনও অব্যাহত ৷ এই পরিস্থিতিতেও মোজতবা ইরানের মানুষকে অবিচল থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করছি, আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে রাইটিয়াস ফ্রন্টের পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করে যাব ৷ এই পবিত্র লক্ষ্য পূরণে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ৷"
সংঘাতের এই আবহে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়েছে ইরান ৷ এই প্রসঙ্গে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার বক্তব্য, "প্রিয় যোদ্ধা ভাইয়েরা, জনগণের বাসনাই কার্যকর অনুশোচনা-প্রসূত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে ৷ হরমুজ প্রণালী বন্ধ রাখার যে প্রক্রিয়া, তা নিশ্চিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে ৷" তিনি হেজবোল্লা ও ইয়েমেনের হাউথিদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷