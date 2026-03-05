হাজার হাজার ভয়ঙ্কর মিসাইল ইরানের অস্ত্রাগারে, জোর টক্কর আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে

হাজার হাজার ভয়ঙ্কর মিসাইল ইরানের অস্ত্রাগারে, জোর টক্কর আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে
ইরানি ব্যালিস্টিক মিসাইলগুলিকে থামাতে একজোটে কাজ করছে আমেরিকা-ইজরায়েল ৷ তারপরেও বাহরিন থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী পর্যন্ত একাধিক জায়গায় আঘাত হেনেছে ইরানের মিসাইল আর ড্রোন৷
Published : March 5, 2026 at 8:19 PM IST
জেরুজালেম, 5 মার্চ: শনিবার ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই এবং বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিহত হওয়ার পর, তেহরান দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে এগিয়ে আসে। ইরান বলেছে যে তাদের প্রতিশোধমূলক হামলা ইজরায়েল এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়ে মার্কিন-সংযুক্ত সামরিক স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন বাহিনীকে হোস্ট করা উপসাগরীয় দেশগুলি।
মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধের মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় ইরানের আঘাত তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই এবং বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্তার মৃত্যু হলেও পাল্টা আক্রমণে আমেরিকা এবং তার অংশীদারদের প্রতিরক্ষার উপর চাপ বাড়ছে, কমে যাচ্ছে অস্ত্রের মজুদও। এর আগে 2025 সালের জুনে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েল 12 দিনের যুদ্ধ চালিয়েছিল৷ এবার মার্কিন-ইজরায়েলি যৌথ হামলায় খামেনেইর হত্যার পর তেহরান এই সংঘর্ষকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের লড়াই হিসাবে দেখছে।
যুদ্ধে ইরান হারলেও ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা মার্কিন-ইজরায়েল জোটের
রবিবার, ইরানের প্রসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ান বলেছেন যে, খামেনেই এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া দেশের 'কর্তব্য এবং বৈধ অধিকার'। কিন্তু ইরান কোন উপায়ে সেই 'প্রতিশোধ' নেবে বা নিচ্ছে? ইরানের অস্ত্রাগার, যেটিকে মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম ক্ষেপণাস্ত্র অস্ত্রাগার বলে মনে করা হয়, সেটি কতদিন পর্যন্ত আমেরিকা-ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে ? ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র অস্ত্রাগারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্যদের উপর আঘাত হানার জন্য কী কী ভয়ঙ্কর মিসাইল রয়েছে ? ইরানের ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ মিসাইলগুলি কতটা শক্তিশালী, কতদূরের লক্ষ্যবস্তুতে সেগুলি আঘাত হানতে সক্ষম ?
ইজরায়েলের অনুমান অনুযায়ী, ইরানের কাছে এখনও শত শত ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে যা ইজরায়েলে আঘাত করতে করতে পারে। ইরানের কাছে উপসাগরীয় দেশগুলিতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি এবং অফশোর মার্কিন বাহিনীতে আঘাত করতে সক্ষম এমন স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের একটি বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে৷ এর পাশাপাশি, শীঘ্রই দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরীটি ইরানের সঙ্গে যোগ দেবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সূত্রে অনুমান, ইরানের কাছে প্রায় 30000 ব্যালিস্টিক মিসাইল রয়েছে৷ তবে যুদ্ধে ব্যালিস্টিক মিসাইলের ব্যাপক ব্যবহার দেখে অনুমান করা হচ্ছে, ইরানের কাছে তিন হাজারেরও বেশি ব্যালিস্টিক মিসাইল রয়েছে৷
গত জুন মাসে (2025) 12 দিনের যুদ্ধে ইজরায়েল ইরানের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার, সেইসঙ্গে তার সামরিক নেতৃত্ব এবং পারমাণবিক কর্মসূচির উপর বড় ধরনের হামলা চালায়। আমেরিকা ইরানের প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে হামলা চালায় এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই সময়ে বলেছিলেন যে সেগুলি নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। যদিও, সে বিষয়ে নিশ্চত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি৷
ইজরায়েলের ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের ইরান বিশেষজ্ঞ ড্যানি সিট্রিনোভিচ জানান, মার্কিন-ইজরায়েলের হামলার পরেও ইরানের স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের অস্ত্রাগার মূলত অক্ষতই ছিল। এর ফলে কাতার, সৌদি আরব, জর্ডন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং অন্যত্র অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইরান আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে। মাত্র পাঁচ দিনের যুদ্ধে ড্যানি সিট্রিনোভিচের ধারণাকে যেন সত্যি প্রমাণিত করেছে ইরান৷
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ ইরানের তরফে জানানো হয়েছে, পাঁচদিনের যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত 1045 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ ইজরায়েল, সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহী, জর্ডন, কাতার, ইরাক, বাহরিন, সিরিয়া, ওমান, সাইপ্রাস এবং তুরস্কের উপর যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ৷
ইরানের অস্ত্রাগার, ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ও কৌশল
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি যুদ্ধ এবং সংকেতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা এটিকে মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম এবং সর্বাধিক বৈচিত্র্যময়, বিস্তৃত ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেন এবং আধুনিক বিমান বাহিনী ছাড়াই তেহরানের নাগাল পেতে এটি তৈরি করা হয়েছে।
ইরানের সবচেয়ে দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি 2,000 কিলোমিটার (1,243 মাইল) থেকে 2,500 কিলোমিটার (1,553 মাইল) পর্যন্ত দূরত্বে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে। এর অর্থ হল, এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ইজরায়েল, উপসাগরজুড়ে মার্কিন-সংযুক্ত ঘাঁটি এবং বিস্তৃত অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশেই পৌঁছাতে এবং আঘাত হানতে পারে ৷ তবে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারবে না।
ইরানের স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র
স্বল্প-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রায় 150-800 কিলোমিটার (93-500 মাইল) দূরত্বে থাকা সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে এবং দ্রুত আঞ্চলিক হামলার জন্য যে কোনও সময় তৈরি থাকে। ইরানের স্বল্প-পাল্লার মূল ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ফাতেহ রূপগুলি: জোলফাঘর, কিয়াম-1 এবং পুরোনো শাহাব-1/2 ক্ষেপণাস্ত্র। সংকটের সময় এগুলির স্বল্প পাল্লা সুবিধাজনক হতে পারে। এগুলিকে ভলিতে উৎক্ষেপণ করা যেতে পারে, যা প্রস্তুতির সময়কে সংকুচিত করে এবং প্রতিরোধকে কঠিন করে তোলে।
2020 সালের জানুয়ারিতে ইরান এই কৌশলটি ব্যবহার করে৷ দেশের সর্বোচ্চ সামরিক কর্তা জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে মার্কিন হামলায় হত্যা করার পর ইরাকের আইন আল-আসাদ বিমানঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরান। এই হামলায় পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 100 জনেরও বেশি মার্কিন কর্মী মাথায় আঘাত পান, যা প্রমাণ করে যে ইরান মার্কিন যুদ্ধ বিমানের শক্তির তুলনায় প্রত্যাঘাতে নগন্য হলেও পাল্টা হামলায় ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।
ইরানের মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র
ইরানের মাঝারি-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রায় 1,500-2,000 কিলোমিটার (900-1,200 মাইল) দূরত্বে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে অনায়াসে আঘাত হানতে পারে। শাহাব-3, এমাদ, গদর-1, খোররামশাহর এবং সেজ্জিলের মতো মিসাইলগুলি খেইবার শেকান এবং হাজ কাসেমের মতো নতুন ডিজাইনের পাশাপাশি আরও দূরবর্তী স্থানে আঘাত করার ক্ষমতা রাখে।
একত্রে দেখলে, এই মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ইজরায়েল এবং কাতার, বাহরিন, কুয়েত, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অবস্থিত মার্কিন-সংযুক্ত ঘাঁটিগুলির একটি বিস্তৃত পরিসরকে অতিক্রম করতে পারে, যা ইরানের লক্ষ্যবস্তুর তালিকা এবং আঞ্চলিক ঝুঁকি— উভয়কেই প্রসারিত করে।
ইরানের ক্রুজ মিসাইল এবং ড্রোন
ক্রুজ মিসাইলগুলি খুব নিচু দিয়ে উড়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে যা অধিকাংশ সময়ই রাডারে সনাক্ত করা কঠিন৷ বিশেষ করে ড্রোন বা বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত চাপ দেওয়ার জন্য ব্যালিস্টিক স্যালভোর সঙ্গে ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। ইরান সৌমার, ইয়া-আলি, কুদস, হোভেজেহ, পাভেহ এবং রা'আদের মতো স্থল এবং জাহাজ-বিধ্বংসী ক্রুজ মিসাইল তৈরিতে দারুণভাবে সক্ষম বলে মনে করা হয়। ইরানের ক্রুজ মিসাইল সৌমারের পাল্লা 2,500 কিলোমিটার (1,553 মাইল)।
মিসাইলের চেয়ে ধীর কিন্তু সস্তা এবং সহজে বিপুল সংখ্যক নিক্ষেপ করার সুবিধায় একমুখী ড্রোন বিপক্ষের জন্য বেশ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে ৷ যেমন, 20 হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের ইরানি ড্রোন ধ্বংস করতে আমেরিকাকে 40 লক্ষ ডলারের মিসাইল খরচ করতে হয়েছে ৷ অর্থাৎ, ইরানের সস্তা-ঘাতক ড্রোন হামলা প্রতিহত করতে আমেরিকার অস্ত্রভাণ্ডারের মূল্যবান ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে হচ্ছে যা বিপুল সামরিক শক্তিধর দেশের কোষাগারের চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে ৷ এই যুদ্ধ যত দীর্ঘায়ীত হবে, আমেরিকা-ইজরায়েলের তত বেশি ক্ষতি হবে ৷ যদিও এই যুদ্ধের শেষে ইরান হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে৷
ইরানের ভূগর্ভস্থ ক্ষেপণাস্ত্র শহর
ইরানের কাছে পাঁচটি ভূগর্ভস্থ 'ক্ষেপণাস্ত্র শহর' রয়েছে যেগুলিতে মাটির নীচে নিরাপদ গভীরতায় বিপুল সংখ্যক মিসাইল সুরক্ষিতভাবে রাখা আছে ৷ তেহরান বছরের পর বছর ধরে দেশজুড়ে ভূগর্ভস্থ 'মিসাইল স্টোরেজ টানেল', গোপন ঘাঁটি এবং সুরক্ষিত উৎক্ষেপণ স্থানগুলিতে ইরানের প্রতিরক্ষা কর্মসূচি শক্তিশালী করার জন্য ব্যয় করেছে। ইরানের এই ভূগর্ভস্থ ক্ষেপণাস্ত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থা আমেরিকা-ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষা-প্রতিরোধ এবং প্রত্যাঘাতের প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়ীত করবে যা হয়তো ভাবাচ্ছে তেহরানের প্রতিপক্ষকে ৷