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জর্ডনের বিমানঘাঁটিতে ইরানি হামলা, ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক মার্কিন ফাইটার জেট

একটি A-10 থান্ডারবোল্ট আক্রমণকারী বিমান, যা সাধারণত 'ওয়ারথগ' নামে পরিচিত, এই হামলায় সরাসরি আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং এর একটি ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

Iranian Strikes In Jordan
প্রতীকী ছবি (AP)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 12:49 PM IST

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আম্মান, 11 সেপ্টেম্বর: জর্ডনের মুওয়াফফাক সালতি বিমান ঘাঁটিতে ইরানের হামলা ৷ ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি মার্কিন সামরিক বিমান । বিষয়টি সম্পর্কে সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, বুধবার রাতের হামলায় একটি এ-10 থান্ডারবোল্ট অ্যাটাক এয়ারক্রাফট (যা সাধারণত 'ওয়ারথগ' নামে পরিচিত) এর একটি ডানা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ।

এছাড়া, প্রায় আটটি এফ-15 যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তবে, পরবর্তীতে সবকটিই মেরামত করে কর্মক্ষম করা হয় । সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জর্ডনের ঘাঁটিতে চালানো এই হামলায় কোনও মার্কিন সেনা হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি ।

ইরানি জলযানের উপর মার্কিন সামরিক বাহিনীর পূর্ববর্তী একটি হামলার জবাবে ইরান বুধবার জর্ডনে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় এবং মার্কিন বাহিনীর ব্যবহৃত মুওয়াফফাক সালতি বিমান ঘাঁটিতে আঘাত হানে ।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা (IRNA)-র প্রকাশিত বিবৃতিতে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড ঘোষণা করে, শাস্তিমূলক অভিযানের অংশ হিসেবে তারা জর্ডনে মার্কিন আল-আজরাক ঘাঁটিতে ভারী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে । এই হামলার পর জর্ডনের সেনাবাহিনী ঘোষণা করে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রোজেক্টাইল বা ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে প্রতিহত ও নিষ্ক্রিয় করেছে ।

জর্ডনের সেনাবাহিনীর বিবৃতি অনুযায়ী, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 20টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করে এবং 18টিকে ধ্বংস করেছে ৷ বাকি দু'টি জনবসতিহীন এলাকায় গিয়ে পড়ে । এই উত্তেজনা বৃদ্ধির ঘটনাটি ঘটে আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)-এর পদক্ষেপের জেরে । 8 সেপ্টেম্বর ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের সঙ্গে আমেরিকা পাঁচটি ইরানি ট্যাঙ্কারকে লক্ষ্য করেছিল ।

গত 48 ঘণ্টায় মার্কিন নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজকে লক্ষ্য করে বারবার চালানো ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় । সেন্টকম জানায় , মার্কিন বাহিনী ওমান উপসাগরে চারটি অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজ এবং পারস্য উপসাগরে খার্গ দ্বীপের কাছে থাকা পঞ্চম একটি জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় ।

আধিকারিকরা আরও জানান, মার্কিন যুদ্ধজাহাজটি হামলা এড়াতে সক্ষম হয় ৷ হামলার আগেই ট্যাঙ্কারগুলোর নাবিক ও কর্মীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার (স্থানীয় সময়) দাবি করেন, আসন্ন মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরপরই ইরানের সঙ্গে সংঘাতের অবসান ঘটবে । তিনি তেহরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তারা ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের আশায় রয়েছে, যাতে সেই পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথে এগোতে পারে । টেক্সাসের ডালাসে রিপাবলিকানদের সম্মেলনে যোগ দিতে রওনা হওয়ার আগে ট্রাম্প দাবি করেন, ওয়াশিংটনে অপেক্ষাকৃত নমনীয় কোনও প্রশাসনকে ক্ষমতায় আনার লক্ষ্যে তেহরান মার্কিন ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে ।

ট্রাম্প বলেন, "আমার ধারণা, নির্বাচনের পর এই সংঘাতের অবসান ঘটবে ৷ তারা মরিয়া হয়ে নির্বাচনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে, যাতে আমরা এমন এক দুর্বল গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসাই যারা তাদের বাধা দেবে না এবং পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সুযোগ করে দেবে ।"

ভোটের পরপরই কেন সংঘাত দ্রুত থেমে যাবে ? ট্রাম্প উল্লেখ করেন, তেহরানের হাতে এখন আর খুব বেশি বিকল্প নেই । কূটনৈতিক আলোচনা পুনরায় শুরু হবে, নাকি সামরিক অভিযান আবার জোরদার করা হবে-এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনের কোনও তাড়া নেই ৷ সাম্প্রতিক বিভিন্ন অভিযানে ইরানি রাষ্ট্র ব্যবস্থা মারাত্মক দুর্বল হয়ে পড়েছে ।

TAGGED:

US BASE IN JORDAN
জর্ডনের বিমানঘাঁটিতে ইরানি হামলা
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