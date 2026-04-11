আরাঘচি-ঘালিবাফেদের সঙ্গে বিমানে সঙ্গী 'শিশু'রা, তাদের রক্তমাখা ব্যাগ-জুতো
ইরানের প্রতিনিধি দল যে বিমানটিতে ইসলামাবাদে পৌঁছেছেন, তার নাম 'মিনাব 168' ৷ বিমানে উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গী মৃত শিশুদের রক্তমাখা ব্যাগ-জুতো, তাঁদের ক্ষতবিক্ষত স্মৃতি ৷
By PTI
Published : April 11, 2026 at 2:39 PM IST
তেহরান, 11 এপ্রিল: বিমানের আসনে মৃত শিশুদের রক্তমাখা ব্যাগ-জুতো, তাঁদের ক্ষতবিক্ষত স্মৃতি ! ইরানের মিনাবে যে স্কুলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল আমেরিকা, এই শিশুরা সেই স্কুলের পড়ুয়া ছিল ৷ স্কুল চলাকালীন হামলা হয়েছিল ৷ তাদের রক্তস্নাত স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতা করতে রওনা দেয় ইরানের প্রতিনিধি দল ৷
একটি মুহূর্তের জন্যও যেন ইরানবাসী এবং বিশ্ব ভুলে না-যায় যে, এই আমেরিকার আক্রমণের দাম দিয়েছে ইরানের নিষ্পাপ শিশুরাও ৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ সেই শুরু ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল-আমেরিকা যৌথ হামলার ৷
همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026
ওইদিনই ইরানের দক্ষিণে মিনাব শহরে শাজারে তায়েবেহ এলিমেন্টারি স্কুলের কাছে আছড়ে পড়েছিল আমেরিকার বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ৷ তখন স্কুল চলছিল ৷ ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারায় 168 জন, যাদের অধিকাংশ শিশু ৷ ইজরায়েল বা আমেরিকা- কেউ এর দায় স্বীকার করেনি ৷ কিন্তু তদন্ত থেকে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী এই হামলা আমেরিকাই করেছিল বলে খবর ৷
গত 7 এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় দু'সপ্তাহের যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয় ইরান ও আমেরিকা ৷ আর এই বিরতি স্থায়ী করতে পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের মধ্যস্থতায় ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে, যার পোশাকি নাম 'ইসলামাবাদ টকস' ৷
Members of the Iranian negotiating delegation, led by Dr. Mohammad Bagher #Ghalibaf, Speaker of Parliament, who traveled to Islamabad aboard flight “Minab 168,” carried with them the shoes and bags of some of the martyred students of Shajareh Tayebeh School in #Minab. https://t.co/hjhn9dojUr pic.twitter.com/b7dB30wo0d— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) April 10, 2026
গতকাল ইরানের সংসদের অধ্যক্ষ ডঃ মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে যোগ দিতে ইসালামাবাদের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷ এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর আবদোলনাসের হেম্মাতি এবং প্রতিরক্ষা কাউন্সিল সচিব আলি আকবর আহমদিয়ান ৷ এই বিশেষ বিমানে তাঁদের সঙ্গী ছিল মিনাবের স্কুলের এই মৃত পড়ুয়ারা এবং তাঁদের রক্তে ভেজা ব্যাগ-জুতো ৷
ইরান সরকার সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে ৷ ছবিগুলি পোস্ট করেছেন অধ্যক্ষ ডঃ মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "আমাদের সঙ্গী !" ৷ ইরান সরকার সোশাল মিডিয়ায় লিখেছে, "ইরানের সংসদের অধ্যক্ষ ডঃ মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফের নেতৃত্বে ইরানের সমঝোতাকারী দলের সদস্যরা ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ৷ এই বিমানের নাম 'মিনাব 168' ৷ এই বিমানে মিনাব শহরে শাজারে তায়েবেহ স্কুলে শহিদ হওয়া কয়েক জন পড়ুয়ার ব্যাগ ও জুতো আমাদের সঙ্গী ৷"