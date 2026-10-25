পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত, গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি ইরানি রাষ্ট্রদূতের

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত, গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি ইরানি রাষ্ট্রদূতের
ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে থমকে আছে। উভয় পক্ষই নিজেদের শর্তে অটল। এর মধ্যেই ইরানি রাষ্ট্রদূত রেজা আমিরির এই বিবৃতি সামনে এসেছে।
Published : October 25, 2026 at 8:44 AM IST
ইসলামাবাদ, 25 অক্টোবর: পাকিস্তানে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত রেজা আমিরি মোগাদ্দাম জানিয়েছেন যে, তাঁর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার দরজা বন্ধ করেনি। তাঁর দাবি, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় জুনে হওয়া অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইরান তৈরি রয়েছে। তিনি আরও জানান, ইরান নয়, ওয়াশিংটনই কূটনীতিকে দুর্বল করছে এবং হরমুজ প্রণালীর অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত করছে। রেজার এই বিবৃতি এমন এক সময়ে এসেছে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর নতুন করে হামলার ইঙ্গিত দিয়েছে, যা পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির আশঙ্কা বাড়িয়েছে।
শনিবার এক অনুষ্ঠানে রেজা আমিরি মোগাদ্দাম বলেন, "তেহরান সম্প্রতি পাকিস্তানের মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৌ অবরোধ তুলে নিলে ইরান হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দিতে প্রস্তুত। এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ইরানের বন্দরগুলোতে অবরোধ অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। এটা স্পষ্ট যে, আলোচনায় এই অচলাবস্থার কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।"
জুন মাসে পাকিস্তান ও কাতার মিলিতভাবে ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করে। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল হরমুজ প্রণালী দিয়ে নৌচলাচল পুনরুদ্ধার করা, মার্কিন নৌ অবরোধ তুলে নেওয়া এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে একটি ব্যাপক চুক্তির জন্য আলোচনা শুরু করা। যদিও এখনও পর্যন্ত, এই চুক্তিটি যুদ্ধ থামাতে সফল প্রমাণিত হয়নি।
রেজা আমিরি মোগাদ্দাম আরও জানান, পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং তুরস্কের মধ্যে হওয়া মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিটি ইরান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করবে। শুধুমাত্র তখনই তেহরান এটিকে সমর্থন করবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বলেন, "আমরা মক্কা চুক্তিটি পর্যালোচনা করব, এবং যদি এটি উপকারী প্রমাণিত হয়, আমরা অবশ্যই এটিকে সমর্থন করব।"
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্রমাগত এমন বিবৃতি আসছে যা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তারা আবারও ইরানের ওপর হামলা চালাতে পারে। তুরস্কে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত টম বারাক জানিয়েছেন যে, ইরানের ওপর আরেকটি হামলা সম্ভব। তিনি বলেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি চুক্তির জন্য প্রস্তুত, তবে সামরিক বিকল্পও খোলা রয়েছে।"
শুক্রবার ফ্লোরিডায় এক সমাবেশের মঞ্চ থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, "আমরা আরও একটি ছোট তাণ্ডব চালাতে পারি।" এটি ইরানের ওপর নতুন করে মার্কিন হামলার একটি সরাসরি সতর্কবার্তা বলে মনে করা হচ্ছে। এরপরই পাকিস্তানে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত রেজা আমিরি মোগাদ্দামের বক্তব্য সামনে এসেছে ৷