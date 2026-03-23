ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার সিদ্ধান্তে 5 দিনের বিরতি, হরমুজ প্রণালী নিয়ে নতুন ঘোষণা ট্রাম্পের

ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার সিদ্ধান্তে 5 দিনের বিরতি, হরমুজ প্রণালী নিয়ে নতুন ঘোষণা ট্রাম্পের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, যা যুদ্ধের একটি সমাধানে পৌঁছাতে পারে।
Published : March 23, 2026 at 8:15 PM IST
ওয়াশিংটন, 23 মার্চ: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়ার জন্য ইরানকে দেওয়া সময়সীমা বাড়িয়েছেন এবং বলেছেন, আমেরিকা পাঁচ দিনের জন্য ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে হামলা স্থগিত রাখবে। ট্রাম্প দিনের পরবর্তী সময়ের জন্য নিজের নির্ধারিত সময়সীমার কয়েক ঘণ্টা আগেই তার ট্রুথ সোশ্যাল সাইটে এই ঘোষণা করেন।
ট্রুথ সোশ্যাল সাইটে নিজের পোস্টে তিনি বলেন, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে 'খুব ভালো ও ফলপ্রসূ আলোচনা' হয়েছে, যা এই যুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত সমাধান আনতে পারে। তিনি আরও জানান, আলোচনা সপ্তাহজুড়ে চলবে। ট্রাম্প আরও বলেন যে, বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার হুমকি স্থগিত করা 'বর্তমানে চলা বৈঠক ও আলোচনার সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল।'
ট্রাম্প এই আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। ইরান তাৎক্ষণিকভাবে দুই দেশের মধ্যে কোনও আলোচনার কথা স্বীকার করেনি, তবে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন যে, তিনি তার তুরস্কের প্রতিনিধি হাকান ফিদানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনায় তুরস্ক আগেও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে। ট্রাম্পের এই ঘোষণা এমন এক সময়ে এল যখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহী জানিয়েছে যে, সোমবার বিকেলে তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরানের নতুন হামলা প্রতিহত করার চেষ্টা করছে।
এর আগে সোমবার ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে তাদের দেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে হামলা চালালে তারা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে হামলা চালাবে এবং পারস্য উপসাগরে মাইন পেতে রাখবে। এই যুদ্ধের চতুর্থ সপ্তাহে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি নাটকীয় মোড় দেখা গিয়েছে— ইরানের সর্বোচ্চ নেতার হত্যা, ইরানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসক্ষেত্রে হামলা এবং উপসাগরীয় আরব দেশগুলিতে তেল ও গ্যাস কেন্দ্র এবং অন্যান্য অসামরিক পরিকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা। এই সংঘাতে দুই হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে, তেলের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে এবং বিশ্বের কয়েকটি ব্যস্ততম আকাশপথ বিপন্ন হয়েছে।
ট্রাম্পের চরম হুঁশিয়ারি এবং ইরানের প্রতিশোধের হুমকি যুদ্ধের পরিস্থিতিকে আবারও জটিল করে তোলার আশঙ্কা তৈরি করে ৷ এর ফলে এই অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকদের জন্য সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারতো। যদি এই হামলাগুলি চালানো হয়, তবে ইরান ও উপসাগরীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং লবণাক্ত পানি পরিশোধন কেন্দ্রগুলি অচল হয়ে পড়তে পারে, যেগুলি বহু মরুদেশে পানীয় জল সরবরাহ করে। পারমাণবিক কেন্দ্রগুলির ওপর যেকোনও হামলার পরিণতি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।
ট্রাম্প বলেছেন, 48 ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালীর ওপর থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ তুলে না নিলে আমেরিকা ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে দেবে৷ যদিও আগের দেওয়া এই 'ডেডলাইন' শেষ হওয়ার আগেই তার সময়সীমা ফের বাড়ানোর কথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলার জবাবে ইরান সেই প্রণালীটি বন্ধ করে দিয়েছে, যেখান দিয়ে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ তেলসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহণ করা হয়। অল্প কিছু জাহাজ পার হতে পেরেছে এবং ইরান জোর দিয়ে বলছে যে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথটি খোলা রয়েছে — তবে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল বা তাদের মিত্রপক্ষদের জন্য নয়। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি জ্বালানি বাজারে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।