ETV Bharat / international

গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, ইরানের এখনও নতি স্বীকারের সুযোগ আছে: ট্রাম্প

মধ্যপ্রাচ্যে 39 দিন ধরে চলা যুদ্ধ এখন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। হরমুজ প্রণালী খুলে না দিলে ইরানকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প ৷

Donald Trump Warns Iran
গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, ইরানকে হুমকি ট্রাম্পের (ফাইল ছবি: এপি)
author img

By AP (Associated Press)

Published : April 7, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 7 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যে 39 দিন ধরে চলা যুদ্ধ এখন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি চান, কিন্তু ইরান কোনও সাময়িক ব্যবস্থায় রাজি নয়। হরমুজ প্রণালী খুলে না দিলে ইরানকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প, যার পর বিশ্বে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

যুদ্ধবিরতির জন্য ট্রাম্পের দেওয়া সময়সীমা মঙ্গলবার রাতে শেষ হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুমকি দিয়েছেন যে, ইরান রাজি না হলে তিনি একে ধ্বংস করে দেবেন। এখন ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টে বলেছেন যে, আজ রাতে একটি সভ্যতা ধ্বংস হতে চলেছে।

গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে: ট্রাম্প

ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ একটি পোস্ট করেছেন, যা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি লিখেছেন, “আজ রাতে একটি গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তা আর কখনও ফিরে আসবে না। আমি তা চাই না, কিন্তু এটাই ঘটবে। তবে, এখন যেহেতু ক্ষমতায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন এসেছে এবং মানুষগুলি ভিন্ন, জ্ঞানী ও কম উগ্র, হয়তো বৈপ্লবিক ও চমৎকার কিছু ঘটতে পারে। কে জানে? আজ রাতে আমরা বিশ্বের দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্তের সাক্ষী হব। 47 বছরের জুলুমবাজি, দুর্নীতি ও মৃত্যুর অবসান ঘটবে। ঈশ্বর ইরানের মহান জনগণের মঙ্গল করুন!”

ইরানের জন্য এক মহাপ্রলয়ের রাত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, আজ রাত ইরানের জন্য এক মহাপ্রলয়ের রাত হবে। ট্রাম্প ইরানকে হামলার সময়ও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আজ রাত 8টার মধ্যে ইরান যদি শর্ত মেনে না নেয়, তাহলে ইরানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে। সেতু, কারখানা, সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়া হবে এবং ইরানে একটিও বিদ্যুৎকেন্দ্র অবশিষ্ট থাকবে না। ইরান যদি এর অবসান না চায়, তাহলে রাত 8টার আগেই চুক্তিটি মেনে নেওয়া উচিত৷ কারণ, 10 দিন পেরিয়ে গিয়েছে৷ এখন ভয়াবহ হামলা চালানো হবে। ট্রাম্প বলেছেন, ইরান যদি আমাদের চুক্তি মেনে না নেয় এবং হরমুজ প্রণালী খুলে না দেয়, তাহলে ইরানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে। 4 ঘণ্টার মধ্যে ইরান ছাই হয়ে যাবে এবং ইরানে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে যে ইরান আর কখনওই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না।

ট্রাম্পের হুমকির কড়া জবাব ইরানের

ট্রাম্পের হুমকির কড়া জবাব দিয়েছে ইরানও। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত ইরানি দূতাবাস ট্রাম্পের হুমকির জবাব দিয়েছে। ইরান বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরানের প্রাচীন সভ্যতার পক্ষ থেকে এমন জবাব পাবে যা তারা কখনও ভুলবে না।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, তারা এই যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন এবং শত্রুদের উপযুক্ত জবাব দেবেন, যাতে ভবিষ্যতে শত্রুরা তাদের ওপর হামলা করার সাহস না পায়। আরাঘচি ট্রাম্পকে বিদ্রূপ করে বলেছেন, তিনি নিশ্চয়ই ইরানের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে কত মানুষ তাঁর পাশে আছে।

TAGGED:

IRAN WAR UPDATE
DONALD TRUMP
ডোনাল্ড ট্রাম্প
DONALD TRUMP WARNS IRAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.