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যুদ্ধ শেষ করে হরমুজ প্রণালী মুক্ত করতে চুক্তিতে রাজি আমেরিকা-ইরান, দাবি ট্রাম্পের

আমেরিকা ও ইরান 107 দিন ধরে চলা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। এর ফলে হরমুজ প্রণালী মার্কিন অবরোধমুক্ত হবে। একথা জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

US President Donald Trump
যুদ্ধ শেষ করে হরমুজ প্রণালী মুক্ত করতে চুক্তিতে রাজি আমেরিকা-ইরান, দাবি ট্রাম্পের (ছবি: এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : June 15, 2026 at 9:58 AM IST

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ওয়াশিংটন, 15 জুন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার (14 জুন) এই ঘোষণা করেছেন। এর ফলে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার পথও প্রশস্ত হয়েছে।

ট্রাম্প জানান, হরমুজের ওপর থেকে মার্কিন নৌ অবরোধ অবিলম্বে তুলে নেওয়া হবে। নিজের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে ট্রাম্প লিখেছেন, "ইরানের সঙ্গে চুক্তি এবার সম্পন্ন হয়েছে।" তিনি এতে জড়িত সকল পক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি চুক্তি ঘোষণা করেছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, "ইরানের সঙ্গে চুক্তি এবার সম্পন্ন হয়েছে। সবাইকে অভিনন্দন! আমি কোনও রকম শুল্ক ছাড়াই হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়ার এবং মার্কিন নৌ অবরোধ অবিলম্বে তুলে নেওয়ার অনুমোদন দিচ্ছি। বিশ্বের সকল জাহাজ যেন তাদের ইঞ্জিন চালু করে দেয়। তেল সরবরাহ শুরু হোক !"

দুই পক্ষের এই চুক্তি প্রসঙ্গে প্রধান মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান জানিয়েছে, যুদ্ধ শেষ করতে এবং হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে। আগামী 19 জুন, শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে। বর্তমানে যুদ্ধ বন্ধ করা এবং হরমুজ প্রণালীর মতো বিষয়গুলিতে বোঝাপড়া হয়েছে। চুক্তির পর ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরান সরকার এই চুক্তি নিশ্চিত করেছেন।

এই চুক্তি সম্পর্কে ইরান যা জানিয়েছে

ইরানের উপ-বিদেশমন্ত্রী কাজেম গরিবাবাদি জানিয়েছেন, একটি চুক্তি হয়েছে৷ কিন্তু, শুক্রবার এটি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত তেহরান তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করবে না। তিনি জানান, তেহরানে কাতারের প্রতিনিধির সঙ্গে 14 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আলোচনার পর এই চুক্তিটি হয়েছে। পাকিস্তানের পাশাপাশি কাতারও এই চুক্তির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান মধ্যস্থতাকারী দেশ।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ যা জানিয়েছেন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সোমবার ভোররাত 2টা 45 মিনিট নাগাদ প্রথম এই চুক্তির কথা ঘোষণা করেন। শরীফ জানান, উভয় পক্ষ লেবানন-সহ সমস্ত ক্ষেত্রে সামরিক অভিযান অবিলম্বে ও স্থায়ীভাবে বন্ধ করার ঘোষণা করেছে । কৌশলগত আলোচনার ভিত্তি স্থাপনের জন্য মধ্যস্থতাকারীরা এই সপ্তাহে বৈঠক করবেন।

এক্স-এর পোস্টে শাহবাজ লিখেছেন, "দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উভয় পক্ষই লেবানন-সহ সকল ফ্রন্টে সামরিক অভিযান সমাপ্তির ঘোষণা করেছে।"

তিনি জানান, বেশ কয়েকজন আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীর সহায়তায় দীর্ঘ কূটনৈতিক আলোচনার পর এই চুক্তিটি হয়েছে। ওয়াশিংটন ও তেহরান উভয়ই সামরিক পদক্ষেপ অবিলম্বে ও স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে উত্তেজনা প্রশমনের একটি বড় প্রচেষ্টার পথ প্রশস্ত করেছে।

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