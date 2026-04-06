যুদ্ধবিরতির মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ইরানের, ট্রাম্পকে 10 নতুন শর্ত দিল তেহরান

ইরান অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরান জানিয়েছে, তারা একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কথা ভাবছে৷ কোনও অস্থায়ী ব্যবস্থায় তারা রাজি নয়।

Iran Rejects Ceasefire Proposal
যুদ্ধবিরতির মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান (ছবি: এপি, এএফপি)
By AP (Associated Press)

Published : April 6, 2026 at 10:47 PM IST

তেহরান, 6 এপ্রিল: ইরান আবারও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সোমবার ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, ইরান পাকিস্তানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের জবাব পাঠিয়েছে। জবাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইরান কোনও অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তুত নয়৷ বরং, তারা যুদ্ধের স্থায়ী অবসান চায়।

পাকিস্তানের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির মার্কিন প্রস্তাবের জবাবে ইরানও আমেরিকার কাছে বেশ কিছু দাবি জানিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এই অঞ্চলে চলা সংঘাতের অবসান, হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদ যাতায়াতের একটি পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠা, পুনর্গঠন এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে এই বার্তা বিনিময়ে পাকিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাকিস্তান ছাড়াও মিশর এবং তুরস্কের মতো দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এসেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দিয়ে মঙ্গলবার (7 এপ্রিল) পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। গত রবিবার ট্রাম্প বলেন, ইরানকে অবশ্যই হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে দিতে হবে৷ না হলে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। কিন্তু, মার্কিন প্রেসিডেন্টের চরম হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও ইরান ফের আমেরিকার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

কায়রোতে ইরানের কূটনৈতিক মিশনের প্রধান মোজতবা ফেরদৌসি পুর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, "আমরা শুধু যুদ্ধবিরতি মেনে নেব না ৷ আমরা শুধুমাত্র তখনই যুদ্ধবিরতি মেনে নেব, যদি এই নিশ্চয়তা থাকে যে আমাদের ওপর আর কোনও হামলা চালানো হবে না।"

ইরান ফের আমেরিকার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে আমেরিকার উপর পাল্টা কয়েকটি শর্ত চাপিয়েছে৷ ইরানের শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে হরমুজ প্রণালীর উপর ইরানের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দেওয়া, যার মধ্যে এই প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী জাহাজ থেকে টোল আদায় এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও এই শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে সমস্ত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির অধীনে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অধিকার। ইরান যুদ্ধের কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ, এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা এবং যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি রোধের দাবি জানিয়েছে ইরান। যদিও হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইরানে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' এখনও চলছে এবং ট্রাম্প এখনও ইরানের কোনও শর্তই অনুমোদন করেননি।

যুদ্ধবিরতির আলোচনায় যুক্ত একজন আঞ্চলিক কর্তা জানিয়েছেন যে, প্রচেষ্টাগুলি এখনও ভেস্তে যায়নি। রুদ্ধদ্বার কূটনৈতিক আলোচনার স্বার্থে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, "আমরা এখনও উভয় পক্ষের সঙ্গেই কথা বলছি।"

