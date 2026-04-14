ইরান-মার্কিন দ্বিতীয় দফার আলোচনা আগামী দুই দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে: রিপোর্ট

ইরান-মার্কিন দ্বিতীয় দফার আলোচনা আগামী দুই দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : April 14, 2026 at 11:05 PM IST

ওয়াশিংটন, 14 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দ্বিতীয় দফার আলোচনা ফের পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মার্কিন সংবাদপত্র নিউইয়র্ক পোস্টের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আগামী দুই দিনের মধ্যে পাকিস্তানে ইরান যুদ্ধ নিয়ে নতুন করে আলোচনা হতে পারে।

নিউইয়র্ক পোস্টের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প পাকিস্তানের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এবং বিশেষ করে পাক সামরিক নেতৃত্বের তথা আসিম মুনিরের ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এই ঘটনা থেকে এটা আন্দাজ করা যায় যে, পাকিস্তান আবারও এই পুরো সঙ্কটে মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছে এবং আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্রমাগত পাক ফিল্ড মার্শাল মুনিরের কথা উল্লেখ করে আসছেন। মুনিরের সঙ্গে ট্রাম্পের সংযোগের সূত্রপাত হয় পহেলগাঁও হামলার জবাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সময় থেকে , যা ছিল পাক মদতপূষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের একটি বড় পদক্ষেপ । সে সময় থেকে ট্রাম্প একাধিকবার দাবি করেছিলেন যে, তাঁর জন্যই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে হতে চলা একটি বড়সড় যুদ্ধ থামানো সম্ভব হয়েছিল৷ যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই দাবি ভারতও বারবার অস্বীকার করে।

পাকিস্তানে ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালীতে অবস্থিত ইরানি বন্দরগুলিতে অবরোধ করেছেন। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে ইরান। এদিকে, চিনও এই মার্কিন পদক্ষেপের কঠোরতম নিন্দা জানিয়েছে। চিন এই মার্কিন পদক্ষেপকে বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যা দিয়েছে।

এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্য়ায় এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে এই খবর দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ দুই রাষ্ট্র নেতার মধ্যে প্রায় 40 মিনিট কথা হয়েছে বলে জানান তিনি৷ তবে, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার অবসানে সমাধানসূত্র ইরান-মার্কিন দ্বিতীয় দফার আলোচনায় মিলবে কিনা, তা জানতে গোটা বিশ্বের নজর এখন হরমুজে আটকে রয়েছে ৷

