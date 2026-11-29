ঘর শত্রু বিভীষণ ! মাস্কের স্টারলিঙ্ককে কাজে লাগিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে হামলা তেহরানের
Iran Used Musk's Starlink Against US: আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের সংস্থা স্টারলিঙ্ক-এর পরিষেবাকেই ব্যবহার করেছে ইরান ৷
Published : November 29, 2026 at 3:06 PM IST
ওয়াশিংটন, 29 নভেম্বর: মার্কিন সেনার বিরুদ্ধে অভিযানে ইলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক স্য়াটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করেছে ইরান ৷ এই খবর প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার জনপ্রিয় দৈনিক 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ ৷ ইরান, আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণে নিজের বাহিনীকে সক্রিয় করতে মাস্কের ইন্টারনেট সংস্থাকে ব্যবহার করেছে ৷
এমনকী যুদ্ধের কম্যান্ড এবং বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও ড্রোন হামলার দিগনির্দেশ- সবকিছুতেই স্টারলিঙ্ক পরিষেবাকে কাজে লাগিয়েছে তেহরান ৷ স্থানীয় সময় শনিবার প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইরানের উপর আমেরিকা ও ইরানের হামলার চলতি বছরের মার্চের প্রথম সপ্তাহে ইজরায়েল ও আমেরিকা ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা হামলা চালানোয় মাস্ক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন ৷ তেহরানও উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়ে জবাব দিয়েছে ৷
ধনকুবের মাস্কের কাছে খবর আসে ইরান স্টারলিঙ্ককে কাজে লাগিয়ে আমেরিকার সেনার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ৷ আবার মার্কিন সেনাও স্টারলিঙ্কের সামরিক ভার্সন স্টারশিল্ড ব্যবহার করে কমদামী একমুখী ড্রোন পরিচালনা করেছে ৷ এর আগে ইরানের বিরুদ্ধে স্টারলিঙ্ক ব্যবহারের কোনও অভিযোগ সামনে আসেনি ৷
ওয়াশিংটন পোস্ট এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত চার জনের বক্তব্য় তুলে ধরেছে তাদের রিপোর্টে ৷ তাঁদের মধ্যে দু'জন জানিয়েছেন, একদিকে ইরানের স্টারলিঙ্ক এবং অন্যদিকে পেন্টাগনের স্টারশিল্ড ব্যবহারে মাস্ক ভীষণই চটে যান ৷ এই নিয়ে ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি ৷ একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও মাস্ক কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি বলে জানানো হয়েছে খবরে ৷
এবারের গ্রীষ্মকালে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের কাছে ইরান-আমেরিকার যুদ্ধের গোপন খবরে জানানো হয়, ইরান একমুখী ড্রোন হামলা পরিচালনার কম্যান্ড ও কন্ট্রোলের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছে এবং সেই প্রযুক্তি স্টারলিঙ্ক তেহরানকে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ একটি বিকল্প চ্যানেলের মাধ্যমে এই প্রযুক্তি পৌঁছেছে ইরানের কাছে ৷
পেন্টাগনের মুখপাত্র কিংসলে উইলসন ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, "আমরা এই বিষয়ে সেন্ট্রাল কম্যান্ড রিপোর্টের অস্তিত্ব নিয়ে কিছুই জানি না ৷" ইরান শুয়াইবা বন্দরে আক্রমণ-সহ তাদের একাধিক সামরিক অভিযান পরিচালনায় স্টারলিঙ্ক ব্যবহার করেছিল কি না, সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য় করতে চাননি মুখপাত্র ৷ আমেরিকার সেন্ট্রাল কম্যান্ডও কোনও উত্তর দিতে চায়নি ৷ পেন্টাগন কোনও রিপোর্ট প্রকাশ করেনি ৷
নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারিতে ইরানে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ দমনের সময় কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিলে, স্টারলিঙ্ক সেখানে ব্যবহারকারীদের জন্য বিনামূল্যে তাদের সেবা উন্মুক্ত করে দেয় ৷ স্যাটেলাইট ইন্ডাস্ট্রির আধিকারিকরা ‘দ্য পোস্ট’-কে জানিয়েছেন, একবার টার্মিনালগুলি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে গেলে, সেগুলি যেন প্রতিপক্ষের হাতে না পড়ে, তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে ৷
একজন আধিকারিক এই সঙ্কটকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "পুরো ইরানে পরিষেবা বন্ধ করে দিলে ভিন্ন মতাবলম্বীরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ৷ আবার পরিষেবা চালু রাখলে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)-এর মতো গোষ্ঠীগুলি এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেতে পারে ৷"
মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের প্রাক্তন আইনজীবী ক্যারি স্টাইনবাওয়ারের মতে, ইরান নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ ৷ এই সক্ষমতা কাজে লাগিয়েই তারা হয়তো স্টারলিঙ্ক টার্মিনালগুলি সংগ্রহ করেছে ৷
তিনি ‘দ্য পোস্ট’-কে বলেন, “ইরানিরা এসব কাজে খুবই পটু ৷” তিনি আরও জানান, তৃতীয় কোনও দেশের মাধ্যমে পরিচালিত ভুয়ো কোম্পানিগুলির (ফ্রন্ট কোম্পানি) কাছে বৈধ রফতানিকারকরাও হয়তো প্রতারিত হয়ে থাকতে পারেন ৷ স্টাইনবাওয়ারের কথায়, “এসব বিষয় তদারকি করা সত্যিই খুব কঠিন ৷”