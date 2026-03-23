ETV Bharat / international

শত্রুদের জন্য হরমুজ বন্ধই থাকবে, ট্রাম্পকে পাল্টা হুমকি ইরানের

মার্কিন প্রেসিডেন্টের 48 ঘণ্টা সময় প্রসঙ্গে মুখ খুলল ইরান ৷ আমেরিকা বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালালে ইরানও পাল্টা হামলা চালাবে বলে জানালেন সে দেশের স্পিকার ৷

Bushehr Nuclear Power Plant in Iran
প্ল্যানেট ল্যাবস পিবিসি থেকে প্রাপ্ত উপগ্রহ চিত্রটিতে ইরানের বুশেহরে অবস্থিত বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দেখানো হয়েছে (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : March 23, 2026 at 7:46 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

আরাদ (ইজরায়েল), 23 মার্চ: বন্ধু হিজবুল্লাহকে নিয়ে রবিবার ইজরায়েলের উপর হামলা জোরদার করেছে ইরান ৷ মধ্যপ্রাচ্যে চলমান এই যুদ্ধের চতুর্থ সপ্তাহে এসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একে অপরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলার হুমকি দিয়েছে ।

শনিবার গভীর রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য ইরানকে 48 ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন । নচেৎ তাদের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক হামলা চালানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ৷ সেই বিষয়ে ইরান পাল্টা জানিয়েছে, যদি যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে হামলার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন হুমকি বাস্তবায়ন করে তবে তেল ও অন্যান্য পণ্য রফতানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের জ্বালানি এবং অন্যান্য ঘাঁটির ওপর পাল্টা ব্যাপক আঘাত হানবে তেহরান ।

শনিবার গভীর রাতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি দক্ষিণাঞ্চলীয় জনপদের একটি পরিদর্শন করেন ইজরায়েলি নেতারা ৷ ওই হামলাটি একটি গোপন পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের অদূরে চালানো হয়েছিল এবং এতে বহু মানুষ আহত হয়েছিলেন । এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মন্তব্য করেন যে, ওই হামলায় কেউ নিহত না হওয়াটা ছিল একটি 'অলৌকিক ঘটনা'।

The Strait of Hormuz
শত্রুদেশগুলোর জন্য হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছে ইরান (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

তিনি আরও দাবি করেন যে, ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে এবং তিনি বিশ্ববাসীর কাছে আরও সমর্থনের আহ্বান জানান । এই যুদ্ধের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি দুর্বল করা এবং তাদের সমর্থিত সশস্ত্র প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর শক্তি কমানো ৷ পাশাপাশি ইরানি জনগণকে সেখানকার ধর্মভিত্তিক শাসনব্যবস্থা (theocracy) উৎখাত করতে সহায়তা করা ।

এই সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে—গত 28 ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তা এখন এক নতুন ও বিপজ্জনক মোড় নিচ্ছে ৷ যদিও গত সপ্তাহে ট্রাম্প মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি সামরিক অভিযানগুলো 'গুটিয়ে আনার' (winding down) বিষয়টি বিবেচনা করছেন । এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত 2000-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন ৷ বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তেলের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

উত্তর ইজরায়েলে চালানো একটি বিমান হামলায় এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনার দায় স্বীকার করেছে হিজবুল্লাহ ৷ অন্যদিকে, লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলে সেতুগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ তুলে একে স্থল অভিযানেরই একটি পূর্বাভাস হিসেবে অভিহিত করেছেন ।

জ্বালানি শোধনকেন্দ্রগুলো এখন হুমকির মুখে

পারস্য উপসাগরকে বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্তকারী হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে ইরান ৷ বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হয় ৷ কিন্তু জাহাজগুলোর ওপর হামলার হুমকির কারণে বর্তমানে প্রায় সব ধরনের তেলবাহী ট্যাঙ্কার চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো তাদের উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, কারণ তাদের উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল (crude oil) রফতানি করার মতো কোনও পথ বা গন্তব্য এখন আর অবশিষ্ট নেই ।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ ও এশিয়ার মিত্র দেশগুলো জ্বালানির চাহিদা মেটানোর জন্য এই তেলের ওপরই ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল । জ্বালানির মূল্যের ওপর থেকে চাপ কমানোর লক্ষ্যে সাম্প্রতিক এক পদক্ষেপে, যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রপথে পরিবাহিত ইরানি তেলের ওপর আরোপিত কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে । বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, ইরান যদি হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত না করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র—শুরুতেই সবচেয়ে বড় কেন্দ্র-সহ সব ধ্বংস করে দেবে !"

যুক্তরাষ্ট্র যুক্তি দেখিয়েছে যে, ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড (Revolutionary Guard) দেশটির অবকাঠামোর একটি বিশাল অংশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখেছে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে শক্তি সরবরাহের কাজে সেগুলোর ব্যবহার করছে ।

এর পাল্টা ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মহাম্মদ বাঘের গালিবাফ এক্স পোস্টে বলেছেন, যদি ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অবকাঠামোকে টার্গেট করা হয়, তবে এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিকেও (যার মধ্যে জ্বালানি শোধনকেন্দ্রগুলোও অন্তর্ভুক্ত) লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হবে ।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সাধারণ নাগরিকরা উপকৃত হন, সেগুলোকে কেবল তখনই লক্ষ্যবস্তু করা যেতে পারে, যদি দেখা যায় সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাটি সাধারণ নাগরিকদের ওপর এর ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।

এর পাশাপাশি, ইরানি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাদের শত্রুরাষ্ট্রগুলো ছাড়া অন্য দেশের জাহাজগুলোর জন্য ওই প্রণালী দিয়ে নিরাপদ চলাচলের সুযোগ খোলা রাখবেন ।

ইজরায়েল ও ইরানে পাল্টা হামলা: নতুন করে বাড়ছে পারমাণবিক উদ্বেগ

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ইরান জানিয়েছে যে গত শনিবার গভীর রাতে নেগেভ মরুভূমিতে তারা যে হামলা চালিয়েছিল, তা ছিল নাতানজ-এ অবস্থিত ইরানের প্রধান পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রে এর আগে চালানো একটি হামলার প্রতিশোধ ।

তেহরান এই হামলাকে নিজেদের শক্তির প্রদর্শন হিসেবে অভিহিত করে এর প্রশংসা করেছে ৷ যদিও ইজরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করছে যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের হার বা তীব্রতা ক্রমশ কমছে ।

ইরানের স্পিকার গালিবাফ বলেন, "যদি ইজরায়েলি শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত সুরক্ষিত 'দিমোনা' এলাকায় নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, তবে সামরিক বা অপারেশনাল দৃষ্টিকোণ থেকে এটি যুদ্ধের একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশেরই ইঙ্গিত বহন করে ।"

দক্ষিণ ইজরায়েলের প্রধান হাসপাতালটি আরাদ ও দিমোনা এলাকা থেকে অন্তত 175 জন আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করেছে বলে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন হাসপাতালটির উপ-পরিচালক রয় কেসাস ।

ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে, ইজরায়েলের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, যদিও তারা নিজেরা কখনওই এসব অস্ত্রের অস্তিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত বা অস্বীকার করে না । জাতিসংঘের পারমাণবিক নজরদারি সংস্থাটি এক্স পোস্টে জানিয়েছে যে, ইজরায়েলের ওই কেন্দ্রে কোনও ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা অস্বাভাবিক মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে তারা এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিবেদন বা তথ্য পায়নি ।

শনিবার নাতানজ-এ হামলার দায় অস্বীকার করেছে ইজরায়েল ৷ অন্যদিকে ইরানের বিচার বিভাগের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সংস্থা 'মিজান' জানিয়েছে যে, ওই ঘটনায় কোনও ধরনের তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার বা লিক হওয়ার ঘটনা ঘটেনি । এই হামলা প্রসঙ্গে কোনওরকম মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর (পেন্টাগন)।

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) জানিয়েছে যে, ইরানের কাছে মজুদ থাকা আনুমানিক 972 পাউন্ড (441 কিলোগ্রাম) সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের সিংহভাগই নাতানজ-এ নেই, বরং তা ইসফাহান-এ অবস্থিত তাদের অপর একটি স্থাপনার ধ্বংসস্তূপের নিচে সংরক্ষিত রয়েছে ।

TAGGED:

IRAN THREATENS TO TRUMP
ট্রাম্পকে হরমুজ হুমকি ইরানের
THE STRAIT OF HORMUZ
IRAN ON STRAIT OF HORMUZ
IRAN THREATENS TO TRUMP OVER HORMUZ

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.