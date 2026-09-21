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শর্ত না মানলে হরমুজ খোলা হবে না, আমেরিকাকে হামলার হুঁশিয়ারি ইরানের

Iran rules out reopening Strait of Hormuz : ইরান হুমকি দিয়েছে, তেহরানের বিরুদ্ধে পুনরায় সামরিক পদক্ষেপ নিলে মার্কিন ঘাঁটি ও সাহায্যকারী দেশগুলিতে হামলা চালানো হবে।

IRAN
ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের গালিবফ (এএনআই)
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By ANI

Published : September 21, 2026 at 8:29 AM IST

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তেহরান (ইরান), 21 সেপ্টেম্বর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতক্ষণ না শর্তাবলী মেনে নিচ্ছে, হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া বা আলোচনার রাস্তায় হাঁটবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল ইরান ।

দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ইরান হুমকি দিয়েছে, ওয়াশিংটন যদি তেহরানের বিরুদ্ধে পুনরায় সামরিক পদক্ষেপ নেয়, তবে পুরো অঞ্চলজুড়ে মার্কিন ঘাঁটি ও সাহায্যকারী দেশগুলির উপর ‘নিরবচ্ছিন্ন, কার্যকর ও বেদনাদায়ক’ হামলা চালানো হবে। রবিবার (স্থানীয় সময়) রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা (IRNA)-য় ইরানের কেন্দ্রীয় সামরিক কমান্ড-‘খাতাম আল-আম্বিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্স’—এই সতর্কবার্তা দিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় যোগ দিতে বিশ্বনেতারা যখন নিউ ইয়র্কে সমবেত হচ্ছেন, ঠিক তখনই এই ঘটনাপ্রবাহ সামনে আসায় নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকার প্রেক্ষাপটে ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের গালিবফও সতর্ক করেছেন আমেরিকাকে। আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গালিবফ বলেছেন, "ইরান মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে দাবিগুলি পৌঁছে দিয়েছে এবং শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া হবে না ।"

কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথটি বিশ্বব্যাপী জ্বালানি পরিবহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেদিক দিয়ে জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও তেল সরবরাহে আরও ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা তৈরি করেছে। খাতাম আল-আম্বিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর জানিয়েছে, আমেরিকার যে কোনও সামরিক পদক্ষেপের জবাবে অঞ্চলটিতে তাদের সমস্ত ঘাঁটি লক্ষ্য করে নিরবচ্ছিন্ন, কার্যকর ও বেদনাদায়ক হামলা চালানো হবে।

ইরানের সামরিক কমান্ড এই অঞ্চলের দেশগুলিকেও তেহরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার কোনও সামরিক অভিযানে সহায়তা না করার বিষয়ে সতর্ক করেছে । তারা বলেছে, যেসব দেশ ওয়াশিংটনকে সহায়তা করবে, তাদের এই অভিযানের অংশীদার হিসেবে গণ্য করা হবে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM) জানিয়েছে, ইরানের উপর ওয়াশিংটনের নৌ-অবরোধ কার্যকর করার অংশ হিসেবে তারা 109টি বাণিজ্যিক জাহাজকে ঘুরপথে যেতে বাধ্য করেছে। 'এক্স' (X)-এ দেওয়া এক পোস্টে সেন্টকম জানিয়েছে, "ইউএসএস জন পল জোন্স (DDG 53) জাহাজ পাহারারত আছে। 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিয়মকানুন মেনে চলা নিশ্চিত করতে সেন্টকম বাহিনী 109টি বাণিজ্যিক জাহাজকে ভিন্ন পথে পাঠিয়েছে।"

গত 14 জুলাই মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানের বন্দরগুলিতে আসা ও সেখান থেকে জাহাজ বেরিয়ে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তারপর থেকেই জাহাজ চলাচলে অবরোধ চলছে । এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানকে সতর্ক করে বলেছেন, "ইরান যদি আচরণ পরিবর্তন না করে, তাদের গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।" একইসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশন চলাকালীন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে আলোচনায় বসার বিষয়ে তিনি আগ্রহী হতে পারেন।

ইরানের নিরাপত্তা প্রধান মোহসেন রেজাই এর আগে বলেছিলেন, সংঘাত অবসানের জন্য কাতারের মধ্যস্থতায় তেহরান শর্তাবলি জানিয়ে দিয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে শত্রুতা বন্ধ করা, ইরানের ফ্রিজ হওয়া তহবিল পুনরায় স্বাভাবিক করা এবং নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার।

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IRAN RULES OUT REOPENING HORMUZ
আমেরিকাকে হামলার হুঁশিয়ারি ইরানের
তেহরানকে সতর্ক করলেন ট্রাম্প
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