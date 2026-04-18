ETV Bharat / international

আবারও বন্ধ হবে হরমুজ প্রণালী ! মার্কিন বাহিনী সরানো নিয়ে আমেরিকা-ইরান তরজা

আমেরিকা বাহিনী না সরালে হরমুজ প্রণালী খোলা থাকবে না বলে জানিয়েছেন ইরানের স্পিকার এমবি গালিবাফ ৷

Hormuz
হরমুজ প্রণালী ঘিরে নয়া আশঙ্কা (ছবি:এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 18, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন ও তেহরান , 18 এপ্রিল: যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছিল ইরান ৷ দীর্ঘ টালবাহানার পর বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে এই জলপথ ৷ তবে কতদিন খোলা থাকবে তা নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে ভারতীয় সময় শনিবার সকালে ৷

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, এখনই হরমুজের আশপাশ থেকে সামরিক বাহিনী সরাচ্ছেন না ৷ পাল্টা ইরানের তরফেও বলা হয়েছে, হরমুজের উপর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকবে ৷ এই প্রণালীর পরিবহণের উপরও তাদেরই নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকবে ৷ আমেরিকা বাহিনী না সরালে হরমুজ প্রণালী খোলা থাকবে না বলে জানিয়েছেন ইরানের স্পিকার এমবি গালিবাফ ৷

এর আগে শুক্রবার ইরান জানায় হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ খুলে দিয়েছে ৷ কূটনৈতিক মহলের ধারনা এর একদিন আগে লেবাননে ইরানের সাহায্যপ্রাপ্ত হিজবুল্লার সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ দশদিন ধরে এই দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল ৷ এরপরই সিদ্ধান্ত নেয় ইরান ৷ খুলে যায় হরমুজ ৷ এখান দিয়ে বিশ্বের মোট চাহিদার 20 শতাংশ তেল দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে যায় ৷ বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরঘাচি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে ইরানের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন ৷ ইরান যে হরমুজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে তা সেই পোস্টেও আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী ৷

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় ৷ সাংবাদিকদের ট্রাম্প জানিয়েদেন, হরমুজ অবরুদ্ধ করে রাখার যে কৌশল তাঁরা নিয়েছেন তা থেকে সরে আসার কোনও কারণ নেই ৷ এদিন অবশ্য তাঁর থেকে জানতে চাওয়া হয়, বুধবার শেষ হতে চলা যুদ্ধবিরতির মেয়াদ তিনি বাড়াবেন কিনা ৷ উত্তরে মার্কিন মুলুকের প্রথম নাগরিক জানান, এমন কিছু করার ভাবনা তাঁর এখনও পর্যন্ত নেই ৷ তেমন কিছু করতে হবে বলেও মনে করছেন না তিনি ৷ তবে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিচতায় একাধিকবার জানিয়ে দেন, হরমুজ অররুদ্ধ করারা সামরিক কৌশল থেকে তাঁরা কোনওভাবেই সরে আসছেন না ৷

কডা প্রতিক্রিয়া দিতে একটুও দেরি করেনি ইরান ৷ স্পিকার এমবি গালিবাফ দাবি করেন, "মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে যে সাতটি দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্ট করেছেন তার প্রতিটি মিথ্যা ৷ এভাবে মিথ্যা কথা বলে আমেরিকা যুদ্ধে জিততে পারবে না ৷ সমঝোতাও করতে পারবে না ৷ মার্কিন সামরিক বাহিনী অবরুদ্ধ করে রাখলে হরমুজ কোনও অবস্থায় খোলা থাকবে না ৷ হরমুজ দিয়ে যাতায়াতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছেই থাকবে ৷"

অন্যদিকে, ইরান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে এখনও মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে পাকিস্তান ৷ এর আগে ইরান ও আমেরিকার বৈঠক হয়েছিল ৷ আবারও সোমবার ইসলামাবাদে দু'পক্ষ আলোচনায় বসতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে এ নিয়ে এখনও কোনও পক্ষই সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি ৷ শেষমেশ বৈঠক হবে কিনা এবং হলেও সেখানে কারা কারা উপস্থিত থাকবে তা স্পষ্ট নয় ৷

TAGGED:

IRAN REOPENS STRAIT OF HORMUZ
HORMUZ US BLOCKADE
POTUS ON STRAIT OF HORMUZ
আবারও বন্ধ হবে হরমুজ প্রণালী
STRAIT OF HORMUZ

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.