আবারও বন্ধ হবে হরমুজ প্রণালী ! মার্কিন বাহিনী সরানো নিয়ে আমেরিকা-ইরান তরজা

আবারও বন্ধ হবে হরমুজ প্রণালী ! মার্কিন বাহিনী সরানো নিয়ে আমেরিকা-ইরান তরজা
আমেরিকা বাহিনী না সরালে হরমুজ প্রণালী খোলা থাকবে না বলে জানিয়েছেন ইরানের স্পিকার এমবি গালিবাফ ৷
Published : April 18, 2026 at 10:53 AM IST
ওয়াশিংটন ও তেহরান , 18 এপ্রিল: যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছিল ইরান ৷ দীর্ঘ টালবাহানার পর বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে এই জলপথ ৷ তবে কতদিন খোলা থাকবে তা নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে ভারতীয় সময় শনিবার সকালে ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, এখনই হরমুজের আশপাশ থেকে সামরিক বাহিনী সরাচ্ছেন না ৷ পাল্টা ইরানের তরফেও বলা হয়েছে, হরমুজের উপর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকবে ৷ এই প্রণালীর পরিবহণের উপরও তাদেরই নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকবে ৷ আমেরিকা বাহিনী না সরালে হরমুজ প্রণালী খোলা থাকবে না বলে জানিয়েছেন ইরানের স্পিকার এমবি গালিবাফ ৷
#WATCH | On being asked if he will extend the ceasefire, US President Donald Trump says, " maybe i won't extend it. but the blockade is going to remain. so you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again..."— ANI (@ANI) April 18, 2026
এর আগে শুক্রবার ইরান জানায় হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ খুলে দিয়েছে ৷ কূটনৈতিক মহলের ধারনা এর একদিন আগে লেবাননে ইরানের সাহায্যপ্রাপ্ত হিজবুল্লার সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ দশদিন ধরে এই দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল ৷ এরপরই সিদ্ধান্ত নেয় ইরান ৷ খুলে যায় হরমুজ ৷ এখান দিয়ে বিশ্বের মোট চাহিদার 20 শতাংশ তেল দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে যায় ৷ বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরঘাচি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে ইরানের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন ৷ ইরান যে হরমুজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে তা সেই পোস্টেও আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী ৷
মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় ৷ সাংবাদিকদের ট্রাম্প জানিয়েদেন, হরমুজ অবরুদ্ধ করে রাখার যে কৌশল তাঁরা নিয়েছেন তা থেকে সরে আসার কোনও কারণ নেই ৷ এদিন অবশ্য তাঁর থেকে জানতে চাওয়া হয়, বুধবার শেষ হতে চলা যুদ্ধবিরতির মেয়াদ তিনি বাড়াবেন কিনা ৷ উত্তরে মার্কিন মুলুকের প্রথম নাগরিক জানান, এমন কিছু করার ভাবনা তাঁর এখনও পর্যন্ত নেই ৷ তেমন কিছু করতে হবে বলেও মনে করছেন না তিনি ৷ তবে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিচতায় একাধিকবার জানিয়ে দেন, হরমুজ অররুদ্ধ করারা সামরিক কৌশল থেকে তাঁরা কোনওভাবেই সরে আসছেন না ৷
কডা প্রতিক্রিয়া দিতে একটুও দেরি করেনি ইরান ৷ স্পিকার এমবি গালিবাফ দাবি করেন, "মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে যে সাতটি দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্ট করেছেন তার প্রতিটি মিথ্যা ৷ এভাবে মিথ্যা কথা বলে আমেরিকা যুদ্ধে জিততে পারবে না ৷ সমঝোতাও করতে পারবে না ৷ মার্কিন সামরিক বাহিনী অবরুদ্ধ করে রাখলে হরমুজ কোনও অবস্থায় খোলা থাকবে না ৷ হরমুজ দিয়ে যাতায়াতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছেই থাকবে ৷"
Speaker of Iran’s Parliament, MB Ghalibaf, tweets, " the president of the united states made seven claims in one hour, all seven of which were false. they did not win the war with these lies, and they will certainly not get anywhere in negotiations either. with the continuation of… pic.twitter.com/YR7LCi8X9a— ANI (@ANI) April 18, 2026
অন্যদিকে, ইরান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে এখনও মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে পাকিস্তান ৷ এর আগে ইরান ও আমেরিকার বৈঠক হয়েছিল ৷ আবারও সোমবার ইসলামাবাদে দু'পক্ষ আলোচনায় বসতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে এ নিয়ে এখনও কোনও পক্ষই সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি ৷ শেষমেশ বৈঠক হবে কিনা এবং হলেও সেখানে কারা কারা উপস্থিত থাকবে তা স্পষ্ট নয় ৷