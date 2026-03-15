চিন-রাশিয়ার সামরিক সহযোগিতা পাচ্ছেন, দাবি ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাঘচির

সংঘাতের সময় চিন ও রাশিয়ার কাছ থেকে সামরিক সহযোগিতা পাচ্ছে তেহরান। দাবি করলেন খোদ ইরানের বিদেশমন্ত্রী ৷

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 7:23 PM IST

নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের সময় চিন ও রাশিয়ার কাছ থেকে সামরিক সহযোগিতা পাচ্ছে তেহরান। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ৷

মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'এমএস নাও' (MS NOW)-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরাঘচি রাশিয়া ও চিনকে ইরানের কৌশলগত অংশীদার হিসেবেও অভিহিত করেন। তিনি আরও জানান, তাঁরা এই দুই দেশের কাছ থেকে সবরকম সামরিক সহযোগিতা পাচ্ছেন ৷ তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছুই বলতে চাননি তিনি।

আরাঘচির কথায়, "এর মধ্যে সামরিক সহযোগিতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনও তথ্য দিতে চাই না ৷ এই দেশগুলির সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকী সামরিক ক্ষেত্রেও চমৎকার সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে।" ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরও জানান, হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। তিনি বলেন, "এটি কেবল আমাদের শত্রু এবং শত্রুদের মিত্রদের জন্যই বন্ধ।"

28 ফেব্রুয়ারির হামলার আগে মধ্যস্থতা আলোচনায় মার্কিন আলোচক স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারকে তিনি হুমকি দিয়েছিলেন, এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আরাঘচি জানান, গ্রহণযোগ্য আমেরিকা তাদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে চাইছে ৷ আর তাই তারা এখন একের পর এক অজুহাত খুঁজছে। তিনি আরও জানান, উইটকফ এবং কুশনার তাদের শীর্ষ কর্তৃপক্ষকে ঠিক কী জানিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই।

তিনি বলেন, "আমি শুধু এটুকু জানি যে, 26 ফেব্রুয়ারি জেনেভায় যখন আমাদের বৈঠক হয়, তখন ইতিবাচক আলোচনা হয়েছিল। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ওমানের বিদেশমন্ত্রীও বলেছিলেন এটি ছিল 'উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি'। আমি কখনওই বলিনি যে আমাদের বোমা তৈরির কোনও পরিকল্পনা আছে। আমি শুধু এটুকু বলেছিলাম, আমাদের কাছে 440 কিলোগ্রাম 60 শতাংশ মাত্রায় সমৃদ্ধ উপাদান মজুদ রয়েছে। এই তথ্যটি মোটেও গোপন ছিল না ৷”

আরাঘচি আরও জানান, আমেরিকা যদি ইরানের তেল পরিকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করে তবে ইরানও পারস্য উপসাগরজুড়ে অবস্থিত তৈল সংশোধনাগারে হামলা চালাবে। তাঁর সংযোজন, “আমার মনে হয়, আমাদের তেল ও জ্বালানি পরিকাঠামো আক্রান্ত হলে তারা পাল্টা জবাব দেওয়া হবে ৷ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ইতিমধ্যেই তার উত্তর দিয়ে দিয়েছে। তারা এই অঞ্চলের এমন যেকোনও জ্বালানি পরিকাঠামোয় হামলা চালাবে, যা কোনও মার্কিন কোম্পানির মালিকানাধীন কিংবা যেখানে কোনও মার্কিন কোম্পানির অংশীদারিত্ব রয়েছে। সুতরাং, এর প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত স্পষ্ট ৷”রুশ তেল আমদানি নিয়ে ভণ্ডামি, ভারত-সহ বিশ্বের কাছে 'ভিক্ষে' চাইছে আমেরিকা: ইরান

