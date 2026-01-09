ETV Bharat / international

নির্বাসিত যুবরাজের ডাকে উত্তপ্ত ইরান, দেশজুড়ে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষের ৷ ক্রমেই সেই বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৷

Iranian protesters demonstrate against Shah Mohammad Reza Pahlavi In 1978
1978 সালে শাহ মহম্মদ রেজা পাহলভির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তেহরানে (ফাইল ছবি, এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 9, 2026 at 3:26 PM IST

তেহরান, 9 জানুয়ারি: সরকার বিরোধী প্রতিবাদে নতুন করে অশান্ত ইরান ৷ নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভির ডাকে বৃহস্পতিবার রাতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে দেশবাসী ৷ এরপরই দেশজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা এবং টেলিফোন সংযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে ইরান সরকার ৷

বিগত 12 দিন ধরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে হাজার হাজার ইরানবাসী ৷ ক্রমেই সেই বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ দেশের ভগ্নপ্রায় অর্থনীতির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া প্রতিবাদ ক্রমশ দেশের সরকার এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপ নিতে থাকে ৷ তেহরানের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা ৷ বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে এলাকার সমস্ত দোকান বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷

মার্কিন মানবাধিকার কর্মীদের সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী, উত্তেজনার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত 41 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আন্দোলন দমাতে প্রায় 2 হাজার 270 জনতে আটক করেছে ইরান সরকার ৷ এই আবহে বৃহস্পতিবার বৃহত্তর গণবিক্ষোভের ডাক দেন নির্বাসিত যুবরাজ ৷ তারপরই পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে ৷ 1979 সালে ইসলামিক বিপ্লবের ঠিক আগে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় ইরান ছেড়ে পালিয়ে যান যুবরাজের অসুস্থ বাবা তথা প্রাক্তন শাসক রেজা শাহ পাহলভি ৷ এদিন নিঃসন্দেহে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়ে ইরানের জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন নির্বাসিত যুবরাজ ৷

একটি বিবৃতিতে ইরানকে 'বৃহৎ রাষ্ট্র' বলে অবিহিত করে পাহলভি বলেন, "বিশ্বের সকলেই এই মুহূর্তে ইরানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ৷ নিজেদের দাবি জানিয়ে সকলে একত্রিত হয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করুন ৷" সেই সঙ্গে, ইরান সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে যুবরাজ জানান, দেশটির উপর কড়া নজর রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷

এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন নির্বাসিত যুবরাজ ৷ লেখেন, "লক্ষ লক্ষ ইরানবাসী আজ স্বাধীনতা চেয়ে মিছিল করেছেন ৷ তার জবাবে প্রশাসন ইরানে যোগাযোগের সমস্ত মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে । ইরানের প্রতিবাদী জনতার পাশে থাকার জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ ৷ ইউরোপের রাষ্ট্রনেতার তাঁর (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) দেখানো পথে চলার সময় এসেছে ৷"

এই আবহে, ইরানের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সেই আশঙ্কায় দেশজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা এবং টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেয় দেশের সরকার ৷ ইন্টারনেট সংস্থা ক্লাউডফ্লেয়ার এবং অ্যাডভোকেসি সংস্থা নেটব্লকস ইন্টারনেট বন্ধের খবরটি নিশ্চিত করে ৷ আর এর জন্য ইরানের সরকারকেই দায়ী করেছে উভয় সংস্থা ৷ এমনকী, ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুবাই থেকেও ইরানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ৷

এদিন, যুবরাজের আহ্বানের মুহূর্তের মধ্যে তেহরান-সহ নিকটবর্তী বিভিন্ন এলাকার বিক্ষোভকারীরা পাহলভির সমর্থনে স্লোগান দিতে শুরু করে ৷ বলেন, "এটাই শেষ যুদ্ধ, পাহলভি ফিরে আসবেন ৷" সেই সঙ্গে, খামেনি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানের মধ্যে ছিল, "স্বৈরশাসকের পতন হোক", "ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পতন হোক" ৷

উত্তপ্ত এই পরিস্থিতিকে কঠোরভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে ইরানের প্রশাসন ৷ ভিডিয়ো প্রকাশ করে এক রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্য়মের দাবি করেছে, বিক্ষোভকারীদের চিহ্নিত করার জন্য ড্রোনের ব্যবহার করতে চলেছে সরকার ৷ যদিও, ব্যাপক বিক্ষোভের বিষয়ে ইরানের প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে, আন্দোলনে বেশ কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মীর আহত বা নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

