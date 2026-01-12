ETV Bharat / international

সরকার বিরোধী বিক্ষোভে মৃত বেড়ে 538; ইরান আলোচনায় আগ্রহী, দাবি ট্রাম্পের

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সাইবার হামলা বা ইজরায়েলের সরাসরি হামলা-সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য পদক্ষেপ বিবেচনা করছেন ।

PROTEST IN IRAN
ইরানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের ছবি (এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 9:06 AM IST

তেহরান, 12 জানুয়ারি: ইরানে দেশজুড়ে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের উপর লাগাতার দমন-পীড়নের ফলে অন্তত 538 জনের মৃত্যু ৷ সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । এদিকে তেহরান সতর্ক করে বলেছে, বিক্ষোভকারীদের রক্ষা করার জন্য আমেরিকা শক্তি প্রয়োগ করলে মার্কিন সামরিক বাহিনী ও ইজরায়েলকেও পাল্টা জবাব দেওয়া হবে ৷

এই বিষয়ে মার্কিন হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, দুই সপ্তাহের বিক্ষোভে 10,600 জনেরও বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে । সাম্প্রতিক বছরে একাধিকবার অস্থিরতার ঘটনায় এই সংস্থার দেওয়া তথ্য সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল । তারা ইরানের ভিতরের খবর যাচাই করে বলেছে, নিহতদের মধ্যে 490 জন বিক্ষোভকারী এবং 48 জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ৷ ইরানে ইন্টারনেট বন্ধ এবং ফোন লাইনও বিচ্ছিন্ন থাকায় বিদেশ থেকে বিক্ষোভের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে । এমনকী ইরান সরকার হতাহতের কোনও সামগ্রিক পরিসংখ্যানও দেয়নি ।

বাইরের দেশের অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, এই তথ্য বিভ্রাট ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর কট্টরপন্থীদের আরও রক্তাক্ত দমন-পীড়ন চালাতে উৎসাহিত করছে । রবিবার ফের দেশের রাজধানী তেহরান এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মাশদাদের রাস্তায় বিক্ষোভকারীরা প্রদর্শন শুরু করে । অন্যদিকে, হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দল ইরানের বিরুদ্ধে সাইবার হামলা বা ইজরায়েলের সরাসরি হামলা-সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য পদক্ষেপ বিবেচনা করছেন ।

রবিবার রাতে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "সামরিক বাহিনী বিষয়টি দেখছে ৷ আমরা কিছু অত্যন্ত শক্তিশালী বিকল্প বিবেচনা করছি ।" ইরানের প্রতিশোধমূলক হুমকির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,"যদি তারা তা করে, তবে আমরা এমনভাবে আঘাত করব যা তারা আগে কখনও দেখেনি ।" ক্যারিবিয়ানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর চলমান বিশাল মোতায়েন একটি বিষয় যা পেন্টাগন এবং ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনাকারীদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে ।

মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং ইজরায়েলকে হামলার হুমকি এসেছিল ইরানের পার্লামেন্টে মহম্মদ বাঘের কালিবাফের এক বক্তৃতায় । কট্টরপন্থী ইরানের স্পিকার আগে প্রেসিডেন্ট পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন । তিনি সরাসরি ইজরায়েলকে হুমকি দিয়ে জানান, তারা ওই এলাকা অধিকৃত করে রেখেছেন । কালিবাফ বলেন, "ইরানের উপর হামলার ঘটনা ঘটলে, অধিকৃত অঞ্চল এবং এই অঞ্চলের সমস্ত আমেরিকান সামরিক কেন্দ্র, ঘাঁটি ও জাহাজ আমাদের লক্ষ্যবস্তু হবে ।" অন্যদিকে, পার্লামেন্টেই সাংসদরা চিৎকার করে স্লোগান দেন: "আমেরিকার মৃত্যু হোক !" বিশেষ করে জুনে ইজরায়েলের সঙ্গে 12 দিনের যুদ্ধের সময় ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, ইরান হামলা চালানোর বিষয়ে কতটা আন্তরিক, তা এখনও অস্পষ্ট । যুদ্ধে যাওয়ার যে কোনও সিদ্ধান্ত ইরানের 86 বছর বয়সি সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির হাতেই থাকবে ।

মার্কিন সামরিক বাহিনী বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যে তারা এমন বাহিনী মোতায়েন করেছে, যা তাদের বাহিনী, অংশীদার ও মিত্র এবং মার্কিন স্বার্থরক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ সক্ষমতা সম্পন্ন । জুন মাসে ইরান কাতারের আল উদেইদ বিমান ঘাঁটিতে মার্কিন বাহিনীকে নিশানা করেছিল ৷ অন্যদিকে মার্কিন নৌবাহিনীর মধ্যপ্রাচ্য-ভিত্তিক পঞ্চম নৌ-বহর বাহরাইন দ্বীপ রাজ্যে মোতায়েন রয়েছে । এদিকে, একজন ইজরায়েলি আধিকারিক জানিয়েছেন, ইজরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে । ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু গত রাতে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে ইরান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে কথাও বলেছেন ।

