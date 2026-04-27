যুদ্ধের শেষ, মুক্ত হরমুজ প্রণালীর লক্ষ্যে ট্রাম্পকে 3 প্রস্তাব ইরানের; তবে পরমাণু চুক্তি নয়

যুদ্ধের শেষ, মুক্ত হরমুজ প্রণালীর লক্ষ্যে ট্রাম্পকে 3 প্রস্তাব ইরানের; তবে পরমাণু চুক্তি নয়
ইরান আমেরিকাকে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে তারা নতুন শর্তে হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে ৷ তবে আপাতত পারমাণবিক আলোচনা চাইছে না।
Published : April 27, 2026 at 5:04 PM IST
তেহরান, 27 এপ্রিল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইরান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছে, যার মধ্যে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া এবং বর্তমানে চলা উত্তেজনার অবসান ঘটানোর বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, তেহরান আপাতত তার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা স্থগিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে। এই চুক্তির আওতায় হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া এবং যুদ্ধ শেষ করতে সম্মত হওয়ার পাশাপাশি তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে স্থগিত রাখার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এই প্রস্তাবটি পাকিস্তানের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আলোচনা সম্পর্কে অবগত সূত্রগুলি বলছে যে, বর্তমান অচলাবস্থার মধ্যে পারমাণবিক ইস্যুতে ইরান কী পরিমাণ ছাড় দিতে ইচ্ছুক, তা নিয়ে দেশটির বর্তমান নেতৃত্বও দ্বিধা বিভক্ত। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া ও যুদ্ধবিরতির বিষয়ে সমঝোতা হলে, পারমাণবিক চুক্তির জন্য ইরানের ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে।
ইরানের তিন দফা ফর্মুলা কী?
পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ওয়াশিংটনে পেশ করা ইরানের প্রস্তাবে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় রয়েছে, যার প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হওয়ার পরেই পরবর্তী পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হবে।
প্রথম পর্যায় - যুদ্ধের সমাপ্তি: তেহরানের সূত্রের উল্লেখ করে আল-মায়াদিন জানিয়েছে যে, ইরানের শান্তি প্রস্তাবের প্রাথমিক পর্যায়ের মূল লক্ষ্য হল যুদ্ধের অবসান ঘটানো। এই পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ করা এবং ইরান ও লেবাননের বিরুদ্ধে সংঘাত পুনরায় শুরু হবে না— এই মর্মে নিশ্চয়তা আদায় করাও অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে ইরান অন্য কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে না।
দ্বিতীয় পর্যায় – মুক্ত হরমুজ প্রণালী: প্রস্তাবটির পরবর্তী পর্যায়ে হরমুজ প্রণালী সঙ্কট নিরসন এবং মার্কিন নৌ অবরোধ প্রত্যাহারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সমঝোতা হলে, আলোচনা দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবে, যেখানে হরমুজ প্রণালী ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনায় জ্বালানি এই জলপথ পরিচালনার জন্য ওমানের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তৃতীয় পর্যায় – পারমাণবিক কর্মসূচি: প্রস্তাব অনুযায়ী, তৃতীয় পর্যায়টি তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। প্রথম দুটি পর্যায়ে সমঝোতা হলেই ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি হবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে, তেহরান যেন তার পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করে এবং সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ দেশ থেকে সরিয়ে নেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার দাবি করছেন যে, তিনি ইরানের ইউরেনিয়ামের মজুদের সন্ধান করবেন ৷ এই উদ্দেশ্যে তিনি ‘নিউক্লিয়ার ডাস্ট’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
রাশিয়া সফরে থাকা ইরানের বিদেশমন্ত্রী
এই প্রস্তাবিত শর্তগুলি এমন সময়ে এসেছে যখন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল নিয়ে মস্কোতে পৌঁছেছেন। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ জানিয়েছেন যে, আরাঘচি তার এই সফরকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এর আগে পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনা শুরুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। আরাঘচি দুইবার পাকিস্তান সফর করলেও ওয়াশিংটনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে অস্বীকার করেছিলেন।