'সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের উপর আক্রমণ যুদ্ধের সমান', হুঁশিয়ারি ইরান প্রেসিডেন্টের

'সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের উপর আক্রমণ যুদ্ধের সমান', হুঁশিয়ারি ইরান প্রেসিডেন্টের
একটি সংগঠনের দাবি, ইরানজুড়ে চলতি গণবিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত প্রায় 4 হাজার আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়েছে ৷ কেউ কেউ মনে করেছেন, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি ৷
Published : January 19, 2026 at 1:50 PM IST
তেহরান, 19 জানুয়ারি: এখনও অশান্ত পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইরান ৷ দেশজুড়ে প্রায় একমাস ধরে চলা সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে 4 হাজারেরও বেশি আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়েছে ৷ এই আবহে বিক্ষোভকারীদের কড়া বার্তা দিলেন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই উপর হামলার অর্থ যুদ্ধ ঘোষণা করা !
ইরানের বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য মার্কিন প্রশাসন ও তাদের সহকারী শক্তিগুলিকে দোষারোপ করেন প্রেসিডেন্ট ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি লেখেন, "ইরানের জনগণের জীবনে নেমে আসা কষ্ট ও অসুবিধার অন্যতম প্রধান কারণ হল মার্কিন সরকার ও তার মিত্রদের চাপানো দীর্ঘদিনের শত্রুতা এবং অমানবিক নিষেধাজ্ঞা ।" এরপরই তিনি কড়া ভাষায় লেখেন, "আমাদের দেশের সর্বোচ্চ নেতার বিরুদ্ধে যে কোনও আগ্রাসন ইরানি জাতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের সমতুল্য ৷"
اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریمهای غیرانسانی دولت امریکا و همپیمانان اوست.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026
تعرض به رهبری معظم کشورمان بهمنزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است.
মূল্যবৃদ্ধি ও বর্ধিত মুদ্রাস্ফিতির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া ইরানের গণবিক্ষোভে প্রথম থেকেই সহমত পোষণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ শুধু তাই নয়, বিক্ষোভকারীদের উপর কোনওরকম অত্যাচার করা হলে পশ্চিম এশিয়ার দেশটির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে বারবার হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷ শনিবার এক সাক্ষাতকারে ট্রাম্প মন্তব্য করেন, ইরানে নতুন নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার সময় এসেছে ৷
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইয়ের নেতৃত্বাধীন ইরানের ধর্মনির্ভর শাসন ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, দেশজুড়ে ভয় ও অত্যাচারের বাতাবরণ তৈরি করে রাখা হয়েছে ৷ সুতরাং, এই সরকারের পতন অনিবার্য ৷ বিক্ষোভকারীদের উপর কথিত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "দুই দিন আগে 800 জনেরও বেশি মানুষকে ফাঁসি না দেওয়াটাই ছিল ইরানের এখন পর্যন্ত সেরা সিদ্ধান্ত ৷"
সেই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দমন-পীড়নের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ইরানের বর্তমান সরকার ৷ আর এর জন্য মূলত খামেনেই দায়ী করেন তিনি ৷ ট্রাম্পের দাবি, ভিন্নমত দমনের উদ্দেশ্যে কয়েকদশক ধরে ইরানকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন খামেনেই ৷
প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের আবহে এক মার্কিন সংস্থা জানায়, ইরানের প্রতিবাদে ক্রমশ বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ৷ হিউম্যান রাইটস্ অ্যাক্টিভিস্টস নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ) জানায়, শনিবার গণবিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা ছিল 3 হাজার 308 জন ৷ রবিবার তা বেড়ে হয়েছে 3 হাজার 919 জন ৷ তবে সংগঠনের দাবি, মৃতের আসল সংখ্যাটি এর থেকেও বেশি হতে পারে ৷ তাদের মতে, 1979 সালের ইসলামিক রেভেলিউশনের পর এই প্রথম এতবড় গণবিক্ষোভ হচ্ছে ইরানে ৷
ইরান সরকারের তরফে যদিও মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে সম্প্রতি এক ভাষণে খামেনেই জানান, শাসক বিরোধী বিক্ষোভে দেশজুড়ে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছে এবং তার জন্য তিনি মার্কিন প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন ৷ এইচআরএএনএ-এর তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত 24 হাজার 669 জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, ট্রাম্প দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসের ক্ষমতায় আসার পর থেকে তেহরান ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ৷ প্রায়শই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন দুই দেশের প্রধানরা ৷ দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মার্কিন প্রশাসন ও ইজরায়েলকেই দায়ী করে ইরান ৷