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ট্রাম্পকে নতুন করে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করছে ইরান, আমেরিকাকে সতর্ক করল ইজরায়েল

ট্রাম্পকে হত্যার ইরানের একটি নতুন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইজরায়েল আমেরিকাকে জানিয়েছে। সূত্রের দাবি, 2020 সালে কাসেম সোলেমানির হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইরান ট্রাম্পকে খুনের চেষ্টা করতে পারে।

Donald Trump
ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্র ইরানের (ফাইল ছবি: এপি)
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By AFP

Published : July 10, 2026 at 8:39 AM IST

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ওয়াশিংটন, 10 জুলাই: ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে আরও একটি চাঞ্চল্যকর দাবি সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ইজরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে জানিয়েছে যে, ইরান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নতুন করে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। এদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করে উপসাগরীয় অঞ্চলে চলা মার্কিন সামরিক অভিযানের বিষয়ে অবহিত করেন। তুরস্কের কাছে এফ-35 যুদ্ধবিমান বিক্রি নিয়ে উদ্বেগ কাটাতে নেতানিয়াহুকে আশ্বস্ত করারও চেষ্টা করেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পকে নতুন করে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করছে ইরান, দাবি ইজরায়েল

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন গোয়েন্দা তথ্য দিয়েছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের দাবি, ইরান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নতুন করে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। এই দাবি সত্য প্রমাণিত হলে, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলা সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। ইরান বছরের পর বছর ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিশোধের ঘোষণা করে আসছে। এর কারণ হল, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের একজন জেনারেল কাসেম সোলেইমানিকে হত্যা করা হয়েছিল। সম্প্রতি, ট্রাম্পের নির্দেশে মার্কিন সামরিক বাহিনী এই যুদ্ধে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনিকেও হত্যা করেছে। গত শুক্রবার, 10 জুলাই (স্থানীয় সময়) আলী খামেনিকে সমাধিস্থ করা হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্পও নিজের জীবন নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন

এর আগে বুধবার তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পও নিজের জীবন নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, "ওরা আমাকে, আমেরিকার নেতাকে, হত্যা করতে চায়। ওদের যতগুলি তালিকা আছে, তার সবকটিতেই আমার নাম রয়েছে। আজ সকালেই আমি দেখেছি যে ওদের প্রতিটি তালিকাতেই আমার নাম আছে। এখনও পর্যন্ত আমি কিছুটা ভাগ্যবান ৷ কিন্তু, জানি না এই সৌভাগ্য কতদিন স্থায়ী হবে।"

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এই আলোচনাটি এমন এক সময়ে হয়েছে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নতুন বিমান হামলা চালানোর অভিযোগ তুলেছে ইরান। ‘এক্স’-এ একটি পোস্টে নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছে যে, দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে এবং আলোচনার সময় ট্রাম্প তাদের উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

একজন মার্কিন কর্মকর্তাও নিশ্চিত করেছেন যে, দুই নেতা ফোনে কথা বলেছেন ৷ কিন্তু, এই কথোপকথনের বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। এই কথোপকথনের সময় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তুরস্ক সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাঁর উদ্বেগও প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এবং তার সহযোগীরা ইজরায়েলের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিচ্ছেন।

মঙ্গলবার, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলের এই দাবিকে মিথ্যা তথ্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন যে, তুরস্কের কাছে এফ-35 যুদ্ধবিমান এবং এর যন্ত্রাংশ বিক্রি করলে এই অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। সোমবার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তার ন্যাটো মিত্র তুরস্কের কাছে এফ-35 যুদ্ধবিমান বিক্রি না করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার একটি সামরিক অনুষ্ঠানে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ জানিয়েছেন যে, প্রয়োজনে ইরানের ওপর তৃতীয় হামলা চালাতে ইজরায়েল প্রস্তুত। তিনি বলেন, "এবারের হামলা আরও বেশি শক্তি দিয়ে চালানো হবে।" এদিকে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, "আমরা যেকোনও পরিস্থিতির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।"

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