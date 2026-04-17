হরমুজ প্রণালী খুলে দিল ইরান, 'নৌসেনার অবরোধ' থাকবে; ঘোষণা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের
শর্তসাপেক্ষে হরমুজ প্রণালী খুলতে সম্মত হয়েছে ইরান ৷ এই খবরে আমেরিকা অবশ্য দাবি করেছে, ইরান আর কখনও এই জলপথ বন্ধই করবে না ৷
By PTI
Published : April 17, 2026 at 9:08 PM IST
তেহরান ও ওয়াশিংটন, 17 এপ্রিল: হরমুজ প্রণালী আপাতত সবার জন্য খুলে দিল ইরান ৷ কিন্তু এই জলপথের যে অংশটি ইরানের মেরিটাইম অর্গানাইজেশন ঘোষণা করেছে, শুধু সেই পথের কথাই ঘোষণা করা হয়েছে ৷ প্রতিবেশী লেবাননের সঙ্গে ইজরায়েলের সাময়িক যুদ্ধবিরতির জন্য নিজেদের কঠোর অবস্থান থেকে সরল তেহরান ৷ গতকালই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লেবানন ও ইজরায়েলের মধ্যে 10 দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন ৷
তিনি অবশ্য এদিন জানিয়েছেন, এই বিরতি সম্পূর্ণ হয়নি ৷ তবে ইরান এই কৌশলী জলপথ খোলায় তা এবার হয়ে যাবে ৷ শুক্রবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, "লেবাননের যুদ্ধবিরতির জন্য হরমুজ প্রণালী সবার জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ৷" এর সঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, "ইরানের জলপথ ও বন্দর পরিচালনাকারী সংগঠন যে কোঅর্ডিনেটেড রুট-এর কথা উল্লেখ করেছে ৷"
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
এর মধ্যে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, বন্ধু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুরোধে লেবাননের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল ৷ হেজবোল্লার বিরুদ্ধে প্রচার এখনও বাকি ৷ নেতানিয়াহু দাবি করেন, ইজরায়েল হেজবোল্লার 90 শতাংশ ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট ধ্বংস করে দিয়েছে ৷ তিনি জানান, "আমরা ওদের ধ্বংস করার কাজ এখনও শেষ করিনি ৷"
এদিকে প্রতিপক্ষ ইরানের হরমুজ খোলার ঘোষণার পরই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশাল-এ লেখেন, "ইরান এখনি ঘোষণা করেছে, হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ খোলা এবং যাতায়াত করা যাবে ৷ ধন্যবাদ ৷" একের পর এক পোস্টে তিনি লিখতে থাকেন, "হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খোলা থাকলেও আমেরিকার নৌসেনা যে অবরোধ করেছিল, তা থাকবে ৷ ইরানের সঙ্গে আমাদের লেনদেন 100 শতাংশ সম্পূর্ণ ৷"
আরেকটি পোস্টে প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, "ইরান আর কখনও হরমুজ প্রণালী বন্ধ না-করায় সম্মত হয়েছে ৷ বিশ্বের বিরুদ্ধে একে আর কখনও অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে না ৷" আরেকটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, "বিশ্বের জন্য একটা দুর্দান্ত দিন ৷" ইরানের হরমুজ প্রণালী খোলার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প ৷ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েতকেও ৷
গত 28 ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সঙ্গে যোগসাজশে ইরানের তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ তারপর ইরানও পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরব, আরব আমির শাহি, কাতার, কুয়েতের মতো দেশগুলির মার্কিন সেনাঘাঁটি, তৈল শোধনাগারকে নিশানা করে হামলা চালায় ৷ এর সঙ্গে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ৷ বিশ্বের এই কৌশলী জলপথ দিয়ে 20 শতাংশ জ্বালানি পরিবাহিত হয় ৷ তাই হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷
এই আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার ইরানকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকেন ৷ কিন্তু ইরান কোনও ভাবেই এই হুমকির কাছে মাথা নত করেনি ৷ হরমুজ প্রণালী বন্ধই ছিল ৷ এর মধ্যে গত 7 এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয় আমেরিকা ও ইরান ৷ এরপর 11 এপ্রিল রাজধানী ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও দেশের ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনিরের মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপনের বৈঠকে বসে ইরান ও আমেরিকার নেতৃত্ব ৷ কিন্তু রাতভর আলোচনার পরেও কোনও সমাধান পাওয়া যায়নি ৷
হরমুজ প্রণালী আঞ্চলিক জলপথ বলে দাবি করে ইরান ৷ এই জলপথ আন্তর্জাতিক নয়, তাই হরমুজে কর্তৃত্ব একমাত্র ইরানেরই থাকবে বলে অনড় থাকে তেহরান ৷ এই পরিস্থিতিতে গত 12 এপ্রিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাল্টা ঘোষণা করেন, আমেরিকার নৌসেনা এবার হরমুজ প্রণালীতে জাহাজের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করবে ৷ তারাও পাল্টা অবরোধ করবে ৷ ইরান এই জলপথ দিয়ে জাহাজ যাতায়াতে মাশুল নিচ্ছে, তা হতে দেবে না আমেরিকা ৷