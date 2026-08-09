এখনই শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা নয়, হরমুজ প্রণালী খোলার নতুন শর্ত দিল ইরান

এখনই শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা নয়, হরমুজ প্রণালী খোলার নতুন শর্ত দিল ইরান
মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-আমেরিকার মধ্যে শান্তিচুক্তি এখনই হচ্ছে না বলে জানিয়ে দিয়েছে তেহরান ৷ সমঝোতা তখনই হবে, যখন আমেরিকা নিজের ভুল শুধরে নেবে ৷
Published : August 9, 2026 at 6:53 PM IST
তেহরান, 9 অগস্ট: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমেরিকা আর ইরানের চুক্তির দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দুনিয়া। এবার সেই চুক্তির শর্ত হিসেবে আমেরিকার কাছে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি করল ইরান ৷ পাশাপাশি নিঃশর্তে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তও রেখেছে তেহরান ৷ সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমেরিকা তার আচরণ সংশোধন করবে, ততক্ষণ হরমুজ প্রণালী খুলবে না ইরান ৷
বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, ইরান ও আমেরিকার মধ্যে এই মুহূর্তে শান্তি চুক্তি নিয়ে কোনও কথাবার্তা হচ্ছে না ৷ তিনি জোর দিয়ে জানান, ওয়াশিংটন তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ৷ এবং এর জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷ তারপরই চুক্তি নিয়ে বাকি কথা হতে পারে ৷ সরাসরি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে এই বার্তা না পাঠালেও মধ্যস্থতাকারীরা তাঁর কাছে তেহরানের এই শর্ত পৌঁছে দিয়েছেন ৷ কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আলোচনা বলতে নারাজ বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি ৷
এদিকে স্থানীয় সময় শনিবার আমেরিকার সেন্টকম জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে অবরোধ জারি রেখেছে তারা ৷ 53টি বাণিজ্যিক জাহাজের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা ৷ মানবিক ত্রাণ বোঝাই 30টি জাহাজকে যেতে দেওয়া হয়েছে ৷ এর সঙ্গে ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনে F/A-18E সুপার হরনেটকে যে কোনও সময় হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷
জুন মাসে যে সমঝোতা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা এবং বাজেয়াপ্ত সম্পদ মুক্ত করার বিষয়টি । ইরানের তরফে বলা হয়েছিল, এই শর্ত না মানলে পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে তারা সরে আসবে না । ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের পথ থেকেও বিচ্যুত হবে না । এর সঙ্গে এবার ক্ষতিপূরণের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে । ইরানের স্পষ্ট দাবি, আমেরিকা তাদের যে সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে তা অবিলম্বে ফিরিয়ে না দিলে তারা হরমুজ প্রণালীটি খুলবে না ৷
ইরান-আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী উপসাগরীয় আরব দেশ ওমান এই আলোচনা নিয়ে সেভাবে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা হচ্ছে না ৷ দেশের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা 'ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরিবেশে' চলছে ৷ একই সঙ্গে তারা প্রণালীতে জাহাজগুলির উপর হামলার নিন্দাও জানিয়েছে ৷