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এখনই শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা নয়, হরমুজ প্রণালী খোলার নতুন শর্ত দিল ইরান

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-আমেরিকার মধ্যে শান্তিচুক্তি এখনই হচ্ছে না বলে জানিয়ে দিয়েছে তেহরান ৷ সমঝোতা তখনই হবে, যখন আমেরিকা নিজের ভুল শুধরে নেবে ৷

A billboard depicting a fallen Statue of Liberty and crowds carrying Iranian and Shiite flags overlooks Revolution Square as traffic drives by in Tehran, Iran, Monday, Aug. 3, 2026. (AP)
শান্তি চুক্তি নিয়ে ইরানের নয়া শর্ত (ছবি: এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 6:53 PM IST

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তেহরান, 9 অগস্ট: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমেরিকা আর ইরানের চুক্তির দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দুনিয়া। এবার সেই চুক্তির শর্ত হিসেবে আমেরিকার কাছে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি করল ইরান ৷ পাশাপাশি নিঃশর্তে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তও রেখেছে তেহরান ৷ সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমেরিকা তার আচরণ সংশোধন করবে, ততক্ষণ হরমুজ প্রণালী খুলবে না ইরান ৷

বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, ইরান ও আমেরিকার মধ্যে এই মুহূর্তে শান্তি চুক্তি নিয়ে কোনও কথাবার্তা হচ্ছে না ৷ তিনি জোর দিয়ে জানান, ওয়াশিংটন তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ৷ এবং এর জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷ তারপরই চুক্তি নিয়ে বাকি কথা হতে পারে ৷ সরাসরি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে এই বার্তা না পাঠালেও মধ্যস্থতাকারীরা তাঁর কাছে তেহরানের এই শর্ত পৌঁছে দিয়েছেন ৷ কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আলোচনা বলতে নারাজ বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি ৷

Small boats line the shore as cargo ships and other commercial vessels appear anchored in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Monday, July 27, 2026. (AP)
হরমুজ প্রণালীর বান্দার আব্বাসে ছোট জাহাজ (ছবি: এপি)

এদিকে স্থানীয় সময় শনিবার আমেরিকার সেন্টকম জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে অবরোধ জারি রেখেছে তারা ৷ 53টি বাণিজ্যিক জাহাজের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা ৷ মানবিক ত্রাণ বোঝাই 30টি জাহাজকে যেতে দেওয়া হয়েছে ৷ এর সঙ্গে ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনে F/A-18E সুপার হরনেটকে যে কোনও সময় হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷

জুন মাসে যে সমঝোতা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা এবং বাজেয়াপ্ত সম্পদ মুক্ত করার বিষয়টি । ইরানের তরফে বলা হয়েছিল, এই শর্ত না মানলে পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে তারা সরে আসবে না । ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের পথ থেকেও বিচ্যুত হবে না । এর সঙ্গে এবার ক্ষতিপূরণের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে । ইরানের স্পষ্ট দাবি, আমেরিকা তাদের যে সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে তা অবিলম্বে ফিরিয়ে না দিলে তারা হরমুজ প্রণালীটি খুলবে না ৷

ইরান-আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী উপসাগরীয় আরব দেশ ওমান এই আলোচনা নিয়ে সেভাবে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা হচ্ছে না ৷ দেশের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা 'ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরিবেশে' চলছে ৷ একই সঙ্গে তারা প্রণালীতে জাহাজগুলির উপর হামলার নিন্দাও জানিয়েছে ৷

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