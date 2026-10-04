সামরিক অভিযান নয়, আলোচনাই সংঘাত শেষের একমাত্র সমাধান: আমেরিকাকে বার্তা ইরানের

সামরিক অভিযান নয়, আলোচনাই সংঘাত শেষের একমাত্র সমাধান: আমেরিকাকে বার্তা ইরানের
Iran US Conflict Solution: ইরান-আমেরিকার সংঘাত নিয়ে আলোচনা থমকে গিয়েছে ৷ এই আবহে তেহরান বার্তা দিল, আলোচনাই একমাত্র সমাধান ৷
Published : October 4, 2026 at 9:35 PM IST
তেহরান, 4 অক্টোবর: সামরিক সংঘাতের পরিবর্তে ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমেই দুই দেশের সংঘাতের সমাধান সম্ভব ৷ রবিবার আমেরিকাকে এই বার্তাই দিল ইরান ৷
বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের একটি সমাবেশে বক্তৃতার সময় ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেন, "শুধু আলোচনার মাধ্যমেই এই সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব ৷" তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আমেরিকা যদি সামরিক সংঘাতের পথেই চলতে থাকে, তবে তেহরানও কড়া জবাব দেবে ৷"
সংবাদ সংস্থা এএফপি-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ইরানের বিদেশমন্ত্রী বলেন, "শত্রুরা যদি আবারও সামরিক সংঘাতের পথ বেছে নেয়, তবে আমাদের জবাব আগের চেয়েও বেশি জোরালো হবে । আমরা আরও অধিক শক্তি দিয়ে নিজেদের রক্ষা করব ৷ এর কোনও সামরিক সমাধান নেই, কিংবা নতুন কোনও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমেও সমাধান মিলবে না ৷" তিনি জোর দিয়ে বলেন, শুধু 'ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে আলোচনা'ই এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারে ৷
যুদ্ধ অবসানের আলোচনা যখন কার্যত থমকে গিয়েছে, ঠিক তখনই এই মন্তব্য এল ইরানের তরফে ৷ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আমেরিকা ও ইজরায়েলের শুরু করা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সামরিক পখ বেছে নিয়েছিল আমেরিকা । ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে ইরানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য় করতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প । তাতে কাজের কাজ হয়নি ৷ এই অবস্থায় সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ওয়াশিংটন সামরিক অভিযানের পরিবর্তে ইরানের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল বেছে নিয়েছে ৷
স্থায়ী সমাধানের একটি কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে গত জুন মাসে আমেরিকা ও ইরান একটি সমঝোতা স্মারকে সম্মত হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই চুক্তি ভেস্তে যায়— যার অন্যতম কারণ ছিল হরমুজ প্রণালী খোলা নিয়ে থাকা মতবিরোধ ৷ রবিবার ব্রিটেনের একটি সংস্থা জানিয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল ও গ্যাস পরিবহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে অজ্ঞাত কোনও প্রজেক্টাইলের (ক্ষেপণাস্ত্র বা প্রক্ষেপক বস্তু) আঘাতে একটি ব্রিটিশ ট্যাঙ্কার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷
আমেরিকা ও ইরান জুন মাসে স্থায়ী সমাধানের রূপরেখা সংবলিত একটি সমঝোতা স্মারকে সম্মত হলেও, হরমুজ প্রণালীতে বিভিন্ন জাহাজের উপর ইরানের হামলার জেরে আমেরিকা পুনরায় সামরিক অভিযান শুরু করে ৷
যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইরান এই গুরুত্বপূর্ণ নৌ-চলাচল পথের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং তাদের অনুমতি ছাড়া চলাচলকারী জাহাজগুলির উপর হামলা চালাচ্ছে ৷ আমেরিকা ইরানের বন্দরগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা অবরোধ আরোপ করেছে এবং এই অবরোধ লঙ্ঘনের অভিযোগে বিভিন্ন জাহাজের উপর হামলাও চালিয়েছে ৷
রবিবার ব্রিটেনের সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা ইউকেএমটিও (UKMTO) জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে একটি ট্যাঙ্কার "অজ্ঞাত কোনও প্রজেক্টাইলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে ইঞ্জিন রুমের ক্ষতি হয়েছে"। তবে জাহাজের নাবিক ও কর্মীরা নিরাপদেই আছেন এবং পরিবেশগত ক্ষতিরও খবর পাওয়া যায়নি ৷ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা ঘটনার তারিখ, জাহাজটি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল, কিংবা এটি কোনও তেলবাহী ট্যাঙ্কার নাকি এলএনজি-বাহী জাহাজ— সেসব বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি ৷
গত সপ্তাহে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার অধিবেশন চলাকালীন ইরান ও আমেরিকার আধিকারিকরা পরোক্ষ আলোচনায় বসেন ৷ তেহরান জানায়, তারা হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য সাতটি শর্ত পেশ করেছে ৷
অন্য দাবির পাশাপাশি ইরান মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধবিরতি, বিদেশে আটকে থাকা তাদের সম্পদ মুক্ত করা, তেলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং মার্কিন নৌ-অবরোধ অবসানের দাবি জানিয়েছে ৷ তবে ট্রাম্প এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তী আলোচনা কিংবা নতুন করে সামরিক অভিযানের পথ— উভয়ই খোলা রেখেছেন ৷
ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই রবিবার আমেরিকার দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাবটিকে 'পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে তাদের আগের প্রস্তাবগুলিরই অনুরূপ' বলে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছি, আমাদের আগ্রহ হরমুজ প্রণালী ৷" তিনি আরও যোগ করেন, এই জলপথটি পুনরায় চালু করার জন্য 'ইরানের বাণিজ্যিক নৌ-চলাচলে সৃষ্ট বাধার অবসান এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা' প্রয়োজন ৷
আমেরিকা ও ইজরায়েল এই যুদ্ধকে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছে ৷ যদিও ইরান বরাবরই এমন কোনও লক্ষ্য থাকার কথা অস্বীকার করে এসেছে ৷ তবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বের জ্বালানি বাজারে তীব্র চাপানউতোর সৃষ্টি হয়েছে ৷ এই আবহে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু দ্রুত প্রণালীটি পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ের দিকে সরে আসে ৷
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1 সেপ্টেম্বরের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর কোনও হামলা চালায়নি, তবে সম্প্রতি তারা ওই অঞ্চলে নতুন করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে ৷ মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'অ্যাক্সিওস' (Axios) জানিয়েছে, ইরানের সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক হামলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি স্থাপনাগুলিকে রক্ষার লক্ষ্যে ওয়াশিংটন সৌদি আরব ও কাতারে অতিরিক্ত 'প্যাট্রিয়ট মিসাইল ব্যাটারি' মোতায়েন করেছে ৷
অ্যাক্সিওস জানায়, শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা ইরান-সংক্রান্ত যুদ্ধ এবং ইয়েমেনের সংঘাত নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠকে বসেন ৷ ইয়েমেনে তেহরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং সৌদি আরবের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ৷