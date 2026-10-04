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সামরিক অভিযান নয়, আলোচনাই সংঘাত শেষের একমাত্র সমাধান: আমেরিকাকে বার্তা ইরানের

Iran US Conflict Solution: ইরান-আমেরিকার সংঘাত নিয়ে আলোচনা থমকে গিয়েছে ৷ এই আবহে তেহরান বার্তা দিল, আলোচনাই একমাত্র সমাধান ৷

Iranian army cadets sing the national anthem during the opening ceremony of one of the military training centers for volunteers being set up throughout squares in downtown Tehran, Iran, Saturday, Oct. 3, 2026
ইরানের সেনাবাহিনী (ছবি: এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2026 at 9:35 PM IST

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তেহরান, 4 অক্টোবর: সামরিক সংঘাতের পরিবর্তে ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমেই দুই দেশের সংঘাতের সমাধান সম্ভব ৷ রবিবার আমেরিকাকে এই বার্তাই দিল ইরান ৷

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের একটি সমাবেশে বক্তৃতার সময় ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেন, "শুধু আলোচনার মাধ্যমেই এই সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব ৷" তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আমেরিকা যদি সামরিক সংঘাতের পথেই চলতে থাকে, তবে তেহরানও কড়া জবাব দেবে ৷"

সংবাদ সংস্থা এএফপি-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ইরানের বিদেশমন্ত্রী বলেন, "শত্রুরা যদি আবারও সামরিক সংঘাতের পথ বেছে নেয়, তবে আমাদের জবাব আগের চেয়েও বেশি জোরালো হবে । আমরা আরও অধিক শক্তি দিয়ে নিজেদের রক্ষা করব ৷ এর কোনও সামরিক সমাধান নেই, কিংবা নতুন কোনও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমেও সমাধান মিলবে না ৷" তিনি জোর দিয়ে বলেন, শুধু 'ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে আলোচনা'ই এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারে ৷

যুদ্ধ অবসানের আলোচনা যখন কার্যত থমকে গিয়েছে, ঠিক তখনই এই মন্তব্য এল ইরানের তরফে ৷ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আমেরিকা ও ইজরায়েলের শুরু করা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সামরিক পখ বেছে নিয়েছিল আমেরিকা । ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে ইরানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য় করতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প । তাতে কাজের কাজ হয়নি ৷ এই অবস্থায় সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ওয়াশিংটন সামরিক অভিযানের পরিবর্তে ইরানের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল বেছে নিয়েছে ৷

স্থায়ী সমাধানের একটি কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে গত জুন মাসে আমেরিকা ও ইরান একটি সমঝোতা স্মারকে সম্মত হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই চুক্তি ভেস্তে যায়— যার অন্যতম কারণ ছিল হরমুজ প্রণালী খোলা নিয়ে থাকা মতবিরোধ ৷ রবিবার ব্রিটেনের একটি সংস্থা জানিয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল ও গ্যাস পরিবহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে অজ্ঞাত কোনও প্রজেক্টাইলের (ক্ষেপণাস্ত্র বা প্রক্ষেপক বস্তু) আঘাতে একটি ব্রিটিশ ট্যাঙ্কার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷

আমেরিকা ও ইরান জুন মাসে স্থায়ী সমাধানের রূপরেখা সংবলিত একটি সমঝোতা স্মারকে সম্মত হলেও, হরমুজ প্রণালীতে বিভিন্ন জাহাজের উপর ইরানের হামলার জেরে আমেরিকা পুনরায় সামরিক অভিযান শুরু করে ৷

যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই ইরান এই গুরুত্বপূর্ণ নৌ-চলাচল পথের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং তাদের অনুমতি ছাড়া চলাচলকারী জাহাজগুলির উপর হামলা চালাচ্ছে ৷ আমেরিকা ইরানের বন্দরগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা অবরোধ আরোপ করেছে এবং এই অবরোধ লঙ্ঘনের অভিযোগে বিভিন্ন জাহাজের উপর হামলাও চালিয়েছে ৷

রবিবার ব্রিটেনের সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা ইউকেএমটিও (UKMTO) জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে একটি ট্যাঙ্কার "অজ্ঞাত কোনও প্রজেক্টাইলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে ইঞ্জিন রুমের ক্ষতি হয়েছে"। তবে জাহাজের নাবিক ও কর্মীরা নিরাপদেই আছেন এবং পরিবেশগত ক্ষতিরও খবর পাওয়া যায়নি ৷ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা ঘটনার তারিখ, জাহাজটি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল, কিংবা এটি কোনও তেলবাহী ট্যাঙ্কার নাকি এলএনজি-বাহী জাহাজ— সেসব বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি ৷

গত সপ্তাহে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার অধিবেশন চলাকালীন ইরান ও আমেরিকার আধিকারিকরা পরোক্ষ আলোচনায় বসেন ৷ তেহরান জানায়, তারা হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য সাতটি শর্ত পেশ করেছে ৷

অন্য দাবির পাশাপাশি ইরান মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধবিরতি, বিদেশে আটকে থাকা তাদের সম্পদ মুক্ত করা, তেলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং মার্কিন নৌ-অবরোধ অবসানের দাবি জানিয়েছে ৷ তবে ট্রাম্প এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তী আলোচনা কিংবা নতুন করে সামরিক অভিযানের পথ— উভয়ই খোলা রেখেছেন ৷

ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই রবিবার আমেরিকার দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাবটিকে 'পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে তাদের আগের প্রস্তাবগুলিরই অনুরূপ' বলে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছি, আমাদের আগ্রহ হরমুজ প্রণালী ৷" তিনি আরও যোগ করেন, এই জলপথটি পুনরায় চালু করার জন্য 'ইরানের বাণিজ্যিক নৌ-চলাচলে সৃষ্ট বাধার অবসান এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা' প্রয়োজন ৷

আমেরিকা ও ইজরায়েল এই যুদ্ধকে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছে ৷ যদিও ইরান বরাবরই এমন কোনও লক্ষ্য থাকার কথা অস্বীকার করে এসেছে ৷ তবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বের জ্বালানি বাজারে তীব্র চাপানউতোর সৃষ্টি হয়েছে ৷ এই আবহে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু দ্রুত প্রণালীটি পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ের দিকে সরে আসে ৷

1 সেপ্টেম্বরের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর কোনও হামলা চালায়নি, তবে সম্প্রতি তারা ওই অঞ্চলে নতুন করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে ৷ মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'অ্যাক্সিওস' (Axios) জানিয়েছে, ইরানের সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক হামলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি স্থাপনাগুলিকে রক্ষার লক্ষ্যে ওয়াশিংটন সৌদি আরব ও কাতারে অতিরিক্ত 'প্যাট্রিয়ট মিসাইল ব্যাটারি' মোতায়েন করেছে ৷

অ্যাক্সিওস জানায়, শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা ইরান-সংক্রান্ত যুদ্ধ এবং ইয়েমেনের সংঘাত নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠকে বসেন ৷ ইয়েমেনে তেহরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং সৌদি আরবের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ৷

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