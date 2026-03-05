ভারত মহাসাগরে অতিথি যুদ্ধজাহাজে হামলা, 'পস্তাবে আমেরিকা'; হুঁশিয়ারি ইরানের

ভারত মহাসাগরে অতিথি যুদ্ধজাহাজে হামলা, 'পস্তাবে আমেরিকা'; হুঁশিয়ারি ইরানের
শ্রীলঙ্কার উপকূলে আমেরিকার সাবমেরিনের ধাক্কায় ডুবেছে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম টর্পেডো ছুড়েছে আমেরিকা ৷
Published : March 5, 2026 at 3:19 PM IST
তেহরান, 5 মার্চ: মার্কিন সাবমেরিনের ধাক্কায় ভারত মহাসাগরে ডুবেছে ইরানের ফ্রিগেট 'আইরিস দেনা' ৷ এর জন্য পস্তাবে আমেরিকা ৷ বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ৷ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের আঁচ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে জলপথে আমেরিকার এই হামলা ৷
ইজরায়েল-আমেরিকা বনাম ইরান সংঘাতের পঞ্চম দিনে সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "ইরানের তীর থেকে 2 হাজার মাইল দূরে আমেরিকার এই নৃশংসতার জন্য আমেরিকাকে মূল্য দিতে হবে ৷ ভারতীয় নৌবাহিনীর অতিথি জাহাজ ফ্রিগেট 'আইরিস দেনা'য় প্রায় 130 জন নাবিক ছিলেন ৷ কোনও সতর্কতা না-দিয়েই আন্তর্জাতিক জলসীমায় জাহাজে ধাক্কা দিয়েছে ৷ আমার কথা মনে রাখবেন: আমেরিকা যা করেছে তার জন্য অনুশোচনা করতে হবে ৷"
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk
মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো
গত 18-25 ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনমে ভারতীয় নৌবাহিনীর মহড়া 'মিলান 2026' অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই মহড়ায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইরানের অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ফ্রিগেট 'আইরিস দেনা'-ও অংশ নিয়েছিল ৷ মহড়া শেষে ফ্রিগেটটি ইরানে ফিরে যাচ্ছিল ৷ এর মধ্যে মার্কিন সাবমেরিন ইরানের ফ্রিগেটকে নিশানা করে মার্ক 48 টর্পেডো ছোড়ে ৷ ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার গাল্লির প্রায় 44 নটিক্যাল মাইল দূরে এই টর্পেডো ছোড়া হয় ৷
বুধবার শ্রীলঙ্কা কর্তৃপক্ষ জানায়, ভারত মহাসাগরে একটি ডুবন্ত জাহাজ থেকে প্রায় 80টি বেশি দেহ উদ্ধার করেছে তাদের নৌবাহিনী ৷ জাহাজটি ইরানের নৌবাহিনীর ফ্রিগেট আইরিস দেনা ৷ কেন এই জাহাজটি ডুবল, তার কারণ স্পষ্ট করেনি দ্বীপরাষ্ট্র ৷
#WATCH | On the Israel-Iran conflict, US Secretary of War Pete Hegseth says, " ...in fact, yesterday in the indian ocean, and we'll play it on the screen there, an american submarine sank an iranian warship that thought it was safe in international waters. instead, it was sunk by… pic.twitter.com/egZvwGytaL— ANI (@ANI) March 4, 2026
ভারতীয় সময় এদিন সন্ধ্যায় আমেরিকার যুদ্ধসচিব পিট হেগসেথ ইরানের জাহাজে মার্কিন সাবমেরিনের হামলার কথা নিশ্চিত করেন ৷ এই ধাক্কার ফলে আইরিস দেনা নামের ফ্রিগেট শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলের কাছে ডুবেছে বলে জানান তিনি ৷
হামলার কথা নিশ্চিত করে আমেরিকা
পেন্টাগনে মিডিয়া ব্রিফিংয়ের সময় পিট হেগসেথ বলেন, "গতকাল (মঙ্গলবার) ভারত মহাসাগরে আমেরিকার একটি সাবমেরিন ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে ৷ বরং বলা ভালো টর্পেডো ডুবিয়ে দিয়েছে ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম টর্পেডোর হামলায় কোনও শত্রু দেশের জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটল ৷" এর পরদিন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি আমেরিকাকে চরম ফলাফলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷
.@SECWAR “In the Indian Ocean—an American submarine sunk an Iranian warship, that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo—Quiet Death.” https://t.co/N7GUIN4oy7— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) March 4, 2026
আমেরিকা এই জাহাজ-ডুবিকে নিঃশব্দে মৃত্যু বলে উল্লেখ করেছে ৷ এই ঘটনা ঘটেছে শ্রীলঙ্কার জলসীমায় উদ্ধার জোনের মধ্যে ৷ গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর যৌথ হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ সেই থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত চলছে ৷ আমেরিকা ইরান-বিরোধী এই অভিযানকে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' আখ্যা দিয়েছে ৷ অন্যদিকে ইরান 'অপারেশন রোরিং লায়ন' বলে উল্লেখ করেছে ৷ ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার মাঝেই এই হামলা চালায় দুই দেশ ৷ ইরানও পাল্টা হামলায় মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশের মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ৷