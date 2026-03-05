ETV Bharat / international

ভারত মহাসাগরে অতিথি যুদ্ধজাহাজে হামলা, 'পস্তাবে আমেরিকা'; হুঁশিয়ারি ইরানের

শ্রীলঙ্কার উপকূলে আমেরিকার সাবমেরিনের ধাক্কায় ডুবেছে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম টর্পেডো ছুড়েছে আমেরিকা ৷

US Submarine torpedo sunk Iran Frigate
ভারত মহাসাগরে মার্কিন সাবমেরিনের ধাক্কায় ডুবেছে ইরানের ফ্রিগেট (ছবি: এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেহরান, 5 মার্চ: মার্কিন সাবমেরিনের ধাক্কায় ভারত মহাসাগরে ডুবেছে ইরানের ফ্রিগেট 'আইরিস দেনা' ৷ এর জন্য পস্তাবে আমেরিকা ৷ বৃহস্পতিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ৷ মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের আঁচ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে জলপথে আমেরিকার এই হামলা ৷

ইজরায়েল-আমেরিকা বনাম ইরান সংঘাতের পঞ্চম দিনে সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "ইরানের তীর থেকে 2 হাজার মাইল দূরে আমেরিকার এই নৃশংসতার জন্য আমেরিকাকে মূল্য দিতে হবে ৷ ভারতীয় নৌবাহিনীর অতিথি জাহাজ ফ্রিগেট 'আইরিস দেনা'য় প্রায় 130 জন নাবিক ছিলেন ৷ কোনও সতর্কতা না-দিয়েই আন্তর্জাতিক জলসীমায় জাহাজে ধাক্কা দিয়েছে ৷ আমার কথা মনে রাখবেন: আমেরিকা যা করেছে তার জন্য অনুশোচনা করতে হবে ৷"

মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো

গত 18-25 ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনমে ভারতীয় নৌবাহিনীর মহড়া 'মিলান 2026' অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই মহড়ায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইরানের অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ফ্রিগেট 'আইরিস দেনা'-ও অংশ নিয়েছিল ৷ মহড়া শেষে ফ্রিগেটটি ইরানে ফিরে যাচ্ছিল ৷ এর মধ্যে মার্কিন সাবমেরিন ইরানের ফ্রিগেটকে নিশানা করে মার্ক 48 টর্পেডো ছোড়ে ৷ ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার গাল্লির প্রায় 44 নটিক্যাল মাইল দূরে এই টর্পেডো ছোড়া হয় ৷

বুধবার শ্রীলঙ্কা কর্তৃপক্ষ জানায়, ভারত মহাসাগরে একটি ডুবন্ত জাহাজ থেকে প্রায় 80টি বেশি দেহ উদ্ধার করেছে তাদের নৌবাহিনী ৷ জাহাজটি ইরানের নৌবাহিনীর ফ্রিগেট আইরিস দেনা ৷ কেন এই জাহাজটি ডুবল, তার কারণ স্পষ্ট করেনি দ্বীপরাষ্ট্র ৷

ভারতীয় সময় এদিন সন্ধ্যায় আমেরিকার যুদ্ধসচিব পিট হেগসেথ ইরানের জাহাজে মার্কিন সাবমেরিনের হামলার কথা নিশ্চিত করেন ৷ এই ধাক্কার ফলে আইরিস দেনা নামের ফ্রিগেট শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ উপকূলের কাছে ডুবেছে বলে জানান তিনি ৷

হামলার কথা নিশ্চিত করে আমেরিকা

পেন্টাগনে মিডিয়া ব্রিফিংয়ের সময় পিট হেগসেথ বলেন, "গতকাল (মঙ্গলবার) ভারত মহাসাগরে আমেরিকার একটি সাবমেরিন ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে ৷ বরং বলা ভালো টর্পেডো ডুবিয়ে দিয়েছে ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম টর্পেডোর হামলায় কোনও শত্রু দেশের জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটল ৷" এর পরদিন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি আমেরিকাকে চরম ফলাফলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷

আমেরিকা এই জাহাজ-ডুবিকে নিঃশব্দে মৃত্যু বলে উল্লেখ করেছে ৷ এই ঘটনা ঘটেছে শ্রীলঙ্কার জলসীমায় উদ্ধার জোনের মধ্যে ৷ গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর যৌথ হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ সেই থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত চলছে ৷ আমেরিকা ইরান-বিরোধী এই অভিযানকে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' আখ্যা দিয়েছে ৷ অন্যদিকে ইরান 'অপারেশন রোরিং লায়ন' বলে উল্লেখ করেছে ৷ ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার মাঝেই এই হামলা চালায় দুই দেশ ৷ ইরানও পাল্টা হামলায় মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশের মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ৷

TAGGED:

US ISRAEL ATTACK IRAN
IRAN SHIP US ATTACK
IRAN WARSHIP SUNK
ইরানের জাহাজ ডুবি
US IRAN ISRAEL STRIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.