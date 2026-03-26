হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলে ছাড় ভারত-সহ পাঁচ দেশের, স্পষ্ট জানালেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী

অবশেষে হরমুজ প্রণালী ব্যবহার করা নিয়ে সরাসরি ঘোষণা ইরানের ৷ বন্ধু দেশগুলির নৌযান চলাচলে আর কোনও বাধা নেই ৷ তালিকায় ভারতও ৷

Indian Vessel
সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে আনা অপরিশোধিত তেল বহনকারী ভারতীয় জাহাজ 18 মার্চ মুন্দ্রার আদানি বন্দরে নোঙর করার মুহূর্ত (ANI)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 26, 2026 at 7:49 AM IST

মুম্বই, 26 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের মধ্যেই হরমুজ প্রণালী নিয়ে ভারতের জন্য সুখবর শোনাল ইরান ৷ বৃহস্পতিবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন যে, ভারত-সহ বেশ কিছু বন্ধুসম দেশের নৌযান চলাচলের জন্য তারা হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত রাখার অনুমতি দিয়েছেন ।

বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে এক্স পোস্টে মুম্বইয়ে অবস্থিত ইরানের কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যালয় জানায়, "ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, আমরা চিন, রাশিয়া, ভারত, ইরাক এবং পাকিস্তান-সহ বন্ধুসম দেশগুলোর জন্য হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের অনুমতি দিয়েছি ।"

হরমুজ প্রণালী হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সংকীর্ণ জলপথ ৷ যা পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে । বর্তমানে অধিকাংশ বাণিজ্যিক নৌচলাচলের জন্য এই প্রণালীটি কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে আছে ৷ কারণ আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ইরান এই প্রণালীটিকে একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে । বিশ্বের মোট তেল ব্যবহারের 20 শতাংশেরও বেশি এই প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হয়, আর এ কারণেই বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হরমুজের গুরুত্ব অপরিসীম ।

Strait of Hormuz
হরমুজ প্রণালীর গ্রাফিক্স চিত্র (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

কনস্যুলেট জেনারেলের ওই পোস্টটি করার কয়েক ঘণ্টা পরেই, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরেন ।

এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "বিশ্বজুড়ে ফসল রোপণের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, হরমুজ প্রণালী দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকার ফলে তেল, গ্যাস এবং সারের পরিবহণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে । এই অঞ্চলজুড়ে এবং এর বাইরেও সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এবং গভীর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে । যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিগুলো কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে । আর সেই পরিণতিগুলো কমিয়ে আনার সর্বোত্তম উপায়টি অত্যন্ত স্পষ্ট: যুদ্ধ বন্ধ করুন—অবিলম্বে ।"

গুতেরেস আমেরিকা এবং ইজরায়েলের প্রতি পশ্চিম এশিয়ায় চলমান যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমেরিকা ও ইজরায়েলের প্রতি আমার বার্তা হল—যুদ্ধ বন্ধ করার এখনই উপযুক্ত সময়; কারণ মানুষের দুর্ভোগ ক্রমশ বাড়ছে, সাধারণ নাগরিকদের হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব দিন দিন আরও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠছে । অন্যদিকে, ইরানের প্রতি আমার বার্তা —সংঘাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, এমন প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর হামলা চালানো বন্ধ করুন ।"

এর আগে গত 25 মার্চ, নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ইরানের কূটনৈতিক মিশন জানিয়েছিল যে, তারা হরমুজ প্রণালী দিয়ে এমন সব নৌযান চলাচলের অনুমতি দেবে, যাদের তারা 'শত্রুভাবাপন্ন নয় এমন নৌযান' (non-hostile vessels) হিসেবে অভিহিত করেছে ।

এক্স পোস্টে তারা ঘোষণা করে, "শত্রুভাবাপন্ন নয় এমন নৌযান (যার মধ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বা সংশ্লিষ্ট নৌযানগুলোও অন্তর্ভুক্ত) হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে চলাচলের সুযোগ পেতে পারে । তবে শর্ত হল, এই নৌযানগুলোকে অবশ্যই ইরানের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সমর্থন করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ইরানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঘোষিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধিমালাগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে ।"

ইরানি প্রতিরক্ষা পরিষদ ঘোষণা করেছে যে, কৌশলগত হরমুজ প্রণালী দিয়ে ‘অ-শত্রুভাবাপন্ন নৌযান’-এর চলাচল এখন কঠোরভাবে ‘ইরানি নেতাদের সঙ্গে পূর্ব-সমন্বয়ের’ ওপর নির্ভরশীল ।

