ETV Bharat / international

ইরানের পাশে রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস পুতিনের

Abbas Araghchi With Vladimir Putin
ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে বৈঠক রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (ছবি: এএনআই)
author img

By ANI

Published : April 27, 2026 at 11:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সেন্ট পিটার্সবার্গ, 27 এপ্রিল: রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা TASS জানিয়েছে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেন্ট পিটার্সবার্গে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে রুশ প্রেসিডেন্ট মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে ইরানকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন৷

বৈঠকে প্রেসিডেন্ট পুতিন কী বলেছেন?

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইরানের জনগণের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে তারা তাদের সার্বভৌমত্বের জন্য সাহসিকতার সাথে লড়াই করছে। পুতিন আরও বলেছেন যে, ইরান এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলির স্বার্থে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি আনতে রাশিয়া সম্ভাব্য সবকিছু করবে। তিনি বলেছেন যে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতার কাছ থেকে বার্তা পাওয়ার পর রাশিয়া তেহরানের স্বার্থ রক্ষায় তাদের সমর্থন করবে। ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তিনি আরও বলেন যে, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া 'সবকিছু' করবে।

কৌশলগত অংশীদারিত্বে জোর আরাঘচির

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি বলেন যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ইরান-রাশিয়া সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে থাকবে। তিনি জানান, দুই দেশের সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, বর্তমানে চলা যুদ্ধ, আঞ্চলিক উত্তেজনা বা আন্তর্জাতিক চাপ রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাকে বিন্দুমাত্র কমাতে পারবে না।

রাশিয়া ও ইরান ইতোমধ্যেই জ্বালানি, প্রতিরক্ষা এবং আঞ্চলিক বিষয়ে সহযোগিতা প্রসারিত করছে। গত বছর এই দুই দেশ একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে।

হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইরান কী বলেছে?

ইরান বলেছে যে, হরমুজ প্রণালীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে নিযুক্ত করা উচিত। ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের প্রধান ইব্রাহিম আজিজি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেছেন যে, সশস্ত্র বাহিনী ইতোমধ্যে হরমুজ প্রণালীটি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং "শত্রু জাহাজ"-এর চলাচল ঠেকানোর চেষ্টা করছে। আজিজি আরও বলেন, প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে যে, এই জলপথ থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় মুদ্রা রিয়ালে পরিশোধ করতে হবে।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে পুতিনের বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য হল দুই দেশের মধ্যে সামরিক ও কৌশলগত সমন্বয় আরও জোরদার করা। এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন রাশিয়া ও ইরান ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের চলা যুদ্ধে একে অপরকে সরাসরি সহায়তা করছে। সম্প্রতি উভয় দেশই একে অপরকে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য এবং বিশেষ করে শাহেদের মতো প্রাণঘাতী ড্রোন সরবরাহ করেছে।

TAGGED:

ABBAS ARAGHCHI
RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
IRAN WAR
RUSSIA IRAN STRATEGIC PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.