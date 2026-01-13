ETV Bharat / international

'শাসনব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে দ্রুত পদক্ষেপ করুন', ট্রাম্পকে আর্জি ইরানের নির্বাসিত যুবরাজের

ইরানের গণবিক্ষোভে প্রথম থেকেই সমর্থন জানিয়েছে আমেরিকা ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানান, বিক্ষোভকারীদের উপর অত্যাচার করা হলে কড়া পদক্ষেপ করবেন ৷

IRAN EXILED PRINCE REZA PAHLAVI
ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভি (ছবি: এপি)
author img

By ANI

Published : January 13, 2026 at 10:15 PM IST

3 Min Read
ওয়াশিংটন, 13 জানুয়ারি: শাসক বিরোধী আন্দোলনে উত্তপ্ত ইরান ৷ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে পশ্চিম এশিয়ার দেশটিতে ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জি জানালেন ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভি ৷ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির নেতৃত্বাধীন ধর্মনির্ভর শাসন ব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটানোর আর্জি নিয়েই ট্রাম্পের দ্বারস্থ রেজা ৷

স্থানীয় সময়, সোমবার এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, "ইরানে হিংসা নিয়ন্ত্রণে আনার একমাত্র উপায়-দ্রুত হস্তক্ষেপ করা ৷ একমাত্র দ্রুত পদক্ষেপ করলেই এই শাসনব্যবস্থাটি অবশেষে ভেঙে পড়বে এবং আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার অবসান ঘটবে ।"

Iran Protest
ইরানের শাসক বিরোধী বিক্ষোভ (ছবি: এপি)

উল্লেখ্য, 1979 সালের ইসলামিক বিপ্লবে রেজা পাহলভির বাবা ইরানের শেষ শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন ৷ তারপর থেকেই নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন যুবরাজ যুবরাজ ৷ 1979 সালের বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানে ক্ষমতা দখল করে বর্তমান শাসনব্যবস্থা ৷ রেজা জানান, তেহরানের উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছেন ৷ যদিও, আলোচনার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেননি ৷

Iran exiled crown prince Reza Pahlavi
ট্রাম্পকে আর্জি ইরানের নির্বাসিত যুবরাজের (ছবি: এপি)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রবিবার সাংবাদিকদের জানান, আলোচনার জন্য ইরানের নেতারা ফোন করেছিলেন ৷ যদিও সামরিক বিকল্পের পথও খোলা রেখেছেন বলে স্পষ্ট জানান ট্রাম্প ৷ অতীতের মতো মানুষ হত্যা শুরু করলে ইরানের উপর কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ ইতিমধ্যেই গণবিক্ষোভে ইরানের মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 648 জন ৷

ট্রাম্পের বক্তব্যের রেশ টেনে সোমবার হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব ক্যারোলিন লেভিট জানান, সামরিক বিকল্পের পথগুলি খোলা রেখেই ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার পথে এগোচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে পশ্চিম এশিয়ার দেশটির উপর এয়ারস্ট্রাইকেরও পথ খুলে রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি ৷ এই আবহে, দেশের নাগরিকদের ইরান ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মার্কিন প্রশাসনের তরফে ৷ দেশ ছাড়তে না-পারলে অন্তত নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইরানের আমেরিকার ভার্চুয়াল দূতাবাসের তরফে ৷

পাহলভি দাবি করেছেন, ট্রাম্পের ঘোষিত 'রেড লাইন' ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে ইরান সরকার ৷ তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনের অবসানের জন্য আলোচনা করতে ইচ্ছুক বলে আন্তর্জাতিক মহলকে বিশ্বাস করাতে চাইছে তেহরান ৷ কিন্তু, এটি তাঁদের একটি চাল ৷ আর তাই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে বলে জানান পাহলভি ৷ সেই সঙ্গে তিনি জানান, ইরানিদের প্রতি ট্রাম্পের সহমর্মিতার অর্থ হল শেষ পর্যন্ত তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া ৷ আর তাঁদের একটাই দাবি-বর্তমান শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটানো ৷ পাহলভিকে গণবিক্ষোভে সমর্থন জানানো কতটা যুক্তিযুক্ত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "এটি একটি যুদ্ধ ৷ আর যুদ্ধে ক্ষতি হবে ৷ মৃত্যু হবে ৷ তবে নিরীহদের মৃত্যু বন্ধ করতে দ্রুত পদক্ষেপের প্রয়োজন ৷"

