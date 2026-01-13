'শাসনব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে দ্রুত পদক্ষেপ করুন', ট্রাম্পকে আর্জি ইরানের নির্বাসিত যুবরাজের
ইরানের গণবিক্ষোভে প্রথম থেকেই সমর্থন জানিয়েছে আমেরিকা ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানান, বিক্ষোভকারীদের উপর অত্যাচার করা হলে কড়া পদক্ষেপ করবেন ৷
By ANI
Published : January 13, 2026 at 10:15 PM IST
ওয়াশিংটন, 13 জানুয়ারি: শাসক বিরোধী আন্দোলনে উত্তপ্ত ইরান ৷ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে পশ্চিম এশিয়ার দেশটিতে ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জি জানালেন ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভি ৷ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির নেতৃত্বাধীন ধর্মনির্ভর শাসন ব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটানোর আর্জি নিয়েই ট্রাম্পের দ্বারস্থ রেজা ৷
স্থানীয় সময়, সোমবার এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, "ইরানে হিংসা নিয়ন্ত্রণে আনার একমাত্র উপায়-দ্রুত হস্তক্ষেপ করা ৷ একমাত্র দ্রুত পদক্ষেপ করলেই এই শাসনব্যবস্থাটি অবশেষে ভেঙে পড়বে এবং আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার অবসান ঘটবে ।"
উল্লেখ্য, 1979 সালের ইসলামিক বিপ্লবে রেজা পাহলভির বাবা ইরানের শেষ শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন ৷ তারপর থেকেই নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন যুবরাজ যুবরাজ ৷ 1979 সালের বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানে ক্ষমতা দখল করে বর্তমান শাসনব্যবস্থা ৷ রেজা জানান, তেহরানের উত্তপ্ত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছেন ৷ যদিও, আলোচনার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেননি ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট রবিবার সাংবাদিকদের জানান, আলোচনার জন্য ইরানের নেতারা ফোন করেছিলেন ৷ যদিও সামরিক বিকল্পের পথও খোলা রেখেছেন বলে স্পষ্ট জানান ট্রাম্প ৷ অতীতের মতো মানুষ হত্যা শুরু করলে ইরানের উপর কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ ইতিমধ্যেই গণবিক্ষোভে ইরানের মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 648 জন ৷
ট্রাম্পের বক্তব্যের রেশ টেনে সোমবার হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব ক্যারোলিন লেভিট জানান, সামরিক বিকল্পের পথগুলি খোলা রেখেই ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার পথে এগোচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে পশ্চিম এশিয়ার দেশটির উপর এয়ারস্ট্রাইকেরও পথ খুলে রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি ৷ এই আবহে, দেশের নাগরিকদের ইরান ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মার্কিন প্রশাসনের তরফে ৷ দেশ ছাড়তে না-পারলে অন্তত নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইরানের আমেরিকার ভার্চুয়াল দূতাবাসের তরফে ৷
পাহলভি দাবি করেছেন, ট্রাম্পের ঘোষিত 'রেড লাইন' ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে ইরান সরকার ৷ তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনের অবসানের জন্য আলোচনা করতে ইচ্ছুক বলে আন্তর্জাতিক মহলকে বিশ্বাস করাতে চাইছে তেহরান ৷ কিন্তু, এটি তাঁদের একটি চাল ৷ আর তাই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে বলে জানান পাহলভি ৷ সেই সঙ্গে তিনি জানান, ইরানিদের প্রতি ট্রাম্পের সহমর্মিতার অর্থ হল শেষ পর্যন্ত তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া ৷ আর তাঁদের একটাই দাবি-বর্তমান শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটানো ৷ পাহলভিকে গণবিক্ষোভে সমর্থন জানানো কতটা যুক্তিযুক্ত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "এটি একটি যুদ্ধ ৷ আর যুদ্ধে ক্ষতি হবে ৷ মৃত্যু হবে ৷ তবে নিরীহদের মৃত্যু বন্ধ করতে দ্রুত পদক্ষেপের প্রয়োজন ৷"