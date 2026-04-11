যুদ্ধ শেষে শান্তি ফিরবে ইরান-আমেরিকায় ? ইসলামাবাদে বৈঠকের দিকে নজর বিশ্বের

যুদ্ধ শেষে শান্তি ফিরবে ইরান-আমেরিকায় ? ইসলামাবাদে বৈঠকের দিকে নজর বিশ্বের
28 ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় তাতে সাময়িক বিরতি হয়েছে ৷ এবার ইসলামাবাদে দু'পক্ষের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে সারা বিশ্ব ৷
By AFP
Published : April 11, 2026 at 7:04 AM IST
ইসলামাবাদ, 11 এপ্রিল: আজ ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠকে বসতে চলেছে আমেরিকা ও ইরান ৷ ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের রাজধানী পৌঁছেছে ইরানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের এক প্রতিনিধি দল ৷ স্থানীয় সময় শনিবার সকালেই ইসলামাবাদে পৌঁছনোর কথা আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধি দল ৷
ইরানে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম আইআরআইবি (IRIB) তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহম্মদ বাকের ঘালিবাফ ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক আধিকারিকরা ৷
দু'সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হোক, শান্তি ফিরুক উপসাগরীয় অঞ্চলে । এই লক্ষ্যে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকা ও ইরানের বৈঠক হবে ইসলামাবাদে। ইরানের তরফে এই আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করবেন দেশের সংসদের অধ্যক্ষ এমবি ঘালিবাফের । তিনি গতকালই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দুটি শর্ত না-মানলে আলোচনার টেবিলে বসবে না ইরান । ইরানের দুই শর্ত- প্রথমত লেবাননে যুদ্ধ বিরতি হবে । দ্বিতীয়ত, এই সমঝোতার আলোচনার আগে ইরানের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ফেরতে ছাড়পত্র দিতে হবে ।
এর জবাব দিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স । ইসলামাবাদের উদ্দেশ বিমানে ওঠার আগে তিনি একপ্রস্থ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । সাংবাদিকদের ভান্স বলেন, ইরানের লোকজন যদি সত্যি সমঝোতার মানসিকতা নিয়ে আসে, তাহলে আমরাও হাত বাড়িয়ে দেব । আর যদি আমেরিকার সঙ্গে খেলতে চেষ্টা করে, তাহলে তাঁরা বুঝতেই পারবেন, আমরা তাঁদের গ্রহণ করিনি ।
হুমকি দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । ভারতীয় সময় শুক্রবার রাতে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে ফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই আলোচনা সফল হল কি না, তা আগামী ২৪ ঘণ্টায় বুঝতে পারব । আমরা এমন কিছু মানুষের সঙ্গে চুক্তি করতে চলেছি, যাঁরা সত্যি বলছেন কি না, আমরা জানি না ।
এরপর একমিনিটের ব্যবধানে সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে তিনি লেখেন, শুধু স্বল্প সময়ের জন্য আন্তর্জাতিক জলপথ থেকে তোলাবাজি করে টাকা আদায় করা ছাড়া ইরানের হাতে আর কোনও কার্ড নেই । এটা বোধহয় বুঝতে পারছে না, ইরানের লোকজন । তারা একটাই কারণে বেঁচে আছে, সেটা হল সমঝোতা ! আরেকটি পোস্টে প্রেসিডেন্ট লেখেন, যুদ্ধ করার চেয়ে ইরানিরা ভুয়ো খবর ছড়ানোয় অনেক ভালো এবং জনসংযোগেও ।
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল । আমেরিকার মদতে এই হামলা, ওইদিনই বেলায় ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু । এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের এবং তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যের । পরে ইরানের একের পর এক সেনার শীর্ষ কর্তাদের মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলায় ।
এর পাল্টা ইরানও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে আমেরিকার সেনাঘাঁটিকে নিশানা করে হামলা চালাতে থাকে । পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস । তারা পরিষ্কার হুঁশিয়ারি দেয়, এই জলপথ দিয়ে কোনও তেলের ট্যাঙ্কার বা জাহাজ যেতে দেখলেই তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে ।
হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ বা ২০ শতাংশ জ্বালানি পরিবাহিত হয় সারা বিশ্বে । তাই এই সংকীর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জলপথটি বন্ধ হওয়ায় সমস্যার মুখে পড়ে জ্বালানি রফতানি ও আমদানি দুই ধরনের দেশ । বিশ্বজুড়ে জ্বালানির মূল্যবদ্ধি হতে থাকে ।
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির আগুন ক্রমশ ঝাঁঝালো হয়ে উঠছিল । গত সোমবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানকে হরমুজ প্রণালী খোলার কথা জানিয়ে চরম হুমকি দেন, একটা পুরো সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে । তাঁর ঠিক করে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের ডেডলাইন শেষ হওয়ার দেড় ঘণ্টা আগে হঠাৎ প্রকাশ্যে আসে ইরান ও আমেরিকা আপাতত দুই সপ্তাহের যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে । দুতরফেই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন । ইরানের দশটি পয়েন্ট এবং আমেরিকার পনেরোটি পয়েন্টে আপাতত যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হয় । পাশাপাশি এও স্থির হয় যে ইসলামাবাদে শান্তি বৈঠকে বসবে আমেরিকা ও ইরান । প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে । পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং দেশের ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনির আমেরিকা সফরে গিয়েছেন। গাজা পিস বোর্ডের অন্যতম সদস্য পাকিস্তান । এছাড়া ইরানেরও মিত্র দেশ পাকিস্তান । অতএব, এই বিধ্বংসী যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অবতীর্ণ হয় ইসলামাবাদ ।
ইরানের বক্তব্য, হরমুজ প্রণালী আন্তর্জাতিক জলপথ নয় । এই জলপথ ইরানের নিজস্ব । ইরানই এর একমাত্র দাবিদার । এই সাময়িক যুদ্ধ বিরতির পরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতে অর্থ দাবি করছে ইরান, এমনটাও খবর । অতএব, যুদ্ধের আগের মতো প্রণালী দিয়ে যাতায়াত মসৃণ হবে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
যুদ্ধের প্রথম থেকে তাঁকে দেখা না গেলেও এই সমঝোতার আলোচনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের উপস্থিতি ঐতিহাসিক । 1979 সালের পর থেকে ইরানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে মার্কিন প্রশাসনিক শীর্ষকর্তার সরাসরি অন্তর্ভুক্ত এর আগে দেখা যায়নি । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আমেরিকা-ইরানের শান্তি বৈঠকে উপস্থিত থেকে জেডি ভান্স তাঁর প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনের পথ সুগম করছেন ।
2013 সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য ইরানের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানিকে ফোন করেছিলেন।