যুদ্ধ বিরতির পরও লেবাননে ইজরায়েলি হামলায় 182 জনের মৃত্যু, ফের হরমুজ প্রণালী বন্ধ করল ইরান

10 দফা দাবি মেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতিতে সায় দিয়েছিল ইজরায়েল ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে তা লঙ্ঘন করে ফের হামলা চালানোয় হরমুজ বন্ধ করল ইরান ৷

Iran Closes Strait of Hormuz
ফের হরমুজ প্রণালী বন্ধ করল ইরান (ফাইল ছবি)
Published : April 9, 2026 at 8:20 AM IST

তেহরান, 9 এপ্রিল: খোলার কথা দিয়েও কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফের হরমুজ প্রণালী বন্ধ করল ইরান ৷ লেবাননে ইজরায়েলি হামলার ঘটনার জেরেই হরমুজ বন্ধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান ৷

বুধবার ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ সাময়িকভাবে থামানোর লক্ষ্যে আমেরিকার সঙ্গে তেহরানের যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যত সুতোর উপরই ঝুলছিল ৷ এবার লেবাননে ইজরায়েলের হামলার পাল্টা ইরানের পদক্ষেপে সেই চুক্তি আদৌ কতটা বাস্তবায়িত হয় তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷

যুদ্ধবিরতিতে সায় দেওয়ার পরেও লেবাননে ইজরায়েলের হামলার জেরে অন্তত 182 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ লেবাননের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার ইজরায়েলি হামলায় 182 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ইজরায়েল ও হিজবুল্লার মধ্যে এই যুদ্ধে এক দিনে নিহত হওয়ার এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা ।

ইরান সংসদের স্পিকার জানান, সংঘাত স্থায়ীভাবে বন্ধ করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়াটা এখন অযৌক্তিক । তাঁর দাবি, যুদ্ধ অবসানের জন্য তেহরানের দেওয়া 10টি শর্তের মধ্যে তিনটিই ওয়াশিংটন লঙ্ঘন করেছে ৷ যদিও, হোয়াইট হাউস অবিলম্বে ওই জলপথ ফের খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ৷ একই সঙ্গে, শান্তি আলোচনাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও চালাতে চাইছে ।

এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে মহম্মদ বাঘের গালিবাফ ইজরায়েলের হিজবুল্লাহ-বিরোধী হামলার তীব্র সমালোচনা করেন । পাশাপাশি, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরেও ইরানের আকাশসীমায় ড্রোন অনুপ্রবেশের ঘটনা এবং চূড়ান্ত চুক্তিতে ইরানের পারমাণবিক ক্ষমতা মেনে নেওয়া হবে না বলে আমেরিকা যে দাবি করেছে, তারও কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি ।

অন্যদিকে, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জোর দিয়ে জানান, লেবাননে যুদ্ধের অবসান ঘটানোই ছিল আমেরিকার সঙ্গে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির একটি অন্যতম অংশ । এক্স এর পোস্টে আরাঘচি লেখেন, "লেবাননে এই গণহত্যা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে । এখন বল আমেরিকার কোর্টে ৷ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তাদের উপর ৷ বিশ্ব এখন তাকিয়ে দেখছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না ।" তবে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, এই যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় লেবানন নেই ।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানান, ইরানের জাতীয় সংবাদমাধ্যমে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় । তিনি জানান, ওই জলপথটি অবিলম্বে ফের খুলে দিতে হবে । অন্যদিকে, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, মার্কিন ও ইজরায়েলি বাহিনী একটি বড় সামরিক জয় পেয়েছে ৷ ইরানের সামরিক বাহিনী এখন আর মার্কিন বাহিনীর জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য বিষয় নয় । অন্যদিকে, ইরানের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, তারা ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের প্রস্তাবিত শর্তাবলী মেনে নিতে এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে ।

প্রসঙ্গত, সামুদ্রিক গোয়েন্দা সংস্থা 'উইন্ডওয়ার্ড'-এর তথ্য অনুযায়ী, বুধবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে মাত্র 11টি জাহাজ চলাচল করেছে ৷ যা গত কয়েক দিনের চলাচলের সংখ্যারই প্রায় সমান । সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ইরান এখন তেলবাহী জাহাজগুলির কাছ থেকে, বিশেষত যারা তেল নিয়ে প্রণালী অতিক্রম করছে প্রতি ব্যারেল তেলের জন্য এক ডলার শুল্ক দাবি করছে । উল্লেখ্য, বিশ্বের বৃহত্তম সুপারট্যাঙ্কারগুলি একবারে 30 লক্ষ ব্যারেল পর্যন্ত অপরিশোধিত তেল বহন করে থাকে ৷

