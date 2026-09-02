আমেরিকার হামলায় 7 জনের মৃত্যুর দাবি ইরানের, মার্কিন সেনাদের আশ্রয়দাতাদের চরম পরিণতির হুঁশিয়ারি

আমেরিকার হামলায় 7 জনের মৃত্যুর দাবি ইরানের, মার্কিন সেনাদের আশ্রয়দাতাদের চরম পরিণতির হুঁশিয়ারি
এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই ট্রাম্প সোশাল পোস্টে দাবি করেছেন, হরমুজ প্রণালীর উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ৷ সম্পূর্ণ ধসে পড়ছে ইরানের অর্থনীতি ৷
By ANI
Published : September 2, 2026 at 10:47 AM IST
তেহরান, 2 সেপ্টেম্বর: ইরানে ফের মার্কিন হামলায় মৃত্যু হল সাতজনের ৷ ঘটনায় আহতের সংখ্যা আট ৷ ইরানের সংবাদসংস্থা সংস্থা ইরনা (IRNA)-র তথ্য অনুযায়ী, ইরানের খুজেস্তান প্রদেশের তিনটি স্থানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷
ইরনা জানিয়েছে, খুজেস্তান প্রদেশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক উপপ্রধান জানিয়েছেন, এই হামলায় সাতজন মারা গিয়েছেন ও আটজন আহত হয়েছেন । এদিকে আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সানায় অবস্থিত আন্তর্জাতিকভাবে অস্বীকৃত হুথি-নিয়ন্ত্রিত মন্ত্রক ইরানের ওপর মার্কিন হামলার ঘটনায় তেহরানের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে ৷ পাশাপাশি, যেসব দেশে মার্কিন বাহিনী রয়েছে, তাদের চরম পরিণতি হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান।
হুথি-নিয়ন্ত্রিত সাবা বার্তা সংস্থায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে , মার্কিন হামলা ইরানের সংকল্পকে দুর্বল করতে পারবে না এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তেহরানের পাল্টা জবাব দেওয়ার অধিকার রয়েছে । আল-জাজিরা জানিয়েছে, ইরানের বিদেশমন্ত্রকের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে ৷ এর চরম পরিণতির জন্য ওয়াশিংটন ও তাদের সমর্থকরা দায়ী থাকবে । এছাড়া যেসব দেশ আমেরিকাকে তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দিচ্ছে, তাদেরও সচরম মূল্য দিতে হবে ।
এই ঘটনার মধ্যেই ট্রাম্প 'ট্রুথ সোশাল' (Truth Social) পোস্টে দাবি করেছেন, হরমুজ প্রণালীর উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং ইরানের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধসে পড়ছে ৷
'ট্রুথ সোশালের'-এর এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, তিনি ইরানকে আলোচনার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করছেন না ৷ তেহরানকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টার খবর তিনি নাকচ করে দিয়েছেন । ট্রাম্প বলেন, "আমি ইরানকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করার চেষ্টা করছি না, যেমনটা 'এবিসি ফেক নিউজ' প্রচার করেছে । তারা যদি এমন কোনও চুক্তিতে সই করে, যা তাদের কাছে মূল্যহীন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না । হরমুজ প্রণালীর উপর প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধসে পড়ার কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি । তারা কেবল অনিবার্য পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ।"
ইরানিদের তাদের সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে ট্রাম্প প্রশ্ন রাখেন, "ইরানি জনগণ কখন জেগে উঠবে এবং লড়াই করবে ?" এদিকে আইআরআইবি (IRIB)-র তথ্য বলছে, ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আহভাজ ও আগাজারির কাছেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে । খুজেস্তান প্রদেশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক উপ-মন্ত্রী জানিয়েছেন, আহভাজ ও আগাজারির আশপাশের দু'টি স্থানকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে ।
আইআরআইবি (IRIB)-জানিয়েছে, আমেরিকার বাহিনীর লক্ষ্য ছিল বিমান প্রতিরক্ষা, মাইন পাতার ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ কেন্দ্র ধ্বংস করা ।
ইরানের বার্তা সংস্থা ইরনা (IRNA) দাবি করেছে, মার্কিন হামলার জবাবে আইআরজিসি (IRGC)-এর অ্যারোস্পেস ফোর্স জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন 'প্রিন্স হাসান বিমান ঘাঁটি'র উপরবড় ধরনের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অভিযান চালিয়েছে ৷ সেখানে মূলত আরকিউ-4 (RQ-4) ও এমকিউ-9 (MQ-9) ড্রোনগুলির হ্যাঙারকে লক্ষ্য করা হয়েছিল । সংস্থাটি আরও দাবি করেছে, এই হামলায় বেশ কয়েকটি ড্রোন ধ্বংস হয়েছে এবং একাধিক পাইলট ও ফ্লাইট ক্রু সদস্য নিহত হয়েছেন ।