শুরু খামেনেইয়ের শেষকৃত্য, চোখের জলে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাকে শ্রদ্ধা ইরানের

শুরু খামেনেইয়ের শেষকৃত্য, চোখের জলে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাকে শ্রদ্ধা ইরানের
1989 সালে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা রুহুল্লাহ খোমেনেইয়ের শেষকৃত্যে রাজধানীর রাস্তায় লাখ লাখ মানুষের ঢল নেমেছিল । এবারও তেমনটাই ঘটবে বলে মনে করছে ইরান সরকার ৷
Published : July 4, 2026 at 12:25 PM IST
তেহরান, 4 জুলাই: ইরান যুদ্ধের শুরুতে এক বিমান হামলায় নিহত হন এ দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 86 । তাঁর জন্য শনিবার থেকে কয়েক দিনব্যাপী শেষকৃত্যের বিশেষ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে ইরানে । রাজধানী তেহরানের 'গ্র্যান্ড মোসাল্লা'-য় খামেনেইর দেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখার কথা রয়েছে । চোখের জলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হলেন হাজার হাজার মানুষ ৷ শেষকৃত্য়ে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বিহারের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতা হুসেন এবং বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পবিত্র মার্গারেটা
এদিকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে শনিবার ভোরের দিকে যানবাহন-শূন্য তেহরানের রাস্তা ধরে কালো পোশাক পরিহিত শোকাতুর মানুষজন 'গ্র্যান্ড মোসাল্লা'য় পৌঁছনোর চেষ্টা করেন । তাঁদের মধ্যে কারও কারও হাতে ছিল ব্যানার ও পতাকা, আর শহরের বিভিন্ন বিলবোর্ডে শোভা পাচ্ছিল খামেনেইয়ের ছবি ।
মায়ের সঙ্গে খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে অংশ নেন 27 বছর বয়সি হানানেহ মুসাভি ৷ তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমার প্রিয় নেতা আলি খামেনেইকে শেষ বিদায় জানাতেই আমি এখানে এসেছি । এমন দিন দেখতে হবে তা আমি কখনও ভাবিনি ।" এর আগে 28 ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর দিনে ইজরায়েলি বিমান হামলায় খামেনেই ও তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য নিহত হন ।
1989 সালে তৎকালীন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনেইয়ের শেষকৃত্যের সময় যেমন জনস্রোত দেখা গিয়েছিল, এবারও রাজধানী তেহরানের রাস্তায় ঠিক তেমনই লাখ লাখ মানুষের ঢল নামবে বলে ইরান সরকার আশা করছে । তেহরান থেকে প্রায় 530 কিলোমিটার (330 মাইল) দূরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর তাবরিজ থেকে আসা আলি কাজেমী বলেন, "আমরা এই শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি এটা বোঝাতে যে, আমাদের দেশ ও ধর্ম রক্ষায় আমরা সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"
বিপুল সংখ্যক মানুষের এই উপস্থিতি ইরান সরকারের জন্য স্বস্তিদায়ক ৷ তার কারণ এখন আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের স্থায়ী অবসান নিয়ে আলোচনা চালালেও ইরান হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছেই রাখতে চায় ৷ পাশাপাশি এখন বন্ধ থাকলেও পরে ইজরায়েল যে আবার হামলা চালাবে না এমন নিশ্চয়তা নেই ৷ ঠিক সেই সময়ে দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন ইরান প্রশাসনের পক্ষে অবশ্যই স্বস্তির ৷ তাছাড়া খামেনেইয়ের শেষকৃত্যের জন্য 4 জুলাই দিনটিকেও এক বিশেষ কারণে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, এটি আমেরিকার প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ তার 250তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছে ৷
সাউথ ডাকোটায় মাউন্ট রাশমোরের সামনে দেওয়া এক ভাষণে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, "আমরা ইরানে চরম আঘাত হেনেছি। তারা এখন সমঝোতায় আসার জন্য মরিয়া হয়ে আছে । শেষকৃত্যের জন্য আমরা তাদের এক সপ্তাহের বিরতি দিয়েছি ।" খামেনেইয়ের দেহ ইরান এবং প্রতিবেশী ইরাকের বিভিন্ন শহরে নিয়ে যাওয়া হবে । শোক পালনের অংশ হিসেবে তেহরানে রাস্তাঘাট ও আকাশপথ বন্ধ রাখা হয়েছে এবং স্বাভাবিক জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ।
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনেই তাঁর বাবার শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট হয় । 1989 সালে খামেনেইয়ের শেষকৃত্যের সময় আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইকে প্রকাশ্যে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল ৷ সেই ঘটনার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর দীর্ঘ শাসনকালের ৷ যেখানে তিনি পশ্চিমি দুনিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে লৌহকঠিন হাতে ইরানকে পরিচালনা করেছিলেন ।