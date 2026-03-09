ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের ছেলে মোজতবা, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের ছেলে মোজতবা, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে খামেনেইয়ের ছেলেকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ৷ সেই হুমকি উপেক্ষা করেই মোজতবা খামেনেই এবার বাবার চেয়ারে ।
Published : March 9, 2026 at 11:15 AM IST
তেহরান, 9 মার্চ: খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতার কুর্সিতে বসলেন তাঁরই ছেলে আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনেই ৷ রবিবার ইরানের ধর্মীয় নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে খামেনেইয়ের ছেলেকেই দেশের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন ৷
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের তরফে অবশ্য আগেই সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল খামেনেইয়ের উত্তরসূরি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে ৷ সেই হুমকি উপেক্ষা করেই মোজতবা খামেনেই বসলেন বাবার খালি চেয়ারে ।
মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইর মৃত্যুর পর কড়া মনোভাব দেখিয়েছে ইরানও ৷ মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধের আঁচ ক্রমেই বেড়েছে ৷ তার মধ্যে খামেনেইয়ের মৃত্যুর ন'দিন পর ইরান সরকারের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ পরিষদ তাদের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করল ।
ধর্মীয় পরিষদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "ধর্মীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের নির্ণায়ক ভোটের ভিত্তিতে 56 বছর বয়সি মোজতবা খামেনেইকে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ ধর্মীয় পরিষদ আমেরিকা এবং ইহুদি শাসনব্যবস্থার নৃশংস আগ্রাসন সত্ত্বেও, এ বিষয়ে একমত হতে কোনও দ্বিধা করেনি ।"
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে খামেনেইয়ের ছেলেকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ৷ রবিবার তিনি ফের একবার জোর দিয়ে বলেছিলেন, নতুন নেতা নিয়োগে তাঁর বক্তব্যকেই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিৎ ইরানের ৷ ট্রাম্পের কথায়, "যদি তিনি আমাদের কাছ থেকে অনুমোদন না পান তবে তিনি বেশিদিন টিকতে পারবেন না ৷" তবে তেহরানের শীর্ষ কূটনীতিক রবিবার জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত ইরানের একার ৷ তিনি আরও যোগ করেছেন, "এটা সম্পূর্ণ আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ এখানে কাউকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হবে না ৷" ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি যুদ্ধ শুরু করার জন্য ট্রাম্পকে তাদের দেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও পাল্টা দাবি করেছেন ।
অন্যদিকে, খামেনেইয়ের ছেলেকে একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি হিসেবেই দেখা হয় ৷ বিশেষ করে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনীর শাখা রেভোলিউশনারি গার্ডের সঙ্গেও তাঁর গভীর সম্পর্ক রয়েছে ৷ তবে আমেরিকার পাশাপাশি ইজরায়েলও উত্তরসূরি বাছার ক্ষেত্রে ইরানকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল ৷ তারা সাফ জানিয়েছিল, খামেনেইয়ের উত্তরসূরী যেই হোক তাঁকেও টার্গেট করা হবে ৷
রবিবার রাতেও তেহরানের আশপাশের পাঁচটি তেল ভাণ্ডারে ইজরায়েল হামলা চালিয়েছে ৷ যার ফলে কমপক্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আগুনের পাশাপাশি কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে চারদিক । তেহরানের গভর্নর জানিয়েছেন, রাজধানীতে তেল দেওয়ার কাজ সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে । বাতাস পোড়া জ্বালানির গন্ধে ভরে গিয়েছে ৷ প্রশাসন সতর্ক করে জানিয়েছে, ধোঁয়া বিষাক্ত হতে পারে ৷ নাগরিকদের ঘরে থাকার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে ৷ কিন্তু পর পর বিস্ফোরণের জেরে অনেক বাড়ি ঘরও তীব্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।
অন্যদিকে, ট্রাম্প ফের ইরানে আমেরিকান সেনা পাঠানোর সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন ৷ তবে জোর দিয়ে এও জানিয়েছেন, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা সত্ত্বেও যুদ্ধে জয় হয়েছে তাদেরই । ইরান সরকারের এক মুখপাত্র আলী মহম্মদ নাইনি জানিয়েছেন, ইরান এখন পর্যন্ত কেবল প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে ৷ তবে এবার উন্নত এবং কম ব্যবহৃত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও ব্যবহার করবে । ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রক রবিবার জানিয়েছে, কমপক্ষে 1200 নাগরিক নিহত এবং প্রায় 10,000 মানুষ আহত হয়েছেন ৷