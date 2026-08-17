মার্কিন সেনাদের হত্যা, বন্দি করলেই ইনাম 28 লক্ষ টাকা ! ঘোষণা ইরানের

মার্কিন সেনাদের হত্যা, বন্দি করলেই ইনাম 28 লক্ষ টাকা ! ঘোষণা ইরানের
সেনাবাহিনীর প্রধান আমির হাতামি জানিয়েছেন, অংশগ্রহণের জন্য অসংখ্য অনুরোধ পাওয়ার পরই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
Published : August 17, 2026 at 9:02 AM IST
17 অগস্ট, ইরান : মার্কিন সেনাদের হত্যা বা বন্দি করলেই ইনাম মিলবে 30 হাজার ডলার বা 28 লক্ষ টাকা ! কোনও মহিলা সে কাজ করতে পারলে পুরস্কার বেড়ে হবে দ্বিগুণ ৷ IRNA সংবাদ সংস্থা ইরনা-র তথ্য অনুযায়ী, সেনাবাহিনীর প্রধান আমির হাতামি জানিয়েছেন, অংশগ্রহণের জন্য অসংখ্য অনুরোধ পাওয়ার পরই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
তিনি বলেন, "মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন বাহিনীকে সরতে হবে ৷ তাদের আর পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর বা হরমুজ প্রণালীতে প্রবেশের অনুমতি নেই।"
ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর একমাস পরই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একটি F-15 যুদ্ধবিমানের 'ওয়েপন সিস্টেমস অফিসার'-কে উদ্ধারের জন্য বিশাল অভিযান চালায় আমেরিকা । এতে প্রায় 200 মার্কিন সেনা ও 170টির বেশি বিমান অংশ নেয় ৷ উদ্দেশ্য ছিল, ইরানি বাহিনীর আগেই ওই বিমানটিকে খুঁজে বের করা ।
উদ্ধার অভিযানের সময় ইরানি বাহিনী একটি মার্কিন A-10 গ্রাউন্ড অ্যাটাক বিমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যেটি পরে জরুরি অবতরণ করে ৷ এর কয়েক দিন আগে, একটি ছোট অভিযানে হেলিকপ্টার ক্রুর সহায়তায় F-15 বিমানটির পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছিল ।
প্রায় 40 দিন ধরে চলা যুদ্ধের পর এপ্রিল মাসে বিরতি ঘোষণা করে আমেরিকা ৷ জুন মাসে শান্তি আলোচনার রূপরেখা তৈরি করা হলেও তা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায় । এরপর থেকে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে, লড়াই মূলত দক্ষিণ ইরান ও হরমুজ প্রণালী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল । মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে পরোক্ষ যোগাযোগ অব্যাহত থাকলেও কূটনৈতিক কোনও অগ্রগতির লক্ষণ সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। ইরান ওই প্রণালীটি পুনরায় খুলে দেওয়ার শর্ত হিসেবে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণসহ বিভিন্ন দাবির একটি তালিকা পেশ করেছে ৷