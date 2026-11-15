প্রত্যর্পণ বিতর্কের মধ্যেই ললিত মোদির ঝুলিতে এবার ব্রিটেনের নাগরিকত্ব ! ঘোষণা করলেন নিজেই
British Citizenship: ললিত মোদির মতে, বহু বছর ধরে ব্রিটেন তাঁর কাছে বাড়ির মতো ৷ এটি এমন দেশ, যার জন্য তাঁর প্রশংসা কখনও ফুরোবে না ৷
Published : November 15, 2026 at 3:55 PM IST
লন্ডন, 15 নভেম্বর: মাস দুই আগেই ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছেন আইপিএল প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদি ৷ স্থানীয় সময় শনিবার তিনি নিজেই এই খবর জানিয়ে বলেন, "15 সেপ্টেম্বর তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছেন এবং এই প্রাপ্তি তাঁর জীবনের অন্যতম মাইলফলক ৷"
ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড ইউনিয়নে শনিবার এক অনুষ্ঠানে ললিত মোদি জানিয়েছেন, বিশেষ নাগরিকত্ব প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এই প্রাপ্তি সেলিব্রেট করেন ৷ আইপিএল প্রতিষ্ঠাতা মোদি জানান, বহু বছর ধরে ব্রিটেন প্রায় তাঁর বাড়ির মতো ৷ এই দেশের মানুষ, প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ ইত্যাদি সবকিছুই প্রশংসনীয় ৷ এর ফাঁকেই মোদি বলেন, ব্রিটিশ নাগরিক হওয়া কোনও সুবিধে পাওয়া নয়, এটা একটা বিশাল বড় দায়িত্ব ৷ যে দায়িত্বের সঙ্গে গর্ব, বিনয় এবং জড়িয়ে থাকার একটা জোরদার ধারণা জুড়ে রয়েছে ৷
2010 সালে ভারত ছাড়ার পর থেকে ললিত মোদির দেশে ফেরা বা তাঁকে প্রত্যর্পণ করার প্রসঙ্গে নানা বিতর্ক ঘিরে রয়েছে ৷ একাধিক জায়গায় অর্থ পাচার ও আর্থিক নয়ছয়ের বিভিন্ন মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ সেসব চলাকালীন এবং পলাতক অবস্থাতেই এইভাবে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ঘোষণায় নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে কূটনৈতিক মহলে ৷
বিতর্কের পরোয়া না করেই এক্স-এ একটি পোস্ট দিয়ে ললিত মোদি লিখেছেন, 'দারুণ গর্বের মুহূর্ত ৷ একটা নতুন অধ্যায় ৷ আজ 14 নভেম্বর, আমি অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তব্য রাখার সৌভাগ্য পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি ৷ এখানে আমি অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং বিশেষ মাইলফলক ভাগ করে নিলাম ৷ ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে আমি গর্বিত ৷ গত 15 সেপ্টেম্বর পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবকে কাছে নিয়ে আমার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব প্রাপ্তি সেলিব্রেট করেছি ৷ এই অনুষ্ঠান আমার হৃদয়ে সবসময় বিশেষ জায়গা করে থাকবে ৷'
এই সূত্রেই আইপিএল প্রতিষ্ঠাতা মোদি লেখেন, 'বহু বছর ধরে ব্রিটেন প্রায় আমার বাড়ির মতো ৷ এটি এমন একটি দেশ, যার জন্য আমার প্রশংসা কখনও ফুরোবে না ৷ এই দেশের মানুষ, প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ ইত্যাদি সবকিছুই প্রশংসনীয় ৷ ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার অর্থ শুধু কোনও সুবিধে পাওয়া নয়, এটা একটা বিশাল বড় দায়িত্ব ৷ এই দায়িত্বের সঙ্গে গর্ব, বিনয় এবং জড়িয়ে থাকার একটা জোরদার ধারণার সঙ্গে আমি নিজেকে যুক্ত রেখেছি ৷'
বিভিন্ন সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি গিয়েছেন জানিয়ে ললিত মোদি বলেন, যে দেশটিকে গর্বের সঙ্গে নিজের বাড়ি বলে ভাবি, সেখানে ইতিবাচক কিছু করার ইচ্ছা সবসময় থাকবে ৷ এই সূত্রে পরিবার, বন্ধু এবং অক্সফোর্ড ইউনিয়নে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ দেন তিনি ৷ শেষে ললিত মোদি বলেন, ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের জন্মদিনে এই ঘোষণা করতে পারায় দিনটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল ৷ গড সেভ দ্য কিং!
এর আগে গত জুলাই মাসে জানা যায়, আইপিএল প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদি 16 বছর পর ভারতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷ একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত 2009 সালের আইপিএল সম্পর্কিত ফেমা (FEMA) মামলার রায় দিয়েছে । এই রায়ে মোদি স্বস্তি পেয়েছেন এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আরোপিত জরিমানা বাতিল করা হয়েছে।
ইডির মামলায় স্বস্তির পর ললিত মোদি জানিয়েছেন যে, তাঁর ভারতে ফেরার পথ এখন পরিষ্কার এবং তিনি এই বছরের শেষের দিকে বা আগামী বছরের শুরুতে ফিরতে পারেন। সেই সময় প্রায় এসেই গিয়েছে, এর মধ্যেই নিজের ব্রিটিশ নাগরিকত্বের খবর দিয়ে কূটনৈতিক স্তরে চাঞ্চল্য তৈরি করলেন ললিত মোদি ৷