ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প; উপকূলীয় অঞ্চলে জারি সুনামি সতর্কতা

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পের পর, এর কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় 1000 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা উপকূলীয় এলাকাগুলিতে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প; উপকূলীয় অঞ্চলে জারি সুনামি সতর্কতা
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 2 এপ্রিল: ইন্দোনেশিয়ায় একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পের পর আরেকটি বড় বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সেই বিপদটি হল সুনামি। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্দোনেশিয়ার জলসীমায় রিখটার স্কেলে 7.4 মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই ভূমিকম্পের ফলে ছোট ছোট সুনামির ঢেউ সৃষ্টি হয় ওই অঞ্চলে।

ইউএসজিএস (ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে) জানিয়েছে যে, বৃহস্পতিবার ভোরে পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার উপকূল থেকে দূরে গভীর সমুদ্রে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর পরে, একটি মার্কিন পর্যবেক্ষণ সংস্থা ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে 1,000 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সুনামি সতর্কতা জারি করেছে।

ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল 7.4 এবং এর কেন্দ্রস্থল ছিল মলুকা সাগরে 35 কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে 1,000 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং মালয়েশিয়ার উপকূলীয় এলাকায় বিপজ্জনক সুনামি ঢেউ দেখা দিতে পারে। ইউএসজিএস ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় একই দূরত্বে অবস্থিত এলাকাগুলিতেও বিপজ্জনক সুনামি ঢেউয়ের সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক করেছে।

ভূমিকম্পের পরপরই, হাওয়াই-ভিত্তিক প্যাসিফিক সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র একটি সতর্কতা জারি করে। জারি করা সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে যে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় 1,000 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বিপজ্জনক সুনামি ঢেউ দেখা দিতে পারে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন এবং মালয়েশিয়ার উপকূলীয় এলাকাগুলিকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভের (USGS) একটি অনুরূপ সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছে যে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে এবং শক্তিশালী ঢেউ উপকূলে আঘাত হানতে পারে। তাই, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়াকে বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এর প্রধান কারণ হল এর ভৌগোলিক অবস্থান। বিশ্বের প্রায় 90 শতাংশ ভূমিকম্প এই অঞ্চলেই রেকর্ড করা হয়। দেশটি প্রশান্ত মহাসাগরের 'প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ার' নামে পরিচিত একটি বিপজ্জনক অঞ্চলে অবস্থিত। প্রায় 40,000 কিলোমিটার দীর্ঘ এই অঞ্চলটি আগ্নেয়গিরি এবং সক্রিয় 'ফল্ট লাইন'-এ পরিপূর্ণ, যা টেকটনিক পাতের অবিরাম সংঘর্ষ ও নড়াচড়ার ফলে তৈরি হয়েছে। এই রিং অফ ফায়ার প্রশান্ত মহাসাগরকে একটি অশ্বখুরাকৃতি আকৃতিতে ঘিরে রেখেছে, যার ফলে এখানে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত একটি সাধারণ ঘটনা।

