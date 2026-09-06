আচমকা জেগে উঠল আনাক ক্রাকাতাউ আগ্নেয়গিরি, ফ্লাইট বাতিল ইন্দোনেশিয়া জাকার্তা বিমানবন্দরে
ইন্দোনেশিয়ার ভূতাত্ত্বিক সংস্থা জানিয়েছে, জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্তী সুন্দা প্রণালীতে অবস্থিত এই আগ্নেয়গিরি-দ্বীপে শনিবার থেকেই সক্রিয়তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ৷
Published : September 6, 2026 at 2:55 PM IST
জাকার্তা, 6 সেপ্টেম্বর: ইন্দোনেশিয়ার আনাক ক্রাকাতাউ আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাত শুরু হয়েছ রবিবার ভোরে। এর জেরে আগ্নেয়গিরির ছাই পশ্চিম ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ফলে জাকার্তার সুকর্ণ-হাট্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে বলে খবর।
ইন্দোনেশিয়ার ভূতাত্ত্বিক সংস্থা জানিয়েছে, জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্তী সুন্দা প্রণালীতে অবস্থিত এই আগ্নেয়গিরি-দ্বীপে শনিবার থেকেই সক্রিয়তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ৷ রবিবার ভোর পৌনে চারটে নাগাদ 30 সেকেন্ড ধরে অগ্নুৎপাত হয় এখানে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ৷ কোনও এলাকা খালি করার নির্দেশও দেওয়া হয়নি।
আগ্নেয়গিরির সবচেয়ে কাছের জনবসতি 16 কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত। তবে সংস্থাটি স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের আগ্নেয়গিরির সক্রিয় জ্বালামুখ থেকে অন্তত তিন কিলোমিটার দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি ও ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগ প্রশমন কেন্দ্র জানিয়েছে, আগ্নেয়গিরির ছাই রাজধানী জাকার্তা এবং সুমাত্রা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের ল্যাম্পুং প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এদিন ভোরে এক ভ্রমণ সতর্কবার্তায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, "মাউন্ট আনাক ক্রাকাতাউয়ের অগ্নুৎপাতের কারণে সৃষ্ট বাড়তি সক্রিয়তার জেরে সুকর্ণ-হাট্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ফ্লাইট কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।"
দেশের ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরে যাত্রীরা টিকিটের টাকা ফেরত চাওয়া ও জমা দেওয়া লাগেজ ফেরত নেওয়ার জন্য ভিড় করেন ৷ সেই সময় বিমানবন্দরের ডিসপ্লে বোর্ডে বাতিল হওয়া ফ্লাইটের তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি বিষয়ক সংস্থা এবং অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন ভলক্যানিক অ্যাশ অ্যাডভাইজরি সেন্টার উপগ্রহের ছবি বিশ্লেষণ করে ছাইয়ের দুটি মেঘ শনাক্ত করেছে। এর মধ্যে একটি মেঘ 20 হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যায় ৷ যার ফলে জাকার্তা, বানতেন, পশ্চিম জাভা এবং এর আশেপাশের জলসীমা প্রভাবিত হয়।
দ্বিতীয় মেঘটি 50 হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছয় এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এটি বানতেন, ল্যাম্পুং ও বেংকুলু প্রদেশ, দক্ষিণ সুন্দা প্রণালী এবং সুমাত্রার পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের কিছু অংশকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। উল্লেখ্য, 2018 সালে আনাক ক্রাকাতাউয়ের আকস্মিক ধসের ফলে সৃষ্ট সুনামিতে সুমাত্রা ও জাভায় অন্তত 430 জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।