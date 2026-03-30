সাংহাই-কলকাতা সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু ইন্ডিগোর

ভারত-চিন সম্পর্কের দৃঢ়তা আরও একধাপ এগোল ৷ এবার সাংহাই থেকে সোজা কলকাতা আসার বিমান পরিষেবা শুরু করল ইন্ডিগো ৷

INDIGO AIRLINES
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র IANS)
Published : March 30, 2026 at 2:20 PM IST

বেজিং, 30 মার্চ: চিন এবার আরও কাছে ৷ সোমবার সাংহাই-কলকাতা বিমান চালু করল ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স ৷ ভারত ও চিনের মধ্যে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে প্রতিদিন এই বিমানটি চলবে ৷

IndiGo6E নামের এই ফ্লাইটটির উদ্বোধন করেন সাংহাইতে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রতীক মাথুর । এক্স প্ল্যাটফর্মে করা একটি পোস্টে তিনি এই তথ্য জানিয়েছে ।

ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়ার মতো ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলো এখন সাংহাইকে দিল্লি ও কলকাতার মতো মেট্রো শহরগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করতে শুরু করেছে । নয়াদিল্লির পর কলকাতা হল দ্বিতীয় ভারতীয় মেট্রো শহর, যা চিনের বাণিজ্যিক রাজধানী সাংহাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হল । আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য বলছে, চিন আগামী 21 এপ্রিল বেজিং এবং নয়াদিল্লির মধ্যে সরাসরি বিমান চালু করার পরিকল্পনা করছে । মাথুর জানান, সাংহাই ও কলকাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এই নতুন রুটটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নেও সহায়ক হবে বলে তিনি আশা করছেন ।

তিনি উল্লেখ করেন, কলকাতা এবং সাংহাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঐতিহাসিক ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1913, 1923 এবং 1931 সালে—মোট তিনবার এই শহরটি সফর করেছিলেন ৷ এই নতুন সংযোগ ব্যবস্থাটি পূর্ব ভারত এবং পূর্ব চিনের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে (people-to-people ties) আরও উৎসাহিত করবে ৷

পাঁচ বছরের অচলাবস্থার পর গত বছর অক্টোবর মাসে ভারত ও চিন উভয় দেশের বিভিন্ন শহর থেকে বিমান চলাচল আবারও শুরু করে । ইন্ডিগো বর্তমানে কলকাতা-গুয়াংজু এবং দিল্লি-গুয়াংজু রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে । চিনের বিমান সংস্থা 'চায়না ইস্টার্ন'-ও সাংহাই থেকে দিল্লি পর্যন্ত ফ্লাইট পরিষেবা আবারও চালু করেছে ।

2020 সালে কোভিড-19 মহামারীর কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে বিমান পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল । পূর্ব লাদাখ সীমান্তে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিষেবাগুলো পুনরায় চালু করা হয়নি; গত বছরের অক্টোবরে সেই সংঘাতের অবসান ঘটে । তারপরই ফের বিমান পরিষেবা চালু করা হয় ৷

ভারত-চিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত দুটি শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে। প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় 2024 সালে রাশিয়ার কাজানে এবং দ্বিতীয় বৈঠকটি গত বছর তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত এসসিও (SCO) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত হয় । বিমান চলাচল ছাড়াও, ভারত ও চিন উভয় দেশই অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ করেছে । গত জুলাই মাসে, ভারত ও চিনা নাগরিকদের জন্য পর্যটন ভিসা প্রদান পুনরায় শুরু করেছে । তারপর সোমবার সাংহাই-কলকাতা বিমান পরিষেবা চালুর ঘোষণা করল ইন্ডিগো ৷

