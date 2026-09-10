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ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারে আনুমানিক 190 ওয়ারহেড, রিপোর্ট আমেরিকার সংস্থার

INDIA NUCLEAR REPORT: 'ফেডারেশন অফ আমেরিকান সায়েন্টিস্টস' বিভিন্ন সরকারি তথ্য, উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ছবির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই হিসাব তৈরি করেছে বলে খবর।

India nuclear arsenal estimated
ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : September 10, 2026 at 8:46 PM IST

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ওয়াশিংটন, 10 সেপ্টেম্বর: ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারে আনুমানিক 190টি ওয়ারহেড রয়েছে ৷ এর মধ্যে নতুন যেসব ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে, সেগুলির জন্য রাখা অতিরিক্ত 30টি ওয়ারহেডও রয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পলিসি-গবেষণা সংস্থা (থিংক ট্যাংক) ৷

'ফেডারেশন অফ আমেরিকান সায়েন্টিস্টস' বিভিন্ন উৎস, সরকারি তথ্য এবং বাণিজ্যিক উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ছবির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই হিসাব তৈরি করেছে বলে খবর। এফএএস-এর 'নিউক্লিয়ার ইনফরমেশন প্রজেক্ট'-এর পরিচালক হ্যান্স ক্রিস্টেনসেনের লেখা 'ইন্ডিয়াজ নিউক্লিয়ার ওয়েপনস – 2026' (ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র – 2026) শীর্ষক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, "পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যবস্থা ও কৌশল সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের অনুমান, ভারত সম্ভবত প্রায় 190টি পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরি করেছে।"

এতে আরও বলা হয়েছে, ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারে সক্রিয় উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার জন্য 160টিরও বেশি ওয়ারহেড রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে উৎপাদন করা হচ্ছে নতুন ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য অতিরিক্ত ওয়ারহেডও । বুধবার প্রকাশিত ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত তার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেশ কিছু নতুন অস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে ৷ বর্তমান পারমাণবিক সক্ষমতাসম্পন্ন বিমান, স্থল-ভিত্তিক ও সমুদ্র-ভিত্তিক উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার পরিপূরক বা বিকল্প হিসেবে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা তৈরির পর্যায়ে রয়েছে।

বলা হয়েছে, "আমাদের হিসাব অনুযায়ী, ভারত 140 থেকে 225টি পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির মতো সামরিক মানের প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করেছে ৷ সম্ভবত 190টি পর্যন্ত ওয়ারহেড অ্যাসেম্বল ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। যেহেতু আরও নতুন অস্ত্র ব্যবস্থা উন্নয়নের পর্যায়ে রয়েছে ৷ তাই দেশের ওয়ারহেডের মজুত ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।" 1998 সালে পোখরান-2 পারমাণবিক পরীক্ষার পর ভারত 'নো-ফার্স্ট-ইউজ' বা 'প্রথমে ব্যবহার না করার' নীতি গ্রহণ করেছিল এবং এখনও সেটাই মেনে চলছে।

এফএএস-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, 2026 সালের শুরুর দিকে 'ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ফিসাইল মেটেরিয়ালস'-এর হিসাব অনুযায়ী, ভারত প্রায় 730 কেজি অস্ত্র-মানের প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করেছে। এতে আরও বলা হয়েছে, "প্রতিটি ওয়ারহেডের জন্য গড়ে চার কেজি প্লুটোনিয়ামের হিসাব ধরলে, তাত্ত্বিকভাবে এই পরিমাণ প্লুটোনিয়াম দিয়ে 140 থেকে 225টি পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরি করা সম্ভব।"

এরই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, "অস্ত্রের নকশা যেমনই হোক না কেন, ভারত তার সমস্ত প্লুটোনিয়াম অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করেছে—এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা কম ৷ বরং ভারত এর কিছু অংশ হয়তো মজুত হিসেবে রেখে দিয়েছে।"

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ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার
INDIA NUCLEAR ARSENAL ESTIMATED

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